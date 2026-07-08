ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ তৃতীয়টো দিন, LIVE... - ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 8, 2026 at 9:38 AM IST
সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি অৰ্থাৎ বুধবাৰে তৃতীয়টো দিন । পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ সদনৰ কাম-কাজ । প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানেৰে আৰম্ভ সদনৰ কাম-কাজ । সদনৰ শূন্যকালীন ঘণ্টাতো আলোচনা হ'ব কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় । ৬ জুলাইৰ পৰা ৩১ জুলাইলৈকে সৰ্বমুঠ ২১ দিন চলিব বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ কাম-কাজ ৷ এইবাৰৰ বাজেট অধিৱেশনত নতুন বিধেয়কৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰে ১২ খনকৈ সংশোধনী বিধেয়ক উপস্থাপন কৰিব । এইবাৰৰ বাজেট অধিৱেশনৰ ১০ জুলাই তাৰিখে বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব । উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ এইখন প্ৰথমখন বাজেট অধিৱেশন । এই অধিৱেশনত চৰকাৰখনে পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব ।
সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি অৰ্থাৎ বুধবাৰে তৃতীয়টো দিন । পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ সদনৰ কাম-কাজ । প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানেৰে আৰম্ভ সদনৰ কাম-কাজ । সদনৰ শূন্যকালীন ঘণ্টাতো আলোচনা হ'ব কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় । ৬ জুলাইৰ পৰা ৩১ জুলাইলৈকে সৰ্বমুঠ ২১ দিন চলিব বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ কাম-কাজ ৷ এইবাৰৰ বাজেট অধিৱেশনত নতুন বিধেয়কৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰে ১২ খনকৈ সংশোধনী বিধেয়ক উপস্থাপন কৰিব । এইবাৰৰ বাজেট অধিৱেশনৰ ১০ জুলাই তাৰিখে বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব । উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ এইখন প্ৰথমখন বাজেট অধিৱেশন । এই অধিৱেশনত চৰকাৰখনে পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব ।