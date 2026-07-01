যোৰহাটত ১৩ খন মটৰ চাইকেল জব্দ - MOTORCYCLES SEIZED IN JORHAT
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 1, 2026 at 2:20 PM IST
যোৰহাট: হঠাতে দুচকীয়া বাহনেৰে ভৰি পৰিল যোৰহাট আৰক্ষী থানা । মঙলবাৰে নিশা তিনিখনকৈ বাহনত অনা হ'ল ১৩ খনকৈ মটৰ চাইকেল । যোৰহাট ৰজামৈদাম নিউ কলনিত ইমতিয়াজ হুছেইন ওৰফে ৰোজ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঘৰৰ এক গোপন স্থানত মটৰ চাইকেলকেইখন ৰখাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় ।
যান-বাহন শাখাৰ আৰক্ষী বিষয়া উৎপল দত্তই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কয়, "এটা মছজিদৰ চৌহদৰ পিছফালে ৰখা মটৰ চাইকেলকেইখনৰ কিছুমানৰ নম্বৰ প্লেট নাই । অৱশ্য়ে কিছুমানৰ নম্বৰ প্লেট আছে । সেইবাবে এইবোৰ মটৰ চাইকেল সন্দেহজনক বুলি ভবা হৈছে । ইমতিয়াজ হুছেইন নামৰ লোক এজনক আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । তেওঁৰ ছেকেণ্ডহেণ্ড বাহনৰ ডিলাৰ থকা বুলি কৈছে ।"
লগতে পঢ়ক:চৌৰ্যবৃত্তিৰে গুৱাহাটীত মাটি-বাৰী? জুৱা খেলেৰে লাখ টকা? চোৰৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি
গুৱাহাটীত 'ভিক্ষাৰী'ৰ জোলোঙাত ওলাল ৩৭ কিলো সোণ: মাহে ৮০ হাজাৰ দৰমহাৰে মগনীয়াৰ চাকৰি
যোৰহাট: হঠাতে দুচকীয়া বাহনেৰে ভৰি পৰিল যোৰহাট আৰক্ষী থানা । মঙলবাৰে নিশা তিনিখনকৈ বাহনত অনা হ'ল ১৩ খনকৈ মটৰ চাইকেল । যোৰহাট ৰজামৈদাম নিউ কলনিত ইমতিয়াজ হুছেইন ওৰফে ৰোজ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঘৰৰ এক গোপন স্থানত মটৰ চাইকেলকেইখন ৰখাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় ।
যান-বাহন শাখাৰ আৰক্ষী বিষয়া উৎপল দত্তই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কয়, "এটা মছজিদৰ চৌহদৰ পিছফালে ৰখা মটৰ চাইকেলকেইখনৰ কিছুমানৰ নম্বৰ প্লেট নাই । অৱশ্য়ে কিছুমানৰ নম্বৰ প্লেট আছে । সেইবাবে এইবোৰ মটৰ চাইকেল সন্দেহজনক বুলি ভবা হৈছে । ইমতিয়াজ হুছেইন নামৰ লোক এজনক আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । তেওঁৰ ছেকেণ্ডহেণ্ড বাহনৰ ডিলাৰ থকা বুলি কৈছে ।"
লগতে পঢ়ক:চৌৰ্যবৃত্তিৰে গুৱাহাটীত মাটি-বাৰী? জুৱা খেলেৰে লাখ টকা? চোৰৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি
গুৱাহাটীত 'ভিক্ষাৰী'ৰ জোলোঙাত ওলাল ৩৭ কিলো সোণ: মাহে ৮০ হাজাৰ দৰমহাৰে মগনীয়াৰ চাকৰি