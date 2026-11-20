বৰমাত ১৬ সংখ্যক বড়োলেণ্ড শ্বহীদ স্বৰ্ণকাপ ফুটবল : হিৰকজ্যোতি ডেকা শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 20, 2026 at 1:27 PM IST
বাক্সা : বাক্সা জিলা স্প’ৰ্ট এছ’চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত বৰমাৰ জুলি মৈদান মিনি ষ্টেডিয়ামত চলি থক ১৬ সংখ্যক বড়োলেণ্ড শ্বহীদ স্বৰ্ণকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয়খন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত গুৱাহাটী বিদ্যুৎ পৰিষদে বড়োলেণ্ড এছ চি ওদালগুৰি দলক ট্ৰাইব্ৰেকাৰৰ সহায়ত পৰাজিত কৰে ৷ খেলৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়াৰ্ধত দুয়োটা দলে ৩-৩ গলত অমীমাংসিতভাৱে শেষ হয় ৷
এই খেলত শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান লাভ কৰে বড়োলেণ্ড এছ চি ওদালগুৰি দলৰ ১৮ নম্বৰ জাৰ্চি পৰিহিত হিৰকজ্যোতি ডেকাই ৷ খেলখন পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থাকে কনক বড়ো, জৌচাৰ বসুমতাৰী, ৰিনদাও বসুমতাৰী, কৃষ্ণ বৈশ্য ৷
সভাপতি হিতেশ বসুমতাৰীয়ে কয়, ‘‘বড়োলেণ্ড আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱাসকলৰ স্মৃতি যুগমীয়াকৈ ৰাখিবলৈ আমি বড়োলেণ্ড শ্বহীদ স্বৰ্ণকাপ প্ৰতিযোগিতা প্ৰতিবছৰে চলাই আহিছো । আগৰ চৰকাৰে এই খেলত আৰ্থিকভাৱে সহায় আগবঢ়োৱা নাছিল যদিও বৰ্তমানৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিটিচি চৰকাৰে এই ফুটবল খেল চলাবলৈ ২৫ লাখ টকাৰ অনুদান আগবঢ়াইছে ।’’
বাক্সা : বাক্সা জিলা স্প’ৰ্ট এছ’চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত বৰমাৰ জুলি মৈদান মিনি ষ্টেডিয়ামত চলি থক ১৬ সংখ্যক বড়োলেণ্ড শ্বহীদ স্বৰ্ণকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয়খন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত গুৱাহাটী বিদ্যুৎ পৰিষদে বড়োলেণ্ড এছ চি ওদালগুৰি দলক ট্ৰাইব্ৰেকাৰৰ সহায়ত পৰাজিত কৰে ৷ খেলৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়াৰ্ধত দুয়োটা দলে ৩-৩ গলত অমীমাংসিতভাৱে শেষ হয় ৷
এই খেলত শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মান লাভ কৰে বড়োলেণ্ড এছ চি ওদালগুৰি দলৰ ১৮ নম্বৰ জাৰ্চি পৰিহিত হিৰকজ্যোতি ডেকাই ৷ খেলখন পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থাকে কনক বড়ো, জৌচাৰ বসুমতাৰী, ৰিনদাও বসুমতাৰী, কৃষ্ণ বৈশ্য ৷
সভাপতি হিতেশ বসুমতাৰীয়ে কয়, ‘‘বড়োলেণ্ড আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱাসকলৰ স্মৃতি যুগমীয়াকৈ ৰাখিবলৈ আমি বড়োলেণ্ড শ্বহীদ স্বৰ্ণকাপ প্ৰতিযোগিতা প্ৰতিবছৰে চলাই আহিছো । আগৰ চৰকাৰে এই খেলত আৰ্থিকভাৱে সহায় আগবঢ়োৱা নাছিল যদিও বৰ্তমানৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিটিচি চৰকাৰে এই ফুটবল খেল চলাবলৈ ২৫ লাখ টকাৰ অনুদান আগবঢ়াইছে ।’’