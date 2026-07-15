ETV Bharat / Videos

তৰাজান নৈত গা ধুবলৈ গৈ মৃত্যু সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী - ETV BHARAT ASSAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জোনাইত তৰাজান নৈত গা ধুবলৈ গৈ মৃত্যু সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 15, 2026 at 8:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: বুধবাৰে তৰাজান নৈত গা ধুবলৈ গৈ সলিল সমাধি ঘটিল এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ ৷ নিহত ছাত্ৰীগৰাকী সবিতা মিলি (১২) বুলি জানিব পৰা গৈছে । জানিব পৰা মতে, বুধবাৰে দুপৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকী মাকৰ সৈতে পথাৰত ভূঁই ৰুবলৈ গৈছিল । ভূঁই ৰুই থকাৰ মাজতে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে হঠাৎ ওচৰৰ তৰাজান নৈত গা ধুবলৈ যায় ।

দীৰ্ঘসময় ধৰি সবিতা উভতি নহাত মাকৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে ছাত্ৰীগৰাকীৰ সন্ধানত নামি পৰে ৷ দীৰ্ঘ সময়ৰ পাছত নৈত উপঙি থকা অৱস্থাত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ মৃত ছাত্ৰীগৰাকী জোনাইৰ উদয়পুৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা তথা সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: হাৰমনিয়াম লৈ এজাক কণ-কণ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত তৰালী শৰ্মা

জোনাই: বুধবাৰে তৰাজান নৈত গা ধুবলৈ গৈ সলিল সমাধি ঘটিল এগৰাকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ ৷ নিহত ছাত্ৰীগৰাকী সবিতা মিলি (১২) বুলি জানিব পৰা গৈছে । জানিব পৰা মতে, বুধবাৰে দুপৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকী মাকৰ সৈতে পথাৰত ভূঁই ৰুবলৈ গৈছিল । ভূঁই ৰুই থকাৰ মাজতে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে হঠাৎ ওচৰৰ তৰাজান নৈত গা ধুবলৈ যায় ।

দীৰ্ঘসময় ধৰি সবিতা উভতি নহাত মাকৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে ছাত্ৰীগৰাকীৰ সন্ধানত নামি পৰে ৷ দীৰ্ঘ সময়ৰ পাছত নৈত উপঙি থকা অৱস্থাত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ মৃত ছাত্ৰীগৰাকী জোনাইৰ উদয়পুৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা তথা সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: হাৰমনিয়াম লৈ এজাক কণ-কণ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত তৰালী শৰ্মা

For All Latest Updates

TAGGED:

জোনাই
ছাত্ৰীৰ মৃত্যু
জোনাই আৰক্ষী
ETV BHARAT ASSAM
JONAI NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

DHING NEWS

ধিঙৰ ধনিয়াভেটিত শোকাৱহ ঘটনা, পথৰ ফলক ভাঙি দুই শিশুৰ মৃত্যু

July 15, 2026 at 8:26 PM IST
Tragic death of a fisherman while going to fishing in Kalgachia

মাছ মাৰিবলৈ গৈ বাঢ়নী পানীত পৰি মাছমৰীয়াৰ অকাল মৃত্যু

July 15, 2026 at 5:30 PM IST
Jonai river erosion

জোনাইৰ শুকান নলাৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ: নৈত জাহ গৈছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী, খেতিপথাৰ, বাট-পথ

July 15, 2026 at 4:04 PM IST
Brahma Kumari Ishwariya University felicited students in Morigaon

মৰিগাঁৱত ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মান সমাৰোহ: ৬ আগষ্টৰ পৰা দেশজুৰি নিচামুক্ত অভিযান

July 15, 2026 at 3:55 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.