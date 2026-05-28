ETV Bharat / Videos

উত্তৰ গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, ৩ জনৰ মৃত্যু - ROAD ACCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
উত্তৰ গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ৩ জনৰ মৃত্যু (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 28, 2026 at 7:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

আমিনগাঁও: উত্তৰ গুৱাহাটীৰ গৌৰীপুৰত পুৱতি নিশা শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা । ট্ৰাক আৰু বিলাসী বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত ৩ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । বিলাসী বাহনখনত অহা দুজনৰ থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে এজনক সংকটজনক অৱস্থাত আমিনগাঁৱৰ পাটনা হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও পিছত তেওঁৰ মৃত্যু হয় । বাহনখন মালিগাঁৱৰ দিশৰ পৰা গৈ আছিল । আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ট্ৰাকখন বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । দুৰ্ঘটনাত নিহত তিনিওগৰাকী লোক মালিগাঁও অঞ্চলৰ পৰিচিত লোক আছিল ।

নিহতসকল ক্ৰমে কৰুণা বেজবৰুৱা, ৰঞ্জিত দে' আৰু পাৰ্থ প্ৰতিম বৰ্মন বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । দুৰ্ঘটনাত পতিত ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে এএছ-০১-ডিচি-৩১৪১ আৰু আনখন বাহনৰ নম্বৰ এএছ-০১-জিপি-৯৯৪০ । পুৱা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰে । লগতে মৃতদেহকেইটা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এইমছ গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰে । ঘটনা সন্দৰ্ভত নিহত এজনৰ আত্মীয়ই কয়, "নিহত তিনিওজন বন্ধু আছিল । এজন মোৰ মামা । তেওঁলোকে নিশা কিবা কামৰ বাবে ওলাই আহিছিল । ট্ৰাকখন বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি আছিল । কিন্তু কি পৰিস্থিতিত দুৰ্ঘটনাটো হ'ল সেয়া ক'ব নোৱাৰোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :

মালিকহন্তা ৰামপ্ৰসাদৰ আক্ৰমণত এইবাৰ মাউতৰ মৃত্যু

আমিনগাঁও: উত্তৰ গুৱাহাটীৰ গৌৰীপুৰত পুৱতি নিশা শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা । ট্ৰাক আৰু বিলাসী বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত ৩ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । বিলাসী বাহনখনত অহা দুজনৰ থিতাতে মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে এজনক সংকটজনক অৱস্থাত আমিনগাঁৱৰ পাটনা হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও পিছত তেওঁৰ মৃত্যু হয় । বাহনখন মালিগাঁৱৰ দিশৰ পৰা গৈ আছিল । আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ট্ৰাকখন বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । দুৰ্ঘটনাত নিহত তিনিওগৰাকী লোক মালিগাঁও অঞ্চলৰ পৰিচিত লোক আছিল ।

নিহতসকল ক্ৰমে কৰুণা বেজবৰুৱা, ৰঞ্জিত দে' আৰু পাৰ্থ প্ৰতিম বৰ্মন বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । দুৰ্ঘটনাত পতিত ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে এএছ-০১-ডিচি-৩১৪১ আৰু আনখন বাহনৰ নম্বৰ এএছ-০১-জিপি-৯৯৪০ । পুৱা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰে । লগতে মৃতদেহকেইটা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এইমছ গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰে । ঘটনা সন্দৰ্ভত নিহত এজনৰ আত্মীয়ই কয়, "নিহত তিনিওজন বন্ধু আছিল । এজন মোৰ মামা । তেওঁলোকে নিশা কিবা কামৰ বাবে ওলাই আহিছিল । ট্ৰাকখন বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি আছিল । কিন্তু কি পৰিস্থিতিত দুৰ্ঘটনাটো হ'ল সেয়া ক'ব নোৱাৰোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :

মালিকহন্তা ৰামপ্ৰসাদৰ আক্ৰমণত এইবাৰ মাউতৰ মৃত্যু

For All Latest Updates

TAGGED:

পথ দুৰ্ঘটনা
উত্তৰ গুৱাহাটী
গৌৰীপুৰ
আমিনগাঁও
ROAD ACCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

CONGRESS LEADER DEBABRAT SAIKIA

কংগ্ৰেছতেই থাকিব দেৱব্ৰত শইকীয়া: স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে

May 28, 2026 at 5:30 PM IST
Two girls from kaliabor won Gold medal in 12th Nepal Mayor Cup 2026

দ্বাদশ নেপাল মেয়ৰ কাপ ২০২৬-ত উজলিল কলিয়াবৰৰ নমস্যা আৰু কাকুমণি

May 28, 2026 at 2:30 PM IST
DIBRUGARH NEWS

ডিব্ৰুগড়ত লাইনচ্যুত ৰে'লৰ ইঞ্জিন, অঘটনৰ ৰক্ষা পৰিল ডিব্ৰুগড়

May 27, 2026 at 7:29 PM IST
CATTLE SMUGGLING AT KALIABOR

কলিয়াবৰ আৰক্ষীৰ জালত ৪ টা চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী, ৩৩ টা গো-ধন উদ্ধাৰ

May 27, 2026 at 6:02 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.