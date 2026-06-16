মণিৰুদ্দিনৰ কামনাৰ বলি কিশোৰী, সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন - ABHAYAPURI RAPE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 16, 2026 at 2:46 PM IST
বঙাইগাঁও: সোমবাৰে বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীত সংঘটিত হয় চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ ৩২ বছৰীয়া এটা পাষণ্ডৰ কামনাৰ বলি হ'ল ৮ বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰী ৷ কেইবাটাও সন্তাৰৰ পিতৃ মণিৰুদ্দিন নামৰ এটা লম্পটে সংঘটিত কৰে এই জঘন্য ঘটনা ৷ বৰ্তমান ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷
এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰা মণিৰুদ্দিন বৰ্তমানো পলাতক হৈ আছে ৷ ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত গৰিয়া-মৰিয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ নেতাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷
তেওঁলোকে কয়,"এয়া বঙাইগাঁৱৰ বাবে অতি লজ্জাজনক ঘটনা ৷ ৩২ বছৰীয়া পাষণ্ড মণিৰুদ্দিনে ভাৰাঘৰলৈ মাতি কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰে ৷ বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে কিশোৰীগৰাকী ৷ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰাজহুৱা স্থানত ফাঁচি দিব লাগে ৷ এনে অপৰাধী সমাজৰ বাবে কুলাংগাৰ ৷"
লগতে পঢ়ক:কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা প্ৰৱন্ধন পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰতি শিক্ষাৰ্থীৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি ,সহায়ৰ হাত প্ৰাক্তন ছাত্ৰৰ
বঙাইগাঁও: সোমবাৰে বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীত সংঘটিত হয় চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ ৩২ বছৰীয়া এটা পাষণ্ডৰ কামনাৰ বলি হ'ল ৮ বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰী ৷ কেইবাটাও সন্তাৰৰ পিতৃ মণিৰুদ্দিন নামৰ এটা লম্পটে সংঘটিত কৰে এই জঘন্য ঘটনা ৷ বৰ্তমান ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷
এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰা মণিৰুদ্দিন বৰ্তমানো পলাতক হৈ আছে ৷ ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত গৰিয়া-মৰিয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ নেতাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷
তেওঁলোকে কয়,"এয়া বঙাইগাঁৱৰ বাবে অতি লজ্জাজনক ঘটনা ৷ ৩২ বছৰীয়া পাষণ্ড মণিৰুদ্দিনে ভাৰাঘৰলৈ মাতি কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰে ৷ বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে কিশোৰীগৰাকী ৷ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰাজহুৱা স্থানত ফাঁচি দিব লাগে ৷ এনে অপৰাধী সমাজৰ বাবে কুলাংগাৰ ৷"
লগতে পঢ়ক:কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা প্ৰৱন্ধন পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰতি শিক্ষাৰ্থীৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি ,সহায়ৰ হাত প্ৰাক্তন ছাত্ৰৰ