ETV Bharat / Videos

ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন ২০২৬ৰ দশম দিন...LIVE - ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন ২০২৬ৰ দশম দিন (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 23, 2026 at 10:03 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

এসপ্তাহৰ বিৰতিৰ পাছত বুধবাৰৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন ২০২৬ ৷ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে দশমটো দিন ৷ প্ৰশ্নোত্তৰ ঘণ্টাৰে পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হয় । উল্লেখ্য যে, ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত ১০ জুলাইত ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিছিল বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷ বুধবাৰে সদনত ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা কৰা হয় ৷ সাম্প্ৰতিক বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ হকে বহুকেইগৰাকী মন্ত্ৰী-বিধায়ক গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আছে  ৷ বুধবাৰে সদনত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ৰাজ্যৰ সুৰাৰ বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্র সন্দৰ্ভতো কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷ আবকাৰী মন্ত্রী অতুল বৰাই কয় যে ২০১৬ চনৰ পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২১ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈ ৰাজ্যত মুঠ ৬৮৯ খন চৰকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা সুৰাৰ বিপণি আছিল । ইয়াৰ পাছত ২০২১ চনৰ পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ১০ মে'লৈ ৰাজ্যত নতুনকৈ ১৮২০ খন সুৰাৰ বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্র দিয়া হৈছে ৷

এসপ্তাহৰ বিৰতিৰ পাছত বুধবাৰৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন ২০২৬ ৷ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে দশমটো দিন ৷ প্ৰশ্নোত্তৰ ঘণ্টাৰে পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হয় । উল্লেখ্য যে, ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত ১০ জুলাইত ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিছিল বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷ বুধবাৰে সদনত ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা কৰা হয় ৷ সাম্প্ৰতিক বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ হকে বহুকেইগৰাকী মন্ত্ৰী-বিধায়ক গুৱাহাটীৰ বাহিৰত আছে  ৷ বুধবাৰে সদনত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই ৰাজ্যৰ সুৰাৰ বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্র সন্দৰ্ভতো কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷ আবকাৰী মন্ত্রী অতুল বৰাই কয় যে ২০১৬ চনৰ পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২১ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈ ৰাজ্যত মুঠ ৬৮৯ খন চৰকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা সুৰাৰ বিপণি আছিল । ইয়াৰ পাছত ২০২১ চনৰ পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ১০ মে'লৈ ৰাজ্যত নতুনকৈ ১৮২০ খন সুৰাৰ বিপণিৰ অনুজ্ঞাপত্র দিয়া হৈছে ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন
বাজেট অধিৱেশন ২০২৬
সুৰাৰ বিপণি
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026
16TH ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন LIVE

July 22, 2026 at 9:40 AM IST
Inaugurate the first academic session of the Post Graduate Programme in Management at IIM Guwahati

আইআইএম গুৱাহাটীত স্নাতকোত্তৰ ব্যৱস্থাপনা পাঠ্যক্ৰম ২০২৬-২৮ ৰ প্রথম শৈক্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন LIVE

July 21, 2026 at 12:55 PM IST
Rath Yatra

ভগৱান জগন্নাথৰ ৰথযাত্ৰা LIVE

July 16, 2026 at 9:19 AM IST
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ অষ্টমটো দিন LIVE

July 15, 2026 at 9:36 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.