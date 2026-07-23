ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন ২০২৬ৰ দশম দিন...LIVE - ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 23, 2026 at 10:03 AM IST
এসপ্তাহৰ বিৰতিৰ পাছত বুধবাৰৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন ২০২৬ ৷ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে দশমটো দিন ৷ প্ৰশ্নোত্তৰ ঘণ্টাৰে পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হয় । উল্লেখ্য যে, ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত ১০ জুলাইত ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিছিল বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷ বুধবাৰে সদনত ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা কৰা হয় ৷ সাম্প্ৰতিক বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ হকে বহুকেইগৰাকী মন্ত্ৰী-বিধায়ক গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আছে ৷ বুধবাৰে সদনত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ৰাজ্যৰ সুৰাৰ বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্র সন্দৰ্ভতো কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷ আবকাৰী মন্ত্রী অতুল বৰাই কয় যে ২০১৬ চনৰ পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২১ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈ ৰাজ্যত মুঠ ৬৮৯ খন চৰকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা সুৰাৰ বিপণি আছিল । ইয়াৰ পাছত ২০২১ চনৰ পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ১০ মে'লৈ ৰাজ্যত নতুনকৈ ১৮২০ খন সুৰাৰ বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্র দিয়া হৈছে ৷
এসপ্তাহৰ বিৰতিৰ পাছত বুধবাৰৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন ২০২৬ ৷ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে দশমটো দিন ৷ প্ৰশ্নোত্তৰ ঘণ্টাৰে পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হয় । উল্লেখ্য যে, ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত ১০ জুলাইত ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিছিল বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷ বুধবাৰে সদনত ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা কৰা হয় ৷ সাম্প্ৰতিক বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ হকে বহুকেইগৰাকী মন্ত্ৰী-বিধায়ক গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আছে ৷ বুধবাৰে সদনত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ৰাজ্যৰ সুৰাৰ বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্র সন্দৰ্ভতো কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷ আবকাৰী মন্ত্রী অতুল বৰাই কয় যে ২০১৬ চনৰ পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২১ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈ ৰাজ্যত মুঠ ৬৮৯ খন চৰকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা সুৰাৰ বিপণি আছিল । ইয়াৰ পাছত ২০২১ চনৰ পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ১০ মে'লৈ ৰাজ্যত নতুনকৈ ১৮২০ খন সুৰাৰ বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্র দিয়া হৈছে ৷