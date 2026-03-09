আৰ্ন্তজাতিক নাৰী দিৱসৰ দিনাই Zelo Electric এ মুকলি কৰিলে নাৰীবিশেষ দুচকীয়া Knight+ Rani সংস্কৰণ

আৰ্ন্তজাতিক নাৰী দিৱসৰ দিনাই Zelo Electric এ মুকলি কৰিলে নাৰীবিশেষ দুচকীয়া Knight+ Rani সংস্কৰণ
নাৰী দিৱসত Zelo Electric এ মুকলি কৰে Knight+ Rani Edition ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ, যাৰ ৰেঞ্জ 100 কিলোমিটাৰ । এই দুচকীয়াখনৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানো আহক --
Published : March 9, 2026 at 1:23 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইলেক্ট্ৰিক দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী Zelo Electric এ আৰ্ন্তজাতিক নাৰী দিৱস উপলক্ষে মুকলি কৰিছে নতুন, সীমিত সংস্কৰণৰ ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ Knight+ Rani এডিচন । এই বিশেষ সংস্কৰণ নাৰীসকলৰ বাবে উৎসৰ্গিত । কোম্পানীটোৱে ইয়াক বিশেষ বেবী পিংক ৰঙত মুকলি কৰিছে, যিয়ে ইয়াক স্বকীয় আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে ।
এই স্কুটাৰৰ মাত্ৰ 999 ইউনিটহে সমগ্ৰ ভাৰতত বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব । Zelo Knight+ Rani Edition ৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে এক অনন্য আৰু চকু কপালত তুলিব পৰা ডিজাইন । ইয়াত বগা পেনেল আৰু ডিটেইলিঙৰ সৈতে পেষ্টেল পিংক বডি আছে, যাৰ ফলত ইয়াক ষ্টাইলিছ লুক দিয়া হৈছে । কিন্তু ডিজাইনৰ বাহিৰেও ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য আৰু স্পেচিফিকেশন বৰ্তমানৰ নাইট+ মডেলৰ দৰেই আছে । স্কুটাৰখনৰ মূল্য 69,990 টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম) ।
মহিলা দিৱস বিশেষ বৈদ্যুতিক স্কুটাৰ
যদি গ্ৰাহকে এই স্কুটাৰ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেন্তে কোম্পানীটোৰ অনুমোদিত ডিলাৰ নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে বুকিং আৰম্ভ হৈছে । অৰ্থাৎ আগ্ৰহী গ্ৰাহকে নিজৰ সমীপৱৰ্তী ডিলাৰশ্বিপলৈ গৈ বুকিং কৰিব পাৰিব । সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক আদিত্য বাহেতিয়ে মুকলিৰ সময়ত কয় যে তেওঁৰ কোম্পানীয়ে সদায় বিশ্বাস কৰি আহিছে যে মানুহক মুক্তভাৱে চলাচল কৰিবলৈ দিয়াটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেওঁ লগতে কয় যে Knight+ Rani Edition প্ৰতিদিনে এই দেশক আগুৱাই নিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা মহিলাসকলৰ বাবে উৎসৰ্গিত ।
ইফালে কোম্পানীটোৰ আনজন সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক মুকুন্দ বাহেতিয়ে কয় যে স্কুটাৰখনৰ ৰং আৰু ডিজাইনৰ কাম কৰোতে এটাই ধাৰণা মনলৈ আহিছিল । তেওঁ কয় যে ভাৰতীয় সংস্কৃতিত ‘ৰাণী’ শব্দটোৱে শক্তি, আত্মবিশ্বাস আৰু এক সুকীয়া পৰিচয়ৰ প্ৰতীক । এই স্কুটাৰখনত সেই আৱেগ প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ।"
স্কুটাৰখনৰ কাৰিকৰী দিশ সন্দৰ্ভত ক’বলৈ গ’লে যোৱা বছৰ, 2025 চনৰ আগষ্ট মাহত কোম্পানীটোৱে মুকলি কৰিছিল Knight+ । ইয়াত 1.8 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ পৰ্টেবল LFP বেটাৰী আছে, যিটো সহজে আঁতৰাই পৃথকে চাৰ্জ কৰিব পাৰি । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই স্কুটাৰখনে এটা চাৰ্জত 100 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত যাত্ৰা কৰিব পাৰে । ইয়াত 1.5 কিলোৱাট শক্তিৰ মটৰ চলি আছে, যাৰ ফলত স্কুটাৰখনে প্ৰতি ঘণ্টাত 55 কিলোমিটাৰ গতিবেগ লাভ কৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত কেইবাটাও উপযোগী বৈশিষ্ট্য আছে, যেনে হিল হোল্ড কণ্ট্ৰল, ক্ৰুজ কণ্ট্ৰল, ফ’ল’-মি-হোম হেডলেম্প, ইউএছবি চাৰ্জিং প’ৰ্ট আৰু এটা আঁতৰ কৰিব পৰা বেটাৰী । Zelo Electric ৰ কথা ক’বলৈ গ’লে এই কোম্পানীটোৱে এছ এল এছ আৰ ইলেক্ট্ৰ’ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ অধীনত কাম কৰে । কোম্পানীটোৱে বৰ্তমান ভাৰতত চাৰিখন ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ মুকলি কৰিছে: Zoop, Knight, Zaeden আৰু Zaeden+ ।
