সমনীয়াৰ সৈতে মৰিগাঁৱৰ পকৰীয়া নদীত গা ধুবলৈ গৈ কিশোৰৰ সলিল সমাধি - DEATH BY DROWNING
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 25, 2026 at 3:50 PM IST
মৰিগাঁও : বৃহস্পতিবাৰে মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ঙত এক শোকাৱহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ সমনীয়াৰ লগত পকৰীয়া নদীত গা ধুবলৈ যাওঁতেই সললি সমাধি ঘটে এটি কিশোৰৰ ৷
নিহত কিশোৰটি মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গাগলমাৰী আশীঘৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা জহুৰ আলীৰ পুত্ৰ নাজিৰুল ইছলাম (১৫) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
এই সন্দৰ্ভত এজন লোকে কয়, ‘‘সমনীয়াৰ লগত পকৰীয়া নদীত গা ধুই থাকোতেই নাজিৰুল ইছলাম বাঢ়নী পানীত উটি যায় ৷ লগৰীয়া কেইজনে চিঞৰ-বাখৰ কৰাত স্থানীয় ৰাইজ নদীৰ পাৰত উপস্থিত হৈ পানীৰ পৰা অচেতন অৱস্থাত নাজিৰুলক উদ্ধাৰ কৰে ৷ তাৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোক আৰু স্থানীয় ৰাইজে কিশোৰটিক সংকটজনক অৱস্থাত মায়ঙৰ ঝাৰগাঁও হাস্পতাললৈ লৈ যায় । কিন্তু চিকিৎসকে নাজিৰুলক পৰীক্ষা কৰি মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় মায়ং থানাৰ আৰক্ষীক অৱগত কৰা হৈছে । খবৰ পোৱাৰ পাছতেই মায়ং থানাৰ আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।’’
মৰিগাঁও : বৃহস্পতিবাৰে মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ঙত এক শোকাৱহ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ সমনীয়াৰ লগত পকৰীয়া নদীত গা ধুবলৈ যাওঁতেই সললি সমাধি ঘটে এটি কিশোৰৰ ৷
নিহত কিশোৰটি মৰিগাঁও জিলাৰ মায়ং আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গাগলমাৰী আশীঘৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা জহুৰ আলীৰ পুত্ৰ নাজিৰুল ইছলাম (১৫) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
এই সন্দৰ্ভত এজন লোকে কয়, ‘‘সমনীয়াৰ লগত পকৰীয়া নদীত গা ধুই থাকোতেই নাজিৰুল ইছলাম বাঢ়নী পানীত উটি যায় ৷ লগৰীয়া কেইজনে চিঞৰ-বাখৰ কৰাত স্থানীয় ৰাইজ নদীৰ পাৰত উপস্থিত হৈ পানীৰ পৰা অচেতন অৱস্থাত নাজিৰুলক উদ্ধাৰ কৰে ৷ তাৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোক আৰু স্থানীয় ৰাইজে কিশোৰটিক সংকটজনক অৱস্থাত মায়ঙৰ ঝাৰগাঁও হাস্পতাললৈ লৈ যায় । কিন্তু চিকিৎসকে নাজিৰুলক পৰীক্ষা কৰি মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় মায়ং থানাৰ আৰক্ষীক অৱগত কৰা হৈছে । খবৰ পোৱাৰ পাছতেই মায়ং থানাৰ আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।’’