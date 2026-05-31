ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ ১৬৫ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজন ৰবীন্দ্ৰ সংগীত আৰু নৃত্য প্ৰতিযোগিতা - RABINDRANATH TAGORE
Published : May 31, 2026 at 8:20 PM IST
তেজপুৰ : বিশ্বকবি তথা কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ জীৱন-দৰ্শন আৰু সাংস্কৃতিক চেতনাক উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত বিস্তাৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ তেজপুৰ সমিতিয়ে এক বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ৷ বিশ্বকবি তথা কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ ১৬৫ সংখ্যক জন্মজয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি তেজপুৰত দেওবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হয় ৰবীন্দ্ৰ সংগীত আৰু নৃত্য প্ৰতিযোগিতা ।
এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰথম দিনাই প্ৰায় শতাধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বিৰাজ ৰাভাই । কবিগুৰুৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি উদ্বোধন কৰা অনুষ্ঠানটি সাংবাদিক তৰুণ দাসে আঁতধৰে । বিধায়ক পৃথ্বিৰাজ ৰাভাই কয়, ‘‘এই প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে তেজপুৰৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত লুকাই থকা ৰবীন্দ্ৰ সংগীত আৰু নৃত্যৰ প্ৰতিভা উন্মোচিত হ’ব ।’’ লগতে তেওঁ ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ এই প্ৰয়াসক অতি আদৰণীয় পদক্ষেপ বুলি মন্তব্য কৰে ।
