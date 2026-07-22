অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন LIVE - ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 22, 2026 at 9:40 AM IST
এসপ্তাহৰ বিৰতিৰ পাছত আজিৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন ৷ প্ৰশ্নোত্তৰ ঘণ্টাৰে পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হয় । উল্লেখ্য যে, ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত ১০ জুলাইত ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিছিল বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷ অৱশ্যে আজি সদনৰ কাম-কাজত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত নাথাকিব ৷ কিয়নো বানে বিধ্বস্ত কৰা উজনি অসমৰ অঞ্চলসমূহ ভ্ৰমণ কৰি আজি পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ৷ ইপিনে আজি সদনত ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আনহাতে কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী-বিধায়ক সম্প্ৰতি বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ হকে গুৱাহাটীৰ বাহিৰত ৷ তেনেক্ষেত্ৰত সদনত আজি উপস্থিতিৰ সংখ্যাও সেৰেঙা ৷
এসপ্তাহৰ বিৰতিৰ পাছত আজিৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন ৷ প্ৰশ্নোত্তৰ ঘণ্টাৰে পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হয় । উল্লেখ্য যে, ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত ১০ জুলাইত ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিছিল বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷ অৱশ্যে আজি সদনৰ কাম-কাজত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত নাথাকিব ৷ কিয়নো বানে বিধ্বস্ত কৰা উজনি অসমৰ অঞ্চলসমূহ ভ্ৰমণ কৰি আজি পৰিস্থিতিৰ বুজ ল’ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ৷ ইপিনে আজি সদনত ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আনহাতে কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী-বিধায়ক সম্প্ৰতি বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ হকে গুৱাহাটীৰ বাহিৰত ৷ তেনেক্ষেত্ৰত সদনত আজি উপস্থিতিৰ সংখ্যাও সেৰেঙা ৷