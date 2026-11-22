উখল-মাখল যোৰহাটৰ মালৌপথাৰৰ বৰভেটি, ২৫৯ সংখ্যক ন-লগোৱা উৎসৱ পালন
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 22, 2026 at 8:49 PM IST
যোৰহাট : অগণন ভক্তৰে ভৰিল যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক মালৌপথাৰত অৱস্থিত তীৰ্থভূমি বৰভেটিত ৷ কাৰণ আঘোণ মাহৰ প্ৰথমটো দেওবাৰে ঐতিহ্যাসিক মালৌপথাৰত অৱস্থিত বৰভেটিত ২৫৯ সংখ্যক ন-লগোৱা উৎসৱ পালন কৰা হয় ৷ পৰম্পৰা অনুসৰি নতুন ধানৰ প্ৰথম শস্য ভগৱানক উৰ্ছগা কৰাৰ উদ্দেশ্য এই উৎসৱ আয়োজন কৰি আহিছে ৷
দেওবাৰে ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে বৰভেটিত ২৫৯ সংখ্যক ন-লগোৱা উৎসৱ পালন কৰা হয় । তাপৰ্যপূৰ্ণ যে মায়ামৰাৰ বৈষ্ণৱ গুৰু শ্ৰীশ্ৰী অষ্টভূজৰ নেতৃত্বত ৮ লাখ ৯০ হাজাৰ ভক্তৰ মহান ত্যাগ আৰু শ্ৰমৰ ফলশ্ৰুতিত গঢ় লৈ উঠিছিল মালৌপথাৰত এই বৰভেটি তীৰ্থভূমি ।
জনবিশ্বাস অনুসৰি এই ন-লগোৱা উৎসৱত ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহি ধূপ-চাকি-নৈবেদ্য আগবঢ়ায় আৰু উক্ত তীৰ্থ ভূমিত লোণ দান কৰে ৷ লোকবিশ্বাস মতে, তীৰ্থ ভূমিত ভক্তই ভক্তি ভাবেৰে লোণ দান কৰিলে মনোবাঞ্চা পূৰণ হয় ।
বৰভেটি তীৰ্থভূমিৰ তাৎপৰ্য :
মায়ামৰা সত্ৰাধিকাৰ অষ্টভূজদেৱৰ দিনতেই তেওঁৰ পুত্ৰ সপ্তভূজে ১৭৬৮ খীষ্টাব্দত সমগ্ৰ অসমত সিঁচৰিত হৈ থকা শিষ্যসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি প্ৰত্যককে এচপৰাকৈ মাটি দিয়াই মালৌ পথাৰৰ দ ঠাইত বৰভেটি বনাইছিল । উক্ত ভেটিটো ওখ হোৱাৰ বাবে ইয়াক বৰভেটি বুলি জনা যায় ।
লগতে পঢ়ক: মাজুলীৰ পৰ্যটনত নতুন সংযোজন 'পুষ্পক'
যোৰহাট : অগণন ভক্তৰে ভৰিল যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক মালৌপথাৰত অৱস্থিত তীৰ্থভূমি বৰভেটিত ৷ কাৰণ আঘোণ মাহৰ প্ৰথমটো দেওবাৰে ঐতিহ্যাসিক মালৌপথাৰত অৱস্থিত বৰভেটিত ২৫৯ সংখ্যক ন-লগোৱা উৎসৱ পালন কৰা হয় ৷ পৰম্পৰা অনুসৰি নতুন ধানৰ প্ৰথম শস্য ভগৱানক উৰ্ছগা কৰাৰ উদ্দেশ্য এই উৎসৱ আয়োজন কৰি আহিছে ৷
দেওবাৰে ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে বৰভেটিত ২৫৯ সংখ্যক ন-লগোৱা উৎসৱ পালন কৰা হয় । তাপৰ্যপূৰ্ণ যে মায়ামৰাৰ বৈষ্ণৱ গুৰু শ্ৰীশ্ৰী অষ্টভূজৰ নেতৃত্বত ৮ লাখ ৯০ হাজাৰ ভক্তৰ মহান ত্যাগ আৰু শ্ৰমৰ ফলশ্ৰুতিত গঢ় লৈ উঠিছিল মালৌপথাৰত এই বৰভেটি তীৰ্থভূমি ।
জনবিশ্বাস অনুসৰি এই ন-লগোৱা উৎসৱত ৰাজ্য ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহি ধূপ-চাকি-নৈবেদ্য আগবঢ়ায় আৰু উক্ত তীৰ্থ ভূমিত লোণ দান কৰে ৷ লোকবিশ্বাস মতে, তীৰ্থ ভূমিত ভক্তই ভক্তি ভাবেৰে লোণ দান কৰিলে মনোবাঞ্চা পূৰণ হয় ।
বৰভেটি তীৰ্থভূমিৰ তাৎপৰ্য :
মায়ামৰা সত্ৰাধিকাৰ অষ্টভূজদেৱৰ দিনতেই তেওঁৰ পুত্ৰ সপ্তভূজে ১৭৬৮ খীষ্টাব্দত সমগ্ৰ অসমত সিঁচৰিত হৈ থকা শিষ্যসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি প্ৰত্যককে এচপৰাকৈ মাটি দিয়াই মালৌ পথাৰৰ দ ঠাইত বৰভেটি বনাইছিল । উক্ত ভেটিটো ওখ হোৱাৰ বাবে ইয়াক বৰভেটি বুলি জনা যায় ।
লগতে পঢ়ক: মাজুলীৰ পৰ্যটনত নতুন সংযোজন 'পুষ্পক'