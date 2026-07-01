ETV Bharat / Videos

যোৰহাটত ১৩ খন মটৰ চাইকেল জব্দ - MOTORCYCLES SEIZED IN JORHAT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
যোৰহাটত ১৩ খন মটৰ চাইকেল জব্দ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 1, 2026 at 2:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: হঠাতে দুচকীয়া বাহনেৰে ভৰি পৰিল যোৰহাট আৰক্ষী থানা । মঙলবাৰে নিশা তিনিখনকৈ বাহনত অনা হ'ল ১৩ খনকৈ মটৰ চাইকেল । যোৰহাট ৰজামৈদাম নিউ কলনিত ইমতিয়াজ হুছেইন ওৰফে ৰোজ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঘৰৰ এক গোপন স্থানত মটৰ চাইকেলকেইখন ৰখাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় ।

যান-বাহন শাখাৰ আৰক্ষী বিষয়া উৎপল দত্তই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কয়, "এটা মছজিদৰ চৌহদৰ পিছফালে ৰখা মটৰ চাইকেলকেইখনৰ কিছুমানৰ নম্বৰ প্লেট নাই । অৱশ্য়ে কিছুমানৰ নম্বৰ প্লেট আছে । সেইবাবে এইবোৰ মটৰ চাইকেল সন্দেহজনক বুলি ভবা হৈছে । ইমতিয়াজ হুছেইন নামৰ লোক এজনক আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । তেওঁৰ ছেকেণ্ডহেণ্ড বাহনৰ ডিলাৰ থকা বুলি কৈছে ।"

লগতে পঢ়ক:চৌৰ্যবৃত্তিৰে গুৱাহাটীত মাটি-বাৰী? জুৱা খেলেৰে লাখ টকা? চোৰৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি

গুৱাহাটীত 'ভিক্ষাৰী'ৰ জোলোঙাত ওলাল ৩৭ কিলো সোণ: মাহে ৮০ হাজাৰ দৰমহাৰে মগনীয়াৰ চাকৰি

যোৰহাট: হঠাতে দুচকীয়া বাহনেৰে ভৰি পৰিল যোৰহাট আৰক্ষী থানা । মঙলবাৰে নিশা তিনিখনকৈ বাহনত অনা হ'ল ১৩ খনকৈ মটৰ চাইকেল । যোৰহাট ৰজামৈদাম নিউ কলনিত ইমতিয়াজ হুছেইন ওৰফে ৰোজ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঘৰৰ এক গোপন স্থানত মটৰ চাইকেলকেইখন ৰখাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় ।

যান-বাহন শাখাৰ আৰক্ষী বিষয়া উৎপল দত্তই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কয়, "এটা মছজিদৰ চৌহদৰ পিছফালে ৰখা মটৰ চাইকেলকেইখনৰ কিছুমানৰ নম্বৰ প্লেট নাই । অৱশ্য়ে কিছুমানৰ নম্বৰ প্লেট আছে । সেইবাবে এইবোৰ মটৰ চাইকেল সন্দেহজনক বুলি ভবা হৈছে । ইমতিয়াজ হুছেইন নামৰ লোক এজনক আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । তেওঁৰ ছেকেণ্ডহেণ্ড বাহনৰ ডিলাৰ থকা বুলি কৈছে ।"

লগতে পঢ়ক:চৌৰ্যবৃত্তিৰে গুৱাহাটীত মাটি-বাৰী? জুৱা খেলেৰে লাখ টকা? চোৰৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি

গুৱাহাটীত 'ভিক্ষাৰী'ৰ জোলোঙাত ওলাল ৩৭ কিলো সোণ: মাহে ৮০ হাজাৰ দৰমহাৰে মগনীয়াৰ চাকৰি

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
মটৰ চাইকেল
মছজিদ
যোৰহাট আৰক্ষী থানা
MOTORCYCLES SEIZED IN JORHAT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Dhubri police seized huge quantity of intoxicants and detained one accused

ই-ৰিক্সাত ওলাল নিচাজাতীয় টেবলেট, জালত পৰিল এজন

July 1, 2026 at 2:20 PM IST
ATASU Leader Basanta Gogoi

জনজাতিকৰণৰ বিষয়ৰ পৰা ফালৰি কাটিছে চৰকাৰ, জ্বলিব ৰাজপথ: আটাছুৰ হুংকাৰ

July 1, 2026 at 2:12 PM IST
PLASTIC PLATES TURN POISON

ভোজ খোৱা পাতত বিষক্ৰিয়া, অসুস্থ বহুজন

June 30, 2026 at 8:34 PM IST
MLA Akhil Gogoi

বিধানসভালৈ কাঁড়-গুলী লৈ যায় অখিল গগৈয়ে !

June 30, 2026 at 7:24 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.