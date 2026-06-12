ETV Bharat / Videos

বৰপেটাৰ সুন্দৰীদিয়াত যক্ষ্মা দূৰীকৰণ অভিযান: ৰোগ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ শুভাৰম্ভ - NTEP IN BARPETA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বৰপেটাৰ সুন্দৰীদিয়াত যক্ষ্মা দূৰীকৰণ অভিযান (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 12, 2026 at 6:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা: প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যক্ষ্মামুক্ত ভাৰত লক্ষ্যৰ অংশ হিচাপে চলি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় যক্ষ্মা দূৰীকৰণ আঁচনি (National Tuberculosis Elimination Programme - NTEP)ৰ অধীনস্থ ১০০ দিনীয়া যক্ষ্মা দূৰীকৰণ অভিযানৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অংশ হিচাপে শুকুৰবাৰে বৰপেটা জিলাৰ সুন্দৰীদিয়া স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ কেন্দ্ৰ (আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ)ত এটা যক্ষ্মা ৰোগ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় । 

এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বৰপেটা জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ ভূপেন চন্দ্ৰ বৰাই জনায়, "যোৱা ২৪ মাৰ্চৰ পৰা এই বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে । বৰপেটা জিলাৰ মুঠ ১৬১ খন গাঁও এই অভিযানৰ আওতালৈ অনাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে ৭২ খন গাঁৱত এই শিবিৰ সফলভাৱে সম্পন্ন কৰা হৈছে ।"

ডাঃ বৰাই লগতে কয়, "বৰপেটা জিলাত বৰ্তমান ১,০০১ জন যক্ষ্মা ৰোগী আছে । এইসকল ৰোগীয়ে চৰকাৰৰ পৰা বিনামূলীয়া চিকিৎসা সুবিধা লাভ কৰাৰ উপৰি বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে আৰ্থিক সহায় লাভ কৰি আছে ।"

অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা বৰপেটা সমষ্টিৰ বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসে ভাৰত চৰকাৰৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ জনস্বাস্থ্য আঁচনিক বিশেষভাৱে শলাগ জনাই যক্ষ্মা নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণক সজাগ আৰু সহযোগী হ’বলৈ আহ্বান জনায় ।

উল্লেখ্য যে এই কাৰ্যসূচী জিলা যক্ষ্মা কেন্দ্ৰ, বৰপেটাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক :গুৱাহাটীত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত এজন

বৰপেটা: প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যক্ষ্মামুক্ত ভাৰত লক্ষ্যৰ অংশ হিচাপে চলি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় যক্ষ্মা দূৰীকৰণ আঁচনি (National Tuberculosis Elimination Programme - NTEP)ৰ অধীনস্থ ১০০ দিনীয়া যক্ষ্মা দূৰীকৰণ অভিযানৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অংশ হিচাপে শুকুৰবাৰে বৰপেটা জিলাৰ সুন্দৰীদিয়া স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণ কেন্দ্ৰ (আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ)ত এটা যক্ষ্মা ৰোগ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় । 

এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বৰপেটা জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ ভূপেন চন্দ্ৰ বৰাই জনায়, "যোৱা ২৪ মাৰ্চৰ পৰা এই বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে । বৰপেটা জিলাৰ মুঠ ১৬১ খন গাঁও এই অভিযানৰ আওতালৈ অনাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে ৭২ খন গাঁৱত এই শিবিৰ সফলভাৱে সম্পন্ন কৰা হৈছে ।"

ডাঃ বৰাই লগতে কয়, "বৰপেটা জিলাত বৰ্তমান ১,০০১ জন যক্ষ্মা ৰোগী আছে । এইসকল ৰোগীয়ে চৰকাৰৰ পৰা বিনামূলীয়া চিকিৎসা সুবিধা লাভ কৰাৰ উপৰি বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে আৰ্থিক সহায় লাভ কৰি আছে ।"

অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা বৰপেটা সমষ্টিৰ বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাসে ভাৰত চৰকাৰৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ জনস্বাস্থ্য আঁচনিক বিশেষভাৱে শলাগ জনাই যক্ষ্মা নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণক সজাগ আৰু সহযোগী হ’বলৈ আহ্বান জনায় ।

উল্লেখ্য যে এই কাৰ্যসূচী জিলা যক্ষ্মা কেন্দ্ৰ, বৰপেটাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক :গুৱাহাটীত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত এজন

For All Latest Updates

TAGGED:

TB ELIMINATION CAMPAIGN
বৰপেটাত যক্ষ্মা দূৰীকৰণ অভিযান
যক্ষ্মা দূৰীকৰণ অভিযান
ইটিভি ভাৰত অসম
NTEP IN BARPETA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Morigaon News

মৰিগাঁও জিলা কাৰ্যালয়ত এইছপিভি ভেকচিন, পলিঅ’ প্ৰতিষেধক দিৱসক লৈ পৰ্যালোচনা

June 12, 2026 at 5:38 PM IST
ASHOK SINGHAL VISITS VISITS DMCH

ধুবুৰীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে, অহা বছৰ ইয়াৰ পৰা MBBS ওলাব: স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী

June 12, 2026 at 4:12 PM IST
TRAGIC INCIDENT IN GUWAHATI

গছ বাগৰি পৰিল শিক্ষাৰ্থীৰ বাহনত, প্ৰাণ গ'ল ছাত্ৰীৰ

June 12, 2026 at 1:44 PM IST
Royal Bengal Tiger

চাৰি ঠেং, নেজ কটা অৱস্থাত ঢেকীয়াপতীয়াৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

June 11, 2026 at 9:00 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.