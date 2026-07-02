ETV Bharat / Videos

জোনাইত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ শিশুসহ ২০ গৰাকী অসুস্থ - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জোনাইত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ শিশুসহ ২০ গৰাকী অসুস্থ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 2, 2026 at 6:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: জোনাইৰ ললাদ, গালী বৰবালী আৰু চু্ংক্ৰাং গাঁৱত মাহ-প্ৰসাদ খাই তিনি শিশুকে ধৰি ২০ জনকৈ লোক বিষক্ৰিয়া হৈ অসুস্থ হৈ পৰে । জানিব পৰা মতে, জোনাইৰ গালী মিগাং গাঁৱত এঘৰ মানুহৰ ঘৰত জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নাম-কীৰ্তনৰ মাহ-প্ৰসাদ খাইছিল ।  

এই মাহ-প্ৰসাদ খোৱাৰ পিছতে ডায়েৰীয়া, বমি, পেটৰ বিষ, জ্বৰ আদি বিভিন্ন লক্ষ্যণে দেখা দিয়ে । নাম-কীৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰা শিশুকে ধৰি ২০ জনকৈ লোক অসুস্থ হৈ পৰে ৷ আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত তিনিগৰাকী শিশু, ৯ গৰাকী মহিলা আৰু ৮ গৰাকী পুৰুষ আছে ।

লগে লগে স্থানীয় লোক তথা পৰিয়ালে অসুস্থ হৈ পৰা লোকসকলক জোনাই অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । বৰ্তমানো তেওঁলোক চিকিৎসালয়তে চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় যুৱকে জোনাইত বুটমাহ খাই বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা সঘনাই হৈ থকাৰ বাবে প্ৰশাসনক বুটমাহ বিক্ৰী কৰা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ওপৰত তদন্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

এই সন্দৰ্ভত চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসক ডাঃ গুণদা দলেই কয়, "বিষক্ৰিয়া হোৱা লোককেইজন অধিক সংকটজনক নহ'লেও স্বাস্থ্য কিছু দুৰ্বল হৈ আছে । গতিকে বৰ্তমানো চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে ।"  

আনহাতে, বাতৰি সংগ্ৰহ কৰা সময়লৈকে ২০ গৰাকী লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে যদিও চিকিৎসকে পৰৱৰ্তী সময়ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :জোনাইত বন্যাৰ্তৰ বিননি; পানী কমিলেও কমা নাই দুখ-দুৰ্দশা

জোনাই: জোনাইৰ ললাদ, গালী বৰবালী আৰু চু্ংক্ৰাং গাঁৱত মাহ-প্ৰসাদ খাই তিনি শিশুকে ধৰি ২০ জনকৈ লোক বিষক্ৰিয়া হৈ অসুস্থ হৈ পৰে । জানিব পৰা মতে, জোনাইৰ গালী মিগাং গাঁৱত এঘৰ মানুহৰ ঘৰত জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নাম-কীৰ্তনৰ মাহ-প্ৰসাদ খাইছিল ।  

এই মাহ-প্ৰসাদ খোৱাৰ পিছতে ডায়েৰীয়া, বমি, পেটৰ বিষ, জ্বৰ আদি বিভিন্ন লক্ষ্যণে দেখা দিয়ে । নাম-কীৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰা শিশুকে ধৰি ২০ জনকৈ লোক অসুস্থ হৈ পৰে ৷ আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত তিনিগৰাকী শিশু, ৯ গৰাকী মহিলা আৰু ৮ গৰাকী পুৰুষ আছে ।

লগে লগে স্থানীয় লোক তথা পৰিয়ালে অসুস্থ হৈ পৰা লোকসকলক জোনাই অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । বৰ্তমানো তেওঁলোক চিকিৎসালয়তে চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

ঘটনা সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় যুৱকে জোনাইত বুটমাহ খাই বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা সঘনাই হৈ থকাৰ বাবে প্ৰশাসনক বুটমাহ বিক্ৰী কৰা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ওপৰত তদন্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

এই সন্দৰ্ভত চিকিৎসালয়খনৰ চিকিৎসক ডাঃ গুণদা দলেই কয়, "বিষক্ৰিয়া হোৱা লোককেইজন অধিক সংকটজনক নহ'লেও স্বাস্থ্য কিছু দুৰ্বল হৈ আছে । গতিকে বৰ্তমানো চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে ।"  

আনহাতে, বাতৰি সংগ্ৰহ কৰা সময়লৈকে ২০ গৰাকী লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে যদিও চিকিৎসকে পৰৱৰ্তী সময়ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :জোনাইত বন্যাৰ্তৰ বিননি; পানী কমিলেও কমা নাই দুখ-দুৰ্দশা

For All Latest Updates

TAGGED:

জোনাইত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া
খাদ্যত বিষক্ৰিয়া
জোনাই অসামৰিক চিকিৎসালয়
ইটিভি ভাৰত অসম
JONAI FOOD POISONING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

A criminal brutally killed his uncle in Dergaon

চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰিলে বৰদেউতাকক

July 2, 2026 at 4:47 PM IST
NATIONAL DOCTORS DAY

আজি ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস: চিকিৎসকসকলৰ নিঃস্বাৰ্থ সেৱা আৰু ত্যাগৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱাৰ দিন

July 1, 2026 at 3:45 PM IST
Nagaon Puranigudam road accident

নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামত স্কুটী-ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত ২ যুৱক

July 1, 2026 at 3:40 PM IST
fake indian currency

গুৱাহাটীত জাল নোটসহ আৰক্ষীৰ জালত বহিঃৰাজ্যৰ তিনি যুৱক

July 1, 2026 at 3:02 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.