90 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জৰ সৈতে Zelio ই মুকলি কৰিলে নতুন বৈদ্যুতিক স্কুটাৰ
ইভা ছিৰিজত দুটা নতুন মডেল আছে: Eeva Eco LX আৰু Eeva Eco ZX আৰু এটা ফেচলিফ্ট ভেৰিয়েণ্ট Eeva ZX Plus ।
Published : November 6, 2025 at 5:12 PM IST
হায়দৰাবাদ: জেলিঅ’ ই-মবিলিটিয়ে ভাৰতত ইভা ছিৰিজ আপডেট কৰিছে । এতিয়া ইয়াত দুটা নতুন ভেৰিয়েন্ট Eeva Eco LX আৰু Eeva Eco ZX ৰ লগতে Eeva ZX Plus ফেচলিফ্টো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । কোম্পানীটোৱে এই ই-স্কুটাৰসমূহ কম গতিৰ ইভি ছেগমেণ্টত প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে, যিবোৰ দৈনন্দিন চহৰত অহা-যোৱাৰ বাবে সুবিধাজনক আৰু আৰামদায়ক ।
Eeva Eco LX ৰ মূল্য 51,551 টকা (এক্স শ্ব’ৰুম), Eeva Eco ZX ৰ মূল্য 53,551 টকা (এক্স শ্ব’ৰুম) আৰু ফেচলিফ্ট Eeva ZX Plus ৰ মূল্য 65,051 টকা (এক্স শ্ব’ৰুম) ।
Eeva Eco LX ভেৰিয়েন্টত গ্ল’চি ব্লেক, গ্ল’চি গ্ৰে, গ্ল’চি ৰেড, আৰু গ্ল’চি ব্লু ৰঙৰ বিকল্প আছে । Eco ZX মডেলটো গ্ল’চি ব্লেক, গ্ল’চি গ্ৰে, গ্ল’চি ৰেড, গ্ল’চি ব্লু আৰু গ্ল’ছি হোৱাইট শ্বেডত আগবঢ়োৱা হৈছে । ইফালে, ZX Plus ফেচলিফ্টত গ্ল’চি ব্লেক, গ্ল’চি গোল্ডেন, গ্ল’চি ৰেড, মেট ব্লু, আৰু গ্ল’চি হোৱাইটৰ দৰে পেইণ্ট বিকল্প অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে।
ই-স্কুটাৰ ছিৰিজৰ বুকিং আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হৈছে, যিটো দেশজুৰি উপস্থিত জেলিঅ’ৰ ডিলাৰশ্বিপৰ জৰিয়তে উপলব্ধ হ’ব ।
জেলিঅ' ইভা ছিৰিজ: সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য
সকলো নতুন ইভা মডেলতে ডিজিটেল স্মাৰ্ট ডিছপ্লে, কিলেছ ষ্টাৰ্ট, ক্ৰুজ কন্ট্ৰ’ল, ফাইণ্ড মি ফাংচন, ইম’বিলাইজাৰ চিষ্টেম, এণ্টি-থেফ্ট আৰ্মৰ সৈতে চেণ্টাৰ লক, ইউএছবি চাৰ্জিং প’ৰ্ট, আৰু যাত্ৰী ফুটৰেষ্ট, অল-এলইডি লাইটিং, এটা বিএলডিচি মটৰ আৰু 2 বছৰৰ ৱাৰেণ্টীৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত চেছিছ আৰু কণ্ট্ৰ’লাৰ আদি বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
Zelio Eeva Eco LX: বেটাৰী পেক আৰু স্পেচিফিকেশন
ইভা ইকো এলএক্সত 48/60 ভি বিএলডিচি মটৰ অপচন আছে যিয়ে প্ৰতি চাৰ্জত 60-90 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত ৰেঞ্জ প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ প্ৰতিটো সম্পূৰ্ণ চাৰ্জত মাত্ৰ 1.5 ইউনিট বিদ্যুৎ খৰচ হয় । ই-স্কুটাৰখন 48-60V/32Ah GEL আৰু 60V/30Ah লিথিয়াম বেটাৰী বিকল্পত উপলব্ধ ।
ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰখনৰ আন মূল স্পেচিফিকেশনসমূহৰ ভিতৰত আছে সন্মুখ আৰু পিছফালে ড্ৰাম ব্ৰেক, হাইড্ৰলিক ছাচপেনচন, স্থিৰতাৰ বাবে সন্মুখ আৰু পিছফালে 3.00-10 টায়াৰ আৰু এটা বিশাল 36L বুট ।
Zelio Eeva Eco ZX: বেটাৰী পেক আৰু স্পেচিফিকেশন
ইয়াত 48/60V BLDC মটৰ বিকল্প আছে যিয়ে 60-90 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ প্ৰদান কৰে, প্ৰতি চাৰ্জত মাত্ৰ 1.5 ইউনিট খৰচ কৰে । ই-স্কুটাৰখনত 12-32Ah GEL আৰু 60V/30Ah লিথিয়াম বেটাৰী বিকল্পও আছে । ইয়াৰ সন্মুখ আৰু পিছফালে ড্ৰাম ব্ৰেক, হাইড্ৰলিক ছাচপেনচন আৰু 90-90/12 সন্মুখ আৰু 90-100/10 পিছফালৰ টায়াৰ আছে ।
Zelio Eeva ZX Plus: বেটাৰী পেক আৰু স্পেচিফিকেশন
ফেচলিফ্ট ZX Plus ত 60/72V BLDC মটৰ বিকল্প আছে যিয়ে 12-32Ah /42Ah GEL ৰ পৰা 60V/30Ah-72V/32Ah লিথিয়াম বেটাৰী কনফিগাৰেচনলৈকে ৰেঞ্জ প্ৰদান কৰে । প্ৰতি সম্পূৰ্ণ চাৰ্জত 1.5 ইউনিটত 60-90 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ লাভ কৰে । ই-স্কুটাৰখনৰ সন্মুখৰ ডিস্ক ব্ৰেক, পিছফালৰ ড্ৰাম ব্ৰেক, হাইড্ৰলিক ছাচপেনচন, আৰু দুয়োটা চকাতে 90-90/12 টায়াৰ আছে ।
