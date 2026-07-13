ETV Bharat / Videos

ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ ষষ্ঠটো দিন LIVE - ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ ষষ্ঠটো দিন LIVE (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 13, 2026 at 9:37 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

৬ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি (সোমবাৰ) ষষ্ঠটো দিন । প্ৰশ্নোত্তৰ ঘণ্টাৰে পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ সদনৰ কাম-কাজ । সদনৰ শূন্যকালীন ঘণ্টাতো ভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত হ’ব ৷ উল্লেখ্য যে, ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত শুকুৰবাৰ অৰ্থাৎ ১০ জুলাইত ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰা হয় ৷ বিত্তমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভাত ৰাজ্যিক বাজেট জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই দাখিল কৰে  ৷ এইখন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট ৷ বাজেটত উল্লেখ কৰা মতে ৰাজহুৱা শিতানত ব্যয় ১২৬৩৬৯.৫৭ কোটি টকা আৰু উপনিমিত্ত পুঁজিৰ অধীনত ২০০০ কোটি টকাৰে বছৰটোৰ সৰ্বমুঠ প্ৰাককলিত ব্যয়ৰ পৰিমাণ ২৮৫০৮৪.৪৫ কোটি টকা হ‘ব । বছৰটোত হোৱা প্ৰাককলিত লেনদেনৰ বাবদ আনুমানিক ৩২২৫ কোটি টকা ৰাহি হ’ব । লগতে বছৰটোৰ আৰম্ভণিৰ ঘাটি ৩৬৪৪.২৬ কোটি টকাৰ হিচাপ মিলালে ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ শেষলৈ বাজেটত ঘাটিৰ পৰিমাণ ৪১৯.২৬ কোটি টকা হবগৈ । এই বাজেটত ৰাজ্যৰ মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ৩ শতাংশ বিত্তীয় ঘাটি লক্ষ্য হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । এই বাজেট সন্দৰ্ভতো আজি আলোচনা হ’ব ৷

৬ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি (সোমবাৰ) ষষ্ঠটো দিন । প্ৰশ্নোত্তৰ ঘণ্টাৰে পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ সদনৰ কাম-কাজ । সদনৰ শূন্যকালীন ঘণ্টাতো ভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত হ’ব ৷ উল্লেখ্য যে, ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত শুকুৰবাৰ অৰ্থাৎ ১০ জুলাইত ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰা হয় ৷ বিত্তমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভাত ৰাজ্যিক বাজেট জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই দাখিল কৰে  ৷ এইখন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট ৷ বাজেটত উল্লেখ কৰা মতে ৰাজহুৱা শিতানত ব্যয় ১২৬৩৬৯.৫৭ কোটি টকা আৰু উপনিমিত্ত পুঁজিৰ অধীনত ২০০০ কোটি টকাৰে বছৰটোৰ সৰ্বমুঠ প্ৰাককলিত ব্যয়ৰ পৰিমাণ ২৮৫০৮৪.৪৫ কোটি টকা হ‘ব । বছৰটোত হোৱা প্ৰাককলিত লেনদেনৰ বাবদ আনুমানিক ৩২২৫ কোটি টকা ৰাহি হ’ব । লগতে বছৰটোৰ আৰম্ভণিৰ ঘাটি ৩৬৪৪.২৬ কোটি টকাৰ হিচাপ মিলালে ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ শেষলৈ বাজেটত ঘাটিৰ পৰিমাণ ৪১৯.২৬ কোটি টকা হবগৈ । এই বাজেটত ৰাজ্যৰ মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ৩ শতাংশ বিত্তীয় ঘাটি লক্ষ্য হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । এই বাজেট সন্দৰ্ভতো আজি আলোচনা হ’ব ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন 2026
পূৰ্ণাংগ বাজেট
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam Budget 2026-27

বিধানসভাত দাখিল ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট

July 10, 2026 at 9:35 AM IST
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026

ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ চতুৰ্থটো দিন, LIVE...

July 9, 2026 at 9:34 AM IST
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026

ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ তৃতীয়টো দিন, LIVE...

July 8, 2026 at 9:38 AM IST
Assam Legislative Assembly LIVE

ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিন, LIVE...

July 7, 2026 at 9:35 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.