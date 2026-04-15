মৰিগাঁৱত পহিলা ব'হাগৰ পৰাই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ ৰঙালী বিহু - BOHAG BIHU 2026
Published : April 15, 2026 at 8:09 PM IST
মৰিগাঁও: ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া ৰঙালী বিহুৰ উছাহৰ ঢল । প্ৰায়বোৰ প্ৰান্ততে পহিলা ব'হাগৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ভিন্ন কাৰ্যসূচী । একেদৰে মৰিগাঁও জিলাৰ বাখৰবড়ীত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ২৮ সংখ্যক ৰঙালী বিহু সন্মিলন উদযাপন কৰা হৈছে । বাখৰবড়ী জ্ঞানোদয় জ্যোতিসংঘ আৰু পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত, লগতে স্বৰ্গীয় দেবেন হাজৰিকা খেলপথাৰ উন্নয়ন সমিতিৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হয় এই বিহু সন্মিলনখনী ।
সেই উপলক্ষে পহিলা ব'হাগৰ পুৱা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ হয় । মুখ্যদ্বাৰ উন্মোচন কৰে খেলপথাৰৰ ভূমি দাতা প্ৰবোধ হাজৰিকাই । বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে গাঁও প্ৰধান গোলোক কৈৱৰ্ত্তই আৰু পতাকা উত্তোলন কৰে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি মহেন্দ্ৰ দাসে ।
ইয়াৰ লগে লগে বিহুতলীখনত সৃষ্টি হয় এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ । এগৰাকী উদ্যোক্তাই জনাই,"মৰিগাঁও জিলা বচা বচা চাৰিটা বিহুদলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ । এই চাৰিটা দলে বিহু প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আধুনিক নৃত্য়ৰ প্ৰতিযোগীসকল আহিব । সকলো ৰাইজকে আমাৰ অনুষ্ঠানভাগলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ।"
মৰিগাঁও: ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া ৰঙালী বিহুৰ উছাহৰ ঢল । প্ৰায়বোৰ প্ৰান্ততে পহিলা ব'হাগৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ভিন্ন কাৰ্যসূচী । একেদৰে মৰিগাঁও জিলাৰ বাখৰবড়ীত তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ২৮ সংখ্যক ৰঙালী বিহু সন্মিলন উদযাপন কৰা হৈছে । বাখৰবড়ী জ্ঞানোদয় জ্যোতিসংঘ আৰু পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত, লগতে স্বৰ্গীয় দেবেন হাজৰিকা খেলপথাৰ উন্নয়ন সমিতিৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হয় এই বিহু সন্মিলনখনী ।
সেই উপলক্ষে পহিলা ব'হাগৰ পুৱা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ হয় । মুখ্যদ্বাৰ উন্মোচন কৰে খেলপথাৰৰ ভূমি দাতা প্ৰবোধ হাজৰিকাই । বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে গাঁও প্ৰধান গোলোক কৈৱৰ্ত্তই আৰু পতাকা উত্তোলন কৰে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি মহেন্দ্ৰ দাসে ।
ইয়াৰ লগে লগে বিহুতলীখনত সৃষ্টি হয় এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ । এগৰাকী উদ্যোক্তাই জনাই,"মৰিগাঁও জিলা বচা বচা চাৰিটা বিহুদলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ । এই চাৰিটা দলে বিহু প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আধুনিক নৃত্য়ৰ প্ৰতিযোগীসকল আহিব । সকলো ৰাইজকে আমাৰ অনুষ্ঠানভাগলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ।"