ETV Bharat / Videos

সাগৰৰ পাৰত বালিৰে ১০০ খন ৰথ নিৰ্মাণ কৰিলে বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কে - জগন্নাথ ৰথযাত্ৰা

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
সাগৰৰ পাৰত বালিৰে ১০০ খন ক্ষুদ্ৰ ৰথ নিৰ্মাণ (ETV Bharat Odisha)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 16, 2026 at 2:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ওড়িশা: ১৬ জুলাই, বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ওড়িশাৰ পুৰীত ভগৱান জগন্নাথ ৰথযাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে । সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিশ্বৰ লাখ লাখ ভক্তই এই মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । পুৰীৰ ৰথযাত্ৰা উপলক্ষে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বলুকা শিল্পী তথা পদ্মশ্ৰী বঁটা বিজয়ী সুদৰ্শন পাটনায়কে সাগৰৰ পাৰত এক বিশেষ বলুকা শিল্পৰ সৃষ্টি কৰে । য’ত শিল্পীগৰাকীয়ে ভগৱান জগন্নাথৰ লগতে বালিৰে ১০০ খন ক্ষুদ্ৰ ৰথ নিৰ্মাণ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, পুৰীৰ ৰথযাত্ৰাৰ বাবে ব্যাপক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে । ভগৱান জগন্নাথৰ এই ৰথযাত্ৰাক হিন্দু সনাতন ধৰ্মৰ অন্যতম বৃহৎ প্ৰাচীন ধৰ্মীয় উৎসৱ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । প্ৰতি বছৰে ভাৰত আৰু বিদেশৰ লাখ লাখ ভক্তই পুৰীৰ এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

লোকবিশ্বাস অনুসৰি, এই সময়ছোৱাত ভগৱান জগন্নাথে তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভগৱান বলোভদ্ৰ আৰু ভগ্নী দেৱী সুভদ্ৰাৰ সৈতে মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁৰ ভক্তসকলক দৰ্শন দিয়ে । এই মুহূৰ্তটো অলৌকিক, আচৰিত আৰু আৱেগেৰে ভৰা ৷

লগতে পঢ়ক : নাই ওখ ওখ দেৱাল, নাই অস্ত্ৰধাৰী নিৰাপত্তাৰক্ষী: কয়দীৰ বাবে সাজু এখন মুক্ত কাৰাগাৰ

ওড়িশা: ১৬ জুলাই, বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ওড়িশাৰ পুৰীত ভগৱান জগন্নাথ ৰথযাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে । সমগ্ৰ দেশৰ লগতে বিশ্বৰ লাখ লাখ ভক্তই এই মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । পুৰীৰ ৰথযাত্ৰা উপলক্ষে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বলুকা শিল্পী তথা পদ্মশ্ৰী বঁটা বিজয়ী সুদৰ্শন পাটনায়কে সাগৰৰ পাৰত এক বিশেষ বলুকা শিল্পৰ সৃষ্টি কৰে । য’ত শিল্পীগৰাকীয়ে ভগৱান জগন্নাথৰ লগতে বালিৰে ১০০ খন ক্ষুদ্ৰ ৰথ নিৰ্মাণ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, পুৰীৰ ৰথযাত্ৰাৰ বাবে ব্যাপক নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে । ভগৱান জগন্নাথৰ এই ৰথযাত্ৰাক হিন্দু সনাতন ধৰ্মৰ অন্যতম বৃহৎ প্ৰাচীন ধৰ্মীয় উৎসৱ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । প্ৰতি বছৰে ভাৰত আৰু বিদেশৰ লাখ লাখ ভক্তই পুৰীৰ এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

লোকবিশ্বাস অনুসৰি, এই সময়ছোৱাত ভগৱান জগন্নাথে তেওঁৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভগৱান বলোভদ্ৰ আৰু ভগ্নী দেৱী সুভদ্ৰাৰ সৈতে মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁৰ ভক্তসকলক দৰ্শন দিয়ে । এই মুহূৰ্তটো অলৌকিক, আচৰিত আৰু আৱেগেৰে ভৰা ৷

লগতে পঢ়ক : নাই ওখ ওখ দেৱাল, নাই অস্ত্ৰধাৰী নিৰাপত্তাৰক্ষী: কয়দীৰ বাবে সাজু এখন মুক্ত কাৰাগাৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

সুদৰ্শন পাটনায়ক
সাগৰৰ পাৰত বালিৰ ৰথ নিৰ্মাণ
পুৰীৰ ৰথযাত্ৰা
JAGANNATH RATHA JATRA 2026
জগন্নাথ ৰথযাত্ৰা

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Wild Elephant

মাজুলীত বন্যহস্তীৰ বিশাল জাকৰ মুক্ত বিচৰণ, আতংকিত ৰাইজ

July 16, 2026 at 3:14 PM IST
Rain prayer by children in Morigaon

বৰষুণৰ আশাত শিশুৱে পাতিলে ‘কল-পচলাৰ বিয়া’

July 16, 2026 at 2:49 PM IST
ROAD ACCIDENT

জোনাইৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত এজন

July 16, 2026 at 11:58 AM IST
LEOPARD RECOVERED

মৰাণৰ চেপন শ'লগুৰিত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত নাহৰফুটুকীৰ মৃত্যু

July 16, 2026 at 11:46 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.