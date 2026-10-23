পাণ্ডুঘাটত দুদিনত ১১২ খন দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 23, 2026 at 5:05 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটীৰ অন্যতম বিসৰ্জনথলী হিচাপে জনমানসত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাণ্ডুঘাটে এক সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰি আহিছে ৷ কিয়নো পাণ্ডুঘাটত যেনে ধৰণৰ শৃংখলাবদ্ধভাৱে দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হয় সেয়া তুলনাবিহীন ৷
ইয়াত প্ৰতি বছৰে কোনে, কিমান শৃংখলাবদ্ধভাৱে প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়ে তাৰো এক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ৷ সমান্তৰালভাৱে আন আন ক্ষেত্ৰসমূহতো বিভিন্ন শিতানত প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয় আৰু সেই অনুসৰি উদযাপন সমিতিসমূহক নগদ ধনসহ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷
লক্ষণীয় বিষয়টো হ’ল, আন আন ঘাটত এদিনৰ বিপৰীতে পাণ্ডুঘাটত বিজয়া দশমী আৰু তাৰ পাছদিনা অৰ্থাৎ দুদিন ধৰি প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হয় ৷ পাণ্ডুঘাট বিসৰ্জন সমিতিৰ সভাপতি নিমাই চন্দ্ৰ দাস, কাৰ্যকৰী সভাপতি শ্যামল ভট্টাচাৰ্য আৰু সাধাৰণ সম্পাদক দ্বিজেন লহকৰে জানিবলৈ দিয়া মতে, এইবেলি বৃহত্তৰ পাণ্ডু-মালিগাঁৱকে ধৰি গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ১১২খন দুৰ্গা পূজা উদযাপন কমিটীয়ে দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিছে ৷
তাৰে ভিতৰত ২১অক্টোবৰৰ বিজয়া দশমীৰ দিনা মাজনিশালৈ ৭৭খন আৰু পাছৰ দিনা মাজনিশাকৈ ৩৫খন প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হয় । ২১অক্টোবৰত বিজয়া দশমীৰ দিনা সন্ধিয়া স্থানীয় বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৭.৩০ বজাত পাণ্ডুঘাটত উপস্থিত হৈ প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া পৰ্ব প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগতে পাণ্ডুঘাট বিসৰ্জন কমিটীৰ বিষয়ববীয়া আৰু প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ অহা ভক্তসকলৰ লগতো মত-বিনিময় কৰে ৷
গুৱাহাটী : গুৱাহাটীৰ অন্যতম বিসৰ্জনথলী হিচাপে জনমানসত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাণ্ডুঘাটে এক সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰি আহিছে ৷ কিয়নো পাণ্ডুঘাটত যেনে ধৰণৰ শৃংখলাবদ্ধভাৱে দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হয় সেয়া তুলনাবিহীন ৷
ইয়াত প্ৰতি বছৰে কোনে, কিমান শৃংখলাবদ্ধভাৱে প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়ে তাৰো এক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ৷ সমান্তৰালভাৱে আন আন ক্ষেত্ৰসমূহতো বিভিন্ন শিতানত প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয় আৰু সেই অনুসৰি উদযাপন সমিতিসমূহক নগদ ধনসহ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷
লক্ষণীয় বিষয়টো হ’ল, আন আন ঘাটত এদিনৰ বিপৰীতে পাণ্ডুঘাটত বিজয়া দশমী আৰু তাৰ পাছদিনা অৰ্থাৎ দুদিন ধৰি প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হয় ৷ পাণ্ডুঘাট বিসৰ্জন সমিতিৰ সভাপতি নিমাই চন্দ্ৰ দাস, কাৰ্যকৰী সভাপতি শ্যামল ভট্টাচাৰ্য আৰু সাধাৰণ সম্পাদক দ্বিজেন লহকৰে জানিবলৈ দিয়া মতে, এইবেলি বৃহত্তৰ পাণ্ডু-মালিগাঁৱকে ধৰি গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ১১২খন দুৰ্গা পূজা উদযাপন কমিটীয়ে দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিছে ৷
তাৰে ভিতৰত ২১অক্টোবৰৰ বিজয়া দশমীৰ দিনা মাজনিশালৈ ৭৭খন আৰু পাছৰ দিনা মাজনিশাকৈ ৩৫খন প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হয় । ২১অক্টোবৰত বিজয়া দশমীৰ দিনা সন্ধিয়া স্থানীয় বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৭.৩০ বজাত পাণ্ডুঘাটত উপস্থিত হৈ প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া পৰ্ব প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগতে পাণ্ডুঘাট বিসৰ্জন কমিটীৰ বিষয়ববীয়া আৰু প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিবলৈ অহা ভক্তসকলৰ লগতো মত-বিনিময় কৰে ৷