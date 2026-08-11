ETV Bharat / Videos

কাছাৰত ১৩ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ, ১ জনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ - কাছাৰৰ বদৰপুৰ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
কাছাৰত ১৩ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2026 at 8:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

শিলচৰ : কাছাৰ জিলাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান ৷ সোমবাৰে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি শ্ৰীভূমি, কাছাৰ আৰক্ষী আৰু ৩৮ আসাম ৰাইফলচৰ এক যুটীয়া অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামাগ্ৰী জব্দ কৰে ৷ জব্দকৃত সামগ্ৰীখিনি মূল্য প্ৰায় ১৩ কোটি হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

এই সন্দৰ্ভত শ্ৰীভূমি জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে কয়,"গোপন খবৰৰ ভিত্তিত কাছাৰৰ বদৰপুৰ এখন বাহনৰ পৰা ৮.২২৪ কিঃগ্ৰাম মাৰাত্মক নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰা হয় ৷ জব্দ কৰা সামগ্ৰীখিনি আন্তৰ্জাতিক বজাৰ মূল্য প্ৰায় ১৩ কোটি টকাৰ হ'ব ৷ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত বদৰপুৰ ঘাটৰ সমীপৰ পাঁচগ্ৰাম অঞ্চলৰ দোলা ৰজা নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"এই সন্দৰ্ভত বদৰপুৰ আৰক্ষী চকীত এনডিপিএছ আইনৰ অধীনত ১০৬/২৬ নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । গোচৰত এনডিপিএছ আইনৰ ২১(চি)/২৫ ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক: সৰ্বস্ব হেৰুৱাই বন্যাৰ্তৰ চকুলো, ৰ’দত শুকুৱাইছে স্মৃতিবোৰ

শিলচৰ : কাছাৰ জিলাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান ৷ সোমবাৰে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি শ্ৰীভূমি, কাছাৰ আৰক্ষী আৰু ৩৮ আসাম ৰাইফলচৰ এক যুটীয়া অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামাগ্ৰী জব্দ কৰে ৷ জব্দকৃত সামগ্ৰীখিনি মূল্য প্ৰায় ১৩ কোটি হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

এই সন্দৰ্ভত শ্ৰীভূমি জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে কয়,"গোপন খবৰৰ ভিত্তিত কাছাৰৰ বদৰপুৰ এখন বাহনৰ পৰা ৮.২২৪ কিঃগ্ৰাম মাৰাত্মক নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰা হয় ৷ জব্দ কৰা সামগ্ৰীখিনি আন্তৰ্জাতিক বজাৰ মূল্য প্ৰায় ১৩ কোটি টকাৰ হ'ব ৷ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত বদৰপুৰ ঘাটৰ সমীপৰ পাঁচগ্ৰাম অঞ্চলৰ দোলা ৰজা নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷"

তেওঁ লগতে কয়,"এই সন্দৰ্ভত বদৰপুৰ আৰক্ষী চকীত এনডিপিএছ আইনৰ অধীনত ১০৬/২৬ নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । গোচৰত এনডিপিএছ আইনৰ ২১(চি)/২৫ ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক: সৰ্বস্ব হেৰুৱাই বন্যাৰ্তৰ চকুলো, ৰ’দত শুকুৱাইছে স্মৃতিবোৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

শিলচৰ
শ্ৰীভূমি আৰক্ষী
কাছাৰ আৰক্ষী
কাছাৰৰ বদৰপুৰ
CACHAR POLICE

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam Floods 2026

বান গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণাৰ গুৰুত্ব নুবুজে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে : উৎপল শৰ্মা

August 11, 2026 at 9:32 PM IST
Organizes a Tiranga Walkathon in line with the 'Har Ghar Tiranga' campaign in Jonai

জোনাইত 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা' অভিযানৰ লগত সংগতি ৰাখি ত্ৰিৰংগা ৱাকাথন

August 11, 2026 at 9:31 PM IST
Assam Floods 2026

বানত বিধ্বস্ত শিৱসাগৰত প্ৰায় ১৪০ খন বিদ্যালয়ত স্তব্ধ পাঠদান

August 10, 2026 at 10:04 PM IST
MINISTER JAYANTA MALLA BARUAH

মঙলদৈৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই

August 10, 2026 at 9:41 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.