ETV Bharat / Videos

মঙলদৈত ড্ৰাগছসহ নগদ ধন জব্দ, ৩ জনক আটক - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মঙলদৈত ড্ৰাগছসহ নগদ ধন জব্দ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 5, 2026 at 3:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ : ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত দৰং আৰক্ষীয়ে এক বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে । মঙলবাৰে মঙলদৈৰ বেজপাৰাত আৰক্ষীয়ে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আৰু নগদ ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । 

ঘটনা সন্দৰ্ভত ৩ জন লোককো আৰক্ষী আটক কৰিছে । জানিব পৰা মতে এখন বিলাসী বাহনত অনা হৈছিল ড্ৰাগছখিনি । আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই থকাৰ সময়তে অভিযুক্তই বাহনখনেৰে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল । 

কিন্তু সেই সময়ত AS-০১-GV-২৬৯৯ নম্বৰ বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । লগে লগে আৰক্ষীয়ে বাহনখন জব্দ কৰি ড্ৰাগছ আৰু নগদ ২ লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

এই সন্দৰ্ভত উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত গৌৰৱ গোস্বামীয়ে কয়, "বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছখিনিৰ মূল্য ২০ লাখ টকা হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । বাহনখনৰ পৰা অৰুণাচলৰ পঞ্জীয়নভুক্ত দুখন নম্বৰ প্লেটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ধৃত লোককেইজন ইউছুফ আলী, সঞ্জীৱ কলিতা আৰু হবিবুৰ ৰহমান ।" আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে ধৃত লোককেইজনক সম্প্ৰতি জেৰা চলাই থকা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

কাছাৰ আৰক্ষী আৰু অসম ৰাইফলছৰ যুটীয়া অভিযানত ২৮ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ

মঙলদৈ : ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত দৰং আৰক্ষীয়ে এক বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিছে । মঙলবাৰে মঙলদৈৰ বেজপাৰাত আৰক্ষীয়ে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আৰু নগদ ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । 

ঘটনা সন্দৰ্ভত ৩ জন লোককো আৰক্ষী আটক কৰিছে । জানিব পৰা মতে এখন বিলাসী বাহনত অনা হৈছিল ড্ৰাগছখিনি । আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাই থকাৰ সময়তে অভিযুক্তই বাহনখনেৰে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল । 

কিন্তু সেই সময়ত AS-০১-GV-২৬৯৯ নম্বৰ বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । লগে লগে আৰক্ষীয়ে বাহনখন জব্দ কৰি ড্ৰাগছ আৰু নগদ ২ লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

এই সন্দৰ্ভত উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত গৌৰৱ গোস্বামীয়ে কয়, "বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছখিনিৰ মূল্য ২০ লাখ টকা হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । বাহনখনৰ পৰা অৰুণাচলৰ পঞ্জীয়নভুক্ত দুখন নম্বৰ প্লেটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ধৃত লোককেইজন ইউছুফ আলী, সঞ্জীৱ কলিতা আৰু হবিবুৰ ৰহমান ।" আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে ধৃত লোককেইজনক সম্প্ৰতি জেৰা চলাই থকা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :

কাছাৰ আৰক্ষী আৰু অসম ৰাইফলছৰ যুটীয়া অভিযানত ২৮ কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ

For All Latest Updates

TAGGED:

ড্ৰাগছ
দৰং আৰক্ষী
ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান
ইটিভি ভাৰত অসম
DRUGS SEIZED

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

TEOK FLOOD

বাঢ়নী পানীত পুনৰ বুৰ গ'ল ১৫০ৰো অধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ, টীয়কত হাহাকাৰ

August 5, 2026 at 2:02 PM IST
Artificial flood hits Jorhat,Traffic disruption

কৃত্ৰিম বানত বুৰিল যোৰহাট: বাসগৃহত একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী

August 5, 2026 at 1:11 PM IST
A man lost his life in the floodwaters of Bhogdoi River

ভোগদৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্ৰাণ ল'লে এজনৰ

August 4, 2026 at 10:06 PM IST
CM HIMANTA BISWA SARMA

এককাল পানীত নামি শিৱসাগৰত বান পৰিস্থিতি বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই

August 4, 2026 at 6:35 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.