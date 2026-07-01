নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামত স্কুটী-ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত ২ যুৱক - ইটিভি ভাৰত অসম
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 1, 2026 at 3:40 PM IST
চামগুৰি: নগাঁও জিলাৰ পুৰণিগুদামত মঙলবাৰে নিশা সংঘটিত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত দুজন যুৱকৰ মৃত্যু হয় । এখন স্কুটী আৰু এখন অচিনাক্ত ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এই শোকাৱহ ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
ট্ৰাকখনে স্কুটী আৰোহীক মহতিয়াই নি পলায়ন কৰে বুলি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনাইছে ।
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি, "কলিয়াবৰ দিশৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থকা এখন ট্ৰাকে বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা স্কুটীখনক তীব্ৰ গতিত খুন্দা মাৰে । দ্ৰুতগতিত হোৱা সংঘৰ্ষত স্কুটীখনৰ আৰোহী দুজনৰ মাজত এজন ঘটনাস্থলীতে নিহত হয় । আনজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাত চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ সময়তে মৃত্যু হয় ।"
নিহত যুৱক দুজনক পুৰণিগুদামৰ কঢ়ালীগাঁৱৰ ঋষিকেশ হাজৰিকা আৰু বিকাশ দ্বীপ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । দুৰ্ঘটনাত পতিত স্কুটীখনৰ নম্বৰ AS-02-AK-5615 । ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে । অচিনাক্ত ট্ৰাকখনক চিনাক্তকৰণৰ বাবেও আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।
ইয়াৰ বাবে আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ সমীপৰ চিচিটিভি ফুটেজ আৰু অন্যান্য তথ্য-প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
চামগুৰি: নগাঁও জিলাৰ পুৰণিগুদামত মঙলবাৰে নিশা সংঘটিত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত দুজন যুৱকৰ মৃত্যু হয় । এখন স্কুটী আৰু এখন অচিনাক্ত ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এই শোকাৱহ ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
ট্ৰাকখনে স্কুটী আৰোহীক মহতিয়াই নি পলায়ন কৰে বুলি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনাইছে ।
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি, "কলিয়াবৰ দিশৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থকা এখন ট্ৰাকে বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা স্কুটীখনক তীব্ৰ গতিত খুন্দা মাৰে । দ্ৰুতগতিত হোৱা সংঘৰ্ষত স্কুটীখনৰ আৰোহী দুজনৰ মাজত এজন ঘটনাস্থলীতে নিহত হয় । আনজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাত চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ সময়তে মৃত্যু হয় ।"
নিহত যুৱক দুজনক পুৰণিগুদামৰ কঢ়ালীগাঁৱৰ ঋষিকেশ হাজৰিকা আৰু বিকাশ দ্বীপ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । দুৰ্ঘটনাত পতিত স্কুটীখনৰ নম্বৰ AS-02-AK-5615 । ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে । অচিনাক্ত ট্ৰাকখনক চিনাক্তকৰণৰ বাবেও আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।
ইয়াৰ বাবে আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ সমীপৰ চিচিটিভি ফুটেজ আৰু অন্যান্য তথ্য-প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।