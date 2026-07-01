ETV Bharat / Videos

নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামত স্কুটী-ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত ২ যুৱক - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামত স্কুটী-ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত ২ যুৱক (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 1, 2026 at 3:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

চামগুৰি: নগাঁও জিলাৰ পুৰণিগুদামত মঙলবাৰে নিশা সংঘটিত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত দুজন যুৱকৰ মৃত্যু হয় । এখন স্কুটী আৰু এখন অচিনাক্ত ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এই শোকাৱহ ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।  

ট্ৰাকখনে স্কুটী আৰোহীক মহতিয়াই নি পলায়ন কৰে বুলি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনাইছে ।

প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি, "কলিয়াবৰ দিশৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থকা এখন ট্ৰাকে বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা স্কুটীখনক তীব্ৰ গতিত খুন্দা মাৰে । দ্ৰুতগতিত হোৱা সংঘৰ্ষত স্কুটীখনৰ আৰোহী দুজনৰ মাজত এজন ঘটনাস্থলীতে নিহত হয় । আনজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাত চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ সময়তে মৃত্যু হয় ।"  

নিহত যুৱক দুজনক পুৰণিগুদামৰ কঢ়ালীগাঁৱৰ ঋষিকেশ হাজৰিকা আৰু বিকাশ দ্বীপ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । দুৰ্ঘটনাত পতিত স্কুটীখনৰ নম্বৰ AS-02-AK-5615 । ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে । অচিনাক্ত ট্ৰাকখনক চিনাক্তকৰণৰ বাবেও আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।  

ইয়াৰ বাবে আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ সমীপৰ চিচিটিভি ফুটেজ আৰু অন্যান্য তথ্য-প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ পিষ্টল

চামগুৰি: নগাঁও জিলাৰ পুৰণিগুদামত মঙলবাৰে নিশা সংঘটিত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত দুজন যুৱকৰ মৃত্যু হয় । এখন স্কুটী আৰু এখন অচিনাক্ত ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এই শোকাৱহ ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।  

ট্ৰাকখনে স্কুটী আৰোহীক মহতিয়াই নি পলায়ন কৰে বুলি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনাইছে ।

প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি, "কলিয়াবৰ দিশৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থকা এখন ট্ৰাকে বিপৰীত দিশৰ পৰা আহি থকা স্কুটীখনক তীব্ৰ গতিত খুন্দা মাৰে । দ্ৰুতগতিত হোৱা সংঘৰ্ষত স্কুটীখনৰ আৰোহী দুজনৰ মাজত এজন ঘটনাস্থলীতে নিহত হয় । আনজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাত চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ সময়তে মৃত্যু হয় ।"  

নিহত যুৱক দুজনক পুৰণিগুদামৰ কঢ়ালীগাঁৱৰ ঋষিকেশ হাজৰিকা আৰু বিকাশ দ্বীপ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । দুৰ্ঘটনাত পতিত স্কুটীখনৰ নম্বৰ AS-02-AK-5615 । ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে । অচিনাক্ত ট্ৰাকখনক চিনাক্তকৰণৰ বাবেও আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।  

ইয়াৰ বাবে আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ সমীপৰ চিচিটিভি ফুটেজ আৰু অন্যান্য তথ্য-প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ পিষ্টল

For All Latest Updates

TAGGED:

পুৰণিগুদামত পথ দুৰ্ঘটনা
নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামত পথ দুৰ্ঘটনা
পুৰণিগুদামত দুৰ্ঘটনা
ইটিভি ভাৰত অসম
NAGAON PURANIGUDAM ROAD ACCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

NATIONAL DOCTORS DAY

আজি ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস: চিকিৎসকসকলৰ নিঃস্বাৰ্থ সেৱা আৰু ত্যাগৰ প্ৰতি সন্মান জনোৱাৰ দিন

July 1, 2026 at 3:45 PM IST
fake indian currency

গুৱাহাটীত জাল নোটসহ আৰক্ষীৰ জালত বহিঃৰাজ্যৰ তিনি যুৱক

July 1, 2026 at 3:02 PM IST
13 motorcycles seized in Rajamaidam Jorhat

যোৰহাটত ১৩ খন মটৰ চাইকেল জব্দ

July 1, 2026 at 2:20 PM IST
Dhubri police seized huge quantity of intoxicants and detained one accused

ই-ৰিক্সাত ওলাল নিচাজাতীয় টেবলেট, জালত পৰিল এজন

July 1, 2026 at 2:20 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.