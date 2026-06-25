ETV Bharat / Videos

সমনীয়াৰ সৈতে মৰিগাঁৱৰ পকৰীয়া নদীত গা ধুবলৈ গৈ কিশোৰৰ সলিল সমাধি - DEATH BY DROWNING

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
নদীত গা ধুবলৈ গৈ কিশোৰৰ সলিল সমাধি (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 25, 2026 at 3:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও : বৃহস্পতিবাৰে মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ঙত এক শোকাৱহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ সমনীয়াৰ লগত পকৰীয়া নদীত গা ধুবলৈ যাওঁতেই সললি সমাধি ঘটে এটি কিশোৰৰ ৷ 

নিহত কিশোৰটি মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গাগলমাৰী আশীঘৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা জহুৰ আলীৰ পুত্ৰ নাজিৰুল ইছলাম (১৫) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

এই সন্দৰ্ভত এজন লোকে কয়, ‘‘সমনীয়াৰ লগত পকৰীয়া নদীত গা ধুই থাকোতেই নাজিৰুল ইছলাম বাঢ়নী পানীত উটি যায় ৷ লগৰীয়া কেইজনে চিঞৰ-বাখৰ কৰাত স্থানীয় ৰাইজ নদীৰ পাৰত উপস্থিত হৈ পানীৰ পৰা অচেতন অৱস্থাত নাজিৰুলক উদ্ধাৰ কৰে ৷ তাৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোক আৰু স্থানীয় ৰাইজে কিশোৰটিক সংকটজনক অৱস্থাত মায়ঙৰ ঝাৰগাঁও হাস্পতাললৈ লৈ যায় । কিন্তু চিকিৎসকে নাজিৰুলক পৰীক্ষা কৰি মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় মায়ং থানাৰ আৰক্ষীক অৱগত কৰা হৈছে । খবৰ পোৱাৰ পাছতেই মায়ং থানাৰ আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।’’

লগতে পঢ়ক : জোনাই নাহৰ নলাত ভয়াৱহ গৰাখহনীয়া; দিক-বিদিক হেৰুৱাইছে গঞা ৰাইজে

মৰিগাঁও : বৃহস্পতিবাৰে মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ঙত এক শোকাৱহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ সমনীয়াৰ লগত পকৰীয়া নদীত গা ধুবলৈ যাওঁতেই সললি সমাধি ঘটে এটি কিশোৰৰ ৷ 

নিহত কিশোৰটি মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গাগলমাৰী আশীঘৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা জহুৰ আলীৰ পুত্ৰ নাজিৰুল ইছলাম (১৫) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

এই সন্দৰ্ভত এজন লোকে কয়, ‘‘সমনীয়াৰ লগত পকৰীয়া নদীত গা ধুই থাকোতেই নাজিৰুল ইছলাম বাঢ়নী পানীত উটি যায় ৷ লগৰীয়া কেইজনে চিঞৰ-বাখৰ কৰাত স্থানীয় ৰাইজ নদীৰ পাৰত উপস্থিত হৈ পানীৰ পৰা অচেতন অৱস্থাত নাজিৰুলক উদ্ধাৰ কৰে ৷ তাৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোক আৰু স্থানীয় ৰাইজে কিশোৰটিক সংকটজনক অৱস্থাত মায়ঙৰ ঝাৰগাঁও হাস্পতাললৈ লৈ যায় । কিন্তু চিকিৎসকে নাজিৰুলক পৰীক্ষা কৰি মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় মায়ং থানাৰ আৰক্ষীক অৱগত কৰা হৈছে । খবৰ পোৱাৰ পাছতেই মায়ং থানাৰ আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।’’

লগতে পঢ়ক : জোনাই নাহৰ নলাত ভয়াৱহ গৰাখহনীয়া; দিক-বিদিক হেৰুৱাইছে গঞা ৰাইজে

For All Latest Updates

TAGGED:

পকৰীয়া নদী
নদীত গা ধুবলৈ গৈ কিশোৰৰ সলিল সমাধি
মায়ং থানাৰ আৰক্ষী
ই টিভি ভাৰত অসম
DEATH BY DROWNING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

DRUGS PADDLERS APPREHENDED

সোণাপুৰত আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা : ডিগাৰুত ১৯৮ বটল নিষিদ্ধ ক’ডিন ছিৰাপসহ আটক ৬ সৰবৰাহকাৰী

June 25, 2026 at 3:38 PM IST
A home-guard's mysterious death in Bongaigaon

মৃত্যু নে হত্যা ! গৃহৰক্ষী জোৱানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু

June 25, 2026 at 3:28 PM IST
Poor condition of Moirabari Veterinary Hospital

পশু চিকিৎসালয় নে ভূত বাংলা, অৱস্থা দেখিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ

June 24, 2026 at 10:11 PM IST
Nalbari news

কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰী ছমিৰ আলীক ২০ বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড ন্যায়ালয়ৰ

June 24, 2026 at 7:03 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.