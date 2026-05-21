ETV Bharat / Videos

প্ৰচণ্ড ধুমুহাত শুই থকা অৱস্থাতে গছ পৰি যুৱকৰ কৰুণ মৃত্যু - MAN KILLED BY FALLING TREE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
প্ৰচণ্ড ধুমুহাত শুই থকা অৱস্থাতে গছ পৰি যুৱকৰ কৰুণ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 21, 2026 at 2:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ ২ নং হালমাৰীৰ উদয়পুৰত পুৱতি নিশা অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাত ঘৰৰ ওপৰত প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰাত শুই থকা অৱস্থাত অজয় গড় (২৮) নামৰ এজন যুৱকৰ থিতাতে মৃত্যু হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনাত তেওঁৰ লগত শুই থকা কণমানি কন্যা দুজনীৰ কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰে ।  

ধুমুহাৰ প্ৰকোপত অজয় গড়ৰ ঘৰৰ কাষত থকা এজোপা গছ উভালি বাগৰি পৰা ফলত ঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰে । ঘটনাৰ সময়ত অজয় গড় নিজৰ দুজনী কণমানি কন্যাৰ সৈতে শুই আছিল । পুৱা স্থানীয় লোকে গছ কাটি তিনিওকে উদ্ধাৰ কৰে যদিও অজয় গড়ক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় ।

ইফালে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিৰ নাফুক আদৰ্শ গাঁৱতো ধুমুহাত প্ৰকাণ্ড গছ পৰি কেইবাটাও ঘৰ বিধস্ত কৰে ৷ এই ঘটনাত গাঁওখনৰ অজিত কৰ্মকাৰ আৰু পত্নী সুনীতা কৰ্মকাৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । অৱশ্যে তেওঁলোকৰ লগতে শুই থকা কন্যা পুষ্পাঞ্জলি কৰ্মকাৰৰ (৯)কথমপি ৰক্ষা পৰে ।

লগতে পঢ়ক : প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ধুমুহাত প্ৰাণ গ’ল ৩৩ গৰাকী লোকৰ, উদ্ধাৰ তথা সাহায্যৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 

ডিব্ৰুগড়: ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ ২ নং হালমাৰীৰ উদয়পুৰত পুৱতি নিশা অহা প্ৰচণ্ড ধুমুহাত ঘৰৰ ওপৰত প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰাত শুই থকা অৱস্থাত অজয় গড় (২৮) নামৰ এজন যুৱকৰ থিতাতে মৃত্যু হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনাত তেওঁৰ লগত শুই থকা কণমানি কন্যা দুজনীৰ কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পৰে ।  

ধুমুহাৰ প্ৰকোপত অজয় গড়ৰ ঘৰৰ কাষত থকা এজোপা গছ উভালি বাগৰি পৰা ফলত ঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰে । ঘটনাৰ সময়ত অজয় গড় নিজৰ দুজনী কণমানি কন্যাৰ সৈতে শুই আছিল । পুৱা স্থানীয় লোকে গছ কাটি তিনিওকে উদ্ধাৰ কৰে যদিও অজয় গড়ক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় ।

ইফালে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিৰ নাফুক আদৰ্শ গাঁৱতো ধুমুহাত প্ৰকাণ্ড গছ পৰি কেইবাটাও ঘৰ বিধস্ত কৰে ৷ এই ঘটনাত গাঁওখনৰ অজিত কৰ্মকাৰ আৰু পত্নী সুনীতা কৰ্মকাৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । অৱশ্যে তেওঁলোকৰ লগতে শুই থকা কন্যা পুষ্পাঞ্জলি কৰ্মকাৰৰ (৯)কথমপি ৰক্ষা পৰে ।

লগতে পঢ়ক : প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু ধুমুহাত প্ৰাণ গ’ল ৩৩ গৰাকী লোকৰ, উদ্ধাৰ তথা সাহায্যৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 

For All Latest Updates

TAGGED:

গছ পৰি এজনৰ মৃত্যু
ডিব্ৰুগড়
প্ৰচণ্ড ধুমুহা
ইটিভি ভাৰত অসম
MAN KILLED BY FALLING TREE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

A debate competition held in Sorupathar College

একক নাগৰিক সংহিতাৰ প্ৰৱৰ্তনক লৈ সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালত তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা

May 19, 2026 at 9:20 PM IST
Newly elected MLA Jiban Gogoi visited the erosion-affected area in Jonai

ৰ'বলৈ সময় নাই, শপতগ্ৰহণৰ পূৰ্বেই ৰাইজৰ সমস্যাৰ বুজ ল'লে বিধায়ক জীৱন গগৈয়ে

May 19, 2026 at 5:20 PM IST
WILD ELEPHANT BODY FOUND

কলিয়াবৰত মৃত বনৰীয়া হাতী উদ্ধাৰ, ঘটনাত জড়িত এজনক আটক

May 19, 2026 at 5:20 PM IST
LAKHIMPUR NEWS

লখিমপুৰত ২৪ টাকৈ বনৰীয়া পক্ষী হত্যা কৰি আৰক্ষীৰ জালত দুই যুৱক

May 18, 2026 at 9:47 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.