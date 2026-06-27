ETV Bharat / Videos

গোলকগঞ্জত একেলগে ২১গৰাকী ছাত্ৰী হঠাতেই অসুস্থ, চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি - STUDENTS SUDDENLY GOT SICK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
গোলকগঞ্জত একেলগে ২১গৰাকী ছাত্ৰী হঠাতেই অসুস্থ, চিকিৎসাত ভৰ্তি (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 27, 2026 at 1:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী: ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জৰ কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত একেলগে ২১গৰাকী ছাত্ৰী হঠাতেই অসুস্থ হৈ পৰে । শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ছাত্ৰীকেইগৰাকী হঠাতেই অসুস্থ হৈ পৰে । অসুস্থতাৰ কাৰণ এতিয়াও  জানিব পৰা নাই ।  

অসুস্থ ছাত্ৰীসকলক প্ৰথমে গোলকগঞ্জ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । আটাইকেইগৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । 

স্থানীয় ৰাইজে কয় যে গোলকগঞ্জৰ কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত ছাত্ৰী নিবাসত একেলগে ২১গৰাকী ছাত্ৰী অসুস্থ হৈ পৰা বিষয়টোত ৰহস্যজনক । ইয়াৰ এক তদন্ত হ'ব লাগে বুলি ৰাইজে দাবী জনাইছে ।

ইপিনে,এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ধুবুৰী স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক জ্যোতি কুমাৰ দাসে কয়,"শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় ৭.৩০ বজাত গোলকগঞ্জক এছডিএমে মোক ফোন কৰি জনায় যে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ কেইগৰাকীমান ছাত্ৰীয়ে অসুস্থ অনুভৱ কৰিছে । পঞ্চম,ষষ্ঠ আৰু সপ্তম শ্ৰেণীৰ প্ৰায় ২১ গৰাকী ছাত্ৰী অসুস্থ হৈ পৰিছে । অৱেশ্য়ে খাদ্য়ৰ পৰা বিষক্ৰিয়া হোৱা নাই । গৰমত ডিহাইড্ৰেচন হোৱাৰ বাবেও হ'ব পাৰে । চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই ।"

লগতে পঢ়ক :মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পাছতে অসুস্থ ৫০ৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী, মঙলদৈত হুৱাদুৱা পৰিৱেশ

ছাডেন ভিজিত; সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ৰ সমস্য়া সমাধানৰ আশ্বাস বিধায়কৰ

ধুবুৰী: ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জৰ কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত একেলগে ২১গৰাকী ছাত্ৰী হঠাতেই অসুস্থ হৈ পৰে । শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ছাত্ৰীকেইগৰাকী হঠাতেই অসুস্থ হৈ পৰে । অসুস্থতাৰ কাৰণ এতিয়াও  জানিব পৰা নাই ।  

অসুস্থ ছাত্ৰীসকলক প্ৰথমে গোলকগঞ্জ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । আটাইকেইগৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । 

স্থানীয় ৰাইজে কয় যে গোলকগঞ্জৰ কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ত ছাত্ৰী নিবাসত একেলগে ২১গৰাকী ছাত্ৰী অসুস্থ হৈ পৰা বিষয়টোত ৰহস্যজনক । ইয়াৰ এক তদন্ত হ'ব লাগে বুলি ৰাইজে দাবী জনাইছে ।

ইপিনে,এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ধুবুৰী স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক জ্যোতি কুমাৰ দাসে কয়,"শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় ৭.৩০ বজাত গোলকগঞ্জক এছডিএমে মোক ফোন কৰি জনায় যে কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ কেইগৰাকীমান ছাত্ৰীয়ে অসুস্থ অনুভৱ কৰিছে । পঞ্চম,ষষ্ঠ আৰু সপ্তম শ্ৰেণীৰ প্ৰায় ২১ গৰাকী ছাত্ৰী অসুস্থ হৈ পৰিছে । অৱেশ্য়ে খাদ্য়ৰ পৰা বিষক্ৰিয়া হোৱা নাই । গৰমত ডিহাইড্ৰেচন হোৱাৰ বাবেও হ'ব পাৰে । চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই ।"

লগতে পঢ়ক :মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পাছতে অসুস্থ ৫০ৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী, মঙলদৈত হুৱাদুৱা পৰিৱেশ

ছাডেন ভিজিত; সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ৰ সমস্য়া সমাধানৰ আশ্বাস বিধায়কৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

ধুবুৰী
কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়
ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতাল
ইটিভি ভাৰত অসম
STUDENTS SUDDENLY GOT SICK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Mentally challenged man climbs mobile tower in South Shalmara Manakachar

সু-উচ্চ টাৱাৰত উঠি ওভতগোৰে নাচিলে এজনে, তাৰপিছত ?

June 26, 2026 at 10:34 PM IST
International Anti-Drug Day observed at Narengi College

'বিশ্ব ড্ৰাগছ সমস্যা' বিষয়ক আলোচনাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস পালন

June 26, 2026 at 9:20 PM IST
National Polio Day 2026

ৰাষ্ট্ৰীয় পলিঅ' দিৱস : ধুবুৰীত স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীয়ে কৰিব প্ৰতিষেধক অভিযানৰ শুভাৰম্ভ

June 26, 2026 at 9:02 PM IST
LAKHIMPUR NEWS

লখিমপুৰত শোকাবহ ঘটনা, বজ্ৰপাত পৰি তিনিজনৰ মৃত্যু

June 26, 2026 at 8:50 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.