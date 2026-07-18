ETV Bharat / Videos

কলগাছিয়াৰ আজমল ছুপাৰ ৪০ৰ সফলতা; নীটত উত্তীৰ্ণ ২৪ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী - NEET EXAM 2026 RESULTS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
কলগাছিয়াৰ আজমল ছুপাৰ ৪০ৰ সফলতা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 18, 2026 at 1:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জনিয়া : সৰ্বভাৰতীয় NEET-২০২৬ পৰীক্ষাত উজলিল কলগাছিয়াৰ আজমল ছুপাৰ ৪০ । সদ্যঘোষিত সৰ্বভাৰতীয় নীট ইউজিৰ পুনৰ পৰীক্ষাত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ মুঠ ২৪ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ শিক্ষাৰ্থীৰ সফলতা দেখি আনন্দিত লৈ পৰিছে শিক্ষক, কৰ্তৃপক্ষ ততা আন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলো ৷

শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ পৰা এইবেলি সফল হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত শীৰ্ষস্থান দখল কৰে ৰঙীয়াৰ জয়নুৰ আলীয়ে । তেওঁ ৭২০ নম্বৰৰ ভিতৰত ৬২৬ নম্বৰ লাভ কৰি অনুষ্ঠানখনলৈ বিশেষ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । 

এগৰাকী শিক্ষকে কয়, ‘‘যোৱা বৰ্ষত এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা মাত্ৰ ৮ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে NEET পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল । কিন্তু এইবেলি সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পাই ২৪ জনলৈ উন্নীত হৈছে । আমি বহু আনন্দিত হৈছো ৷’’

শিক্ষানুষ্ঠানখনত অধ্যয়নৰত এগৰাকী ছত্ৰীয়ে কয়, ‘‘আমাৰ অগ্ৰজসকলৰ এই সফলতা দেখি বৰ আনন্দিত হৈছো ৷ দাদা-বাইদেউসকলে কৰাৰ দৰে আমিও পৰীক্ষাত সফল হ’বলৈ পাৰিম বুলি বিশ্বাস আহিছে ৷’’

লগতে পঢ়ক : সপোন পূৰণৰ দিশে সত্যজিত নৰহৰ আৰু এখোজ...

লগতে পঢ়ক : বৰপেটাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ক'চিং চেণ্টাৰৰ ৯ শিক্ষাৰ্থী নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ

জনিয়া : সৰ্বভাৰতীয় NEET-২০২৬ পৰীক্ষাত উজলিল কলগাছিয়াৰ আজমল ছুপাৰ ৪০ । সদ্যঘোষিত সৰ্বভাৰতীয় নীট ইউজিৰ পুনৰ পৰীক্ষাত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ মুঠ ২৪ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ শিক্ষাৰ্থীৰ সফলতা দেখি আনন্দিত লৈ পৰিছে শিক্ষক, কৰ্তৃপক্ষ ততা আন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলো ৷

শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ পৰা এইবেলি সফল হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত শীৰ্ষস্থান দখল কৰে ৰঙীয়াৰ জয়নুৰ আলীয়ে । তেওঁ ৭২০ নম্বৰৰ ভিতৰত ৬২৬ নম্বৰ লাভ কৰি অনুষ্ঠানখনলৈ বিশেষ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । 

এগৰাকী শিক্ষকে কয়, ‘‘যোৱা বৰ্ষত এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা মাত্ৰ ৮ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে NEET পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল । কিন্তু এইবেলি সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পাই ২৪ জনলৈ উন্নীত হৈছে । আমি বহু আনন্দিত হৈছো ৷’’

শিক্ষানুষ্ঠানখনত অধ্যয়নৰত এগৰাকী ছত্ৰীয়ে কয়, ‘‘আমাৰ অগ্ৰজসকলৰ এই সফলতা দেখি বৰ আনন্দিত হৈছো ৷ দাদা-বাইদেউসকলে কৰাৰ দৰে আমিও পৰীক্ষাত সফল হ’বলৈ পাৰিম বুলি বিশ্বাস আহিছে ৷’’

লগতে পঢ়ক : সপোন পূৰণৰ দিশে সত্যজিত নৰহৰ আৰু এখোজ...

লগতে পঢ়ক : বৰপেটাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ক'চিং চেণ্টাৰৰ ৯ শিক্ষাৰ্থী নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ

For All Latest Updates

TAGGED:

কলগাছিয়াৰ আজমল ছুপাৰ 40
NEET পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ
নীট পৰীক্ষাৰ ফলাফল 2026
NEET EXAM 2026 RESULTS
NEET UG RE EXAM 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

A forest officer shot while on duty in Orang National Park

ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কৰ্মৰত অৱস্থাতে গুলীবিদ্ধ বন বিষয়া

July 18, 2026 at 2:47 PM IST
Police seized huge quantity of drugs and cash from tingkhong Dibrugarh

বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ, নগদ ১৪ লাখ টকা জব্দ

July 18, 2026 at 2:01 PM IST
NEET UG RE EXAM 2026

সপোন পূৰণৰ দিশে সত্যজিত নৰহৰ আৰু এখোজ...

July 18, 2026 at 12:32 PM IST
Inauguration of the new steel railing at the martyr's cemetery of the BoroLend movement

নতুন ৰূপেৰে উদ্ভাসিত বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ শ্বহীদ সমাধিক্ষেত্ৰ

July 17, 2026 at 9:03 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.