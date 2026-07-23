ETV Bharat / Videos

মৰিগাঁৱত সদৌ তিৱা মহিলা সন্থাৰ ৩৬ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন - ALL TIWA WOMENS ASSOCIATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
সদৌ তিৱা মহিলা সন্থাৰ ৩৬ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 23, 2026 at 3:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: বুধবাৰে মৰিগাঁও জিলাত উদযাপন কৰা হয় সদৌ তিৱা মহিলা সন্থাৰ ৩৬ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস । মৰিগাঁও জিলা জনজাতি জিৰণি চ'ৰা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এই বিশেষ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত তিৱা সমাজৰ লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । অনুষ্ঠানত সভাপতিত্ব কৰে সদৌ তিৱা মহিলা সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সভানেত্ৰী জোনালী মিঠিয়ে । সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা আৰু আঁত ধৰে সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদিকা পুষ্পা বৰদলৈয়ে ।

উক্ত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি আৰু বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় উপদেষ্টা ৰিমল আমচি, সভাপতি প্ৰশান্ত মছৰং, তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পৱন মান্তা আৰু ট্ৰাইবেল সংঘৰ সভাপতি ৰাজু পাটৰ ।

ভাষণ প্ৰসংগত বক্তাসকলে তিৱা সমাজৰ স্বাভিমান ৰক্ষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি সংৰক্ষণ আৰু সৱলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তিৱা মহিলাই আগবঢ়োৱা বৰঙণিৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে । তিৱা সমাজখনক আগুৱাই নিবলৈ জাতীয় ঐক্য গঢ়ি তোলাৰ লগতে মহিলাসকলৰ আৰ্থ-সামাজিক আৰু শৈক্ষিক সৱলীকৰণ অতি জৰুৰী বুলি উপস্থিত অতিথি সকলে মত প্ৰকাশ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: নাবালক অৱস্থাতেই পিতৃত্ব ! বাল্যবিবাহৰ অভিযোগত পঞ্চায়ত সদস্য়ৰ পদ হেৰুৱালে আজিজুৰে

মৰিগাঁও: বুধবাৰে মৰিগাঁও জিলাত উদযাপন কৰা হয় সদৌ তিৱা মহিলা সন্থাৰ ৩৬ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস । মৰিগাঁও জিলা জনজাতি জিৰণি চ'ৰা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এই বিশেষ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত তিৱা সমাজৰ লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । অনুষ্ঠানত সভাপতিত্ব কৰে সদৌ তিৱা মহিলা সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সভানেত্ৰী জোনালী মিঠিয়ে । সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা আৰু আঁত ধৰে সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদিকা পুষ্পা বৰদলৈয়ে ।

উক্ত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি আৰু বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় উপদেষ্টা ৰিমল আমচি, সভাপতি প্ৰশান্ত মছৰং, তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পৱন মান্তা আৰু ট্ৰাইবেল সংঘৰ সভাপতি ৰাজু পাটৰ ।

ভাষণ প্ৰসংগত বক্তাসকলে তিৱা সমাজৰ স্বাভিমান ৰক্ষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি সংৰক্ষণ আৰু সৱলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তিৱা মহিলাই আগবঢ়োৱা বৰঙণিৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে । তিৱা সমাজখনক আগুৱাই নিবলৈ জাতীয় ঐক্য গঢ়ি তোলাৰ লগতে মহিলাসকলৰ আৰ্থ-সামাজিক আৰু শৈক্ষিক সৱলীকৰণ অতি জৰুৰী বুলি উপস্থিত অতিথি সকলে মত প্ৰকাশ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: নাবালক অৱস্থাতেই পিতৃত্ব ! বাল্যবিবাহৰ অভিযোগত পঞ্চায়ত সদস্য়ৰ পদ হেৰুৱালে আজিজুৰে

For All Latest Updates

TAGGED:

মৰিগাঁও
সদৌ তিৱা মহিলা সন্থা
সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থা
তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ
ALL TIWA WOMENS ASSOCIATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Majuli News

বানপীড়িতৰ কাষত মাজুলী জিলা প্ৰশাসন আৰু শালমৰাৰ নৌকা শিল্পী, ২০ খনকৈ হাত নাও শিৱসাগৰলৈ প্ৰেৰণ

July 22, 2026 at 9:56 PM IST
Demand for repair of the embankment of Jaji River in Teok

আমি দহ বছৰ পিছুৱাই গ'লো ! জাঁজী নদীৰ ছিগা মথাউৰিত বানাক্ৰান্তৰ বিননি

July 22, 2026 at 1:52 PM IST
Assam Premium League 2026

অসম প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ বাবে নিৰ্বাচিত অবিনাশ ফুকন; উৎফুল্লিত পিতৃ-মাতৃ, গোলাঘাটৰ ক্ৰীড়ানুৰাগী

July 22, 2026 at 1:49 PM IST
Minister Pijush Hazarika

৩০ দিনৰ ভিতৰত কৃষকে পাব ক্ষতিপূৰণ, কৃষিমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ ঘোষণা

July 21, 2026 at 10:18 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.