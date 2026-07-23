মৰিগাঁৱত সদৌ তিৱা মহিলা সন্থাৰ ৩৬ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন - ALL TIWA WOMENS ASSOCIATION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 23, 2026 at 3:11 PM IST
মৰিগাঁও: বুধবাৰে মৰিগাঁও জিলাত উদযাপন কৰা হয় সদৌ তিৱা মহিলা সন্থাৰ ৩৬ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস । মৰিগাঁও জিলা জনজাতি জিৰণি চ'ৰা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এই বিশেষ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত তিৱা সমাজৰ লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । অনুষ্ঠানত সভাপতিত্ব কৰে সদৌ তিৱা মহিলা সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সভানেত্ৰী জোনালী মিঠিয়ে । সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা আৰু আঁত ধৰে সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদিকা পুষ্পা বৰদলৈয়ে ।
উক্ত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি আৰু বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় উপদেষ্টা ৰিমল আমচি, সভাপতি প্ৰশান্ত মছৰং, তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পৱন মান্তা আৰু ট্ৰাইবেল সংঘৰ সভাপতি ৰাজু পাটৰ ।
ভাষণ প্ৰসংগত বক্তাসকলে তিৱা সমাজৰ স্বাভিমান ৰক্ষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি সংৰক্ষণ আৰু সৱলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তিৱা মহিলাই আগবঢ়োৱা বৰঙণিৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে । তিৱা সমাজখনক আগুৱাই নিবলৈ জাতীয় ঐক্য গঢ়ি তোলাৰ লগতে মহিলাসকলৰ আৰ্থ-সামাজিক আৰু শৈক্ষিক সৱলীকৰণ অতি জৰুৰী বুলি উপস্থিত অতিথি সকলে মত প্ৰকাশ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: নাবালক অৱস্থাতেই পিতৃত্ব ! বাল্যবিবাহৰ অভিযোগত পঞ্চায়ত সদস্য়ৰ পদ হেৰুৱালে আজিজুৰে
মৰিগাঁও: বুধবাৰে মৰিগাঁও জিলাত উদযাপন কৰা হয় সদৌ তিৱা মহিলা সন্থাৰ ৩৬ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস । মৰিগাঁও জিলা জনজাতি জিৰণি চ'ৰা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এই বিশেষ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত তিৱা সমাজৰ লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । অনুষ্ঠানত সভাপতিত্ব কৰে সদৌ তিৱা মহিলা সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সভানেত্ৰী জোনালী মিঠিয়ে । সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা আৰু আঁত ধৰে সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদিকা পুষ্পা বৰদলৈয়ে ।
উক্ত প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি আৰু বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় উপদেষ্টা ৰিমল আমচি, সভাপতি প্ৰশান্ত মছৰং, তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পৱন মান্তা আৰু ট্ৰাইবেল সংঘৰ সভাপতি ৰাজু পাটৰ ।
ভাষণ প্ৰসংগত বক্তাসকলে তিৱা সমাজৰ স্বাভিমান ৰক্ষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি সংৰক্ষণ আৰু সৱলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তিৱা মহিলাই আগবঢ়োৱা বৰঙণিৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে । তিৱা সমাজখনক আগুৱাই নিবলৈ জাতীয় ঐক্য গঢ়ি তোলাৰ লগতে মহিলাসকলৰ আৰ্থ-সামাজিক আৰু শৈক্ষিক সৱলীকৰণ অতি জৰুৰী বুলি উপস্থিত অতিথি সকলে মত প্ৰকাশ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: নাবালক অৱস্থাতেই পিতৃত্ব ! বাল্যবিবাহৰ অভিযোগত পঞ্চায়ত সদস্য়ৰ পদ হেৰুৱালে আজিজুৰে