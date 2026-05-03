মৰিগাঁও জিলা ট্ৰাইবেল সংঘত বিদ্ৰোহ: ৪০ খন প্ৰাথমিক সমিতিৰ অসহযোগৰ হুংকাৰ - মৰিগাঁও জিলা ট্ৰাইবেল সংঘ
Published : May 3, 2026 at 8:40 PM IST
মৰিগাঁও: মৰিগাঁও জিলা ট্ৰাইবেল সংঘৰ সভাপতি প্ৰণৱজ্যোতি মছৰঙৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰিছে ৪০ খনকৈ প্ৰাথমিক সমিতিয়ে । সুদীৰ্ঘ ৯ বছৰ ধৰি সংবিধান বৰ্হিভূতভাৱে জিলা সমিতি দখল কৰি ৰখা আৰু সংঘটোক 'খিৰতী গাই' হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিষয়ববীয়াসকলে । সভাপতি প্ৰণৱজ্যোতি মছৰং আৰু সম্পাদক জিতেন পাটৰে সংঘৰ কাৰ্যালয়ক পৈতৃক সম্পত্তিৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি ধন লুণ্ঠন চলোৱাৰো অভিযোগ উঠিছে ।
কোনো তদন্ত নোহোৱাকৈয়ে বৃহৎ অংকৰ ধনৰ বিনিময়ত নীতি-বৰ্হিভূতভাৱে জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ বিলোৱাৰ অভিযোগ । ৬১ খন সমিতিৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৪-৫ খনক লগত লৈ একনায়কত্ববাদী শাসন চলোৱা । এই দুৰ্নীতিৰ প্ৰতিবাদত অহা ৯ মে'ত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ঠেকেৰাগুৰি অধিৱেশনত সুশীল লৰাই, উজ্জ্বল আমছি, কুলধৰ দেউৰীসহ ৪০ খন প্ৰাথমিক সমিতিয়ে অসহযোগৰ আহ্বান জনাইছে । কেন্দ্ৰীয় সমিতিক অভিযোগ দিও কোনো সুফল নোপোৱাত এতিয়া জিলাখনৰ আদিবাসী সমাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । এই ক্ষোভত দেওবাৰে মৰিগাঁৱত এখনি সংবাদমেলৰ আহ্বান কৰি কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে বিদ্ৰোহী ৪০ খন প্ৰাথমিক সমিতিয়ে ।
