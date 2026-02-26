YouTube Premium Lite ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে সুখবৰ: এতিয়াৰে পৰা ইণ্টাৰনেট অবিহনেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব YouTube

YouTube Premium Lite ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে সুখবৰ: এতিয়াৰে পৰা ইণ্টাৰনেট অবিহনেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব YouTube
YouTube Premium Lite এ এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ড প্লে আৰু অফলাইন ডাউনলোডৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব আৰু ইয়াৰ মূল্য বৰ্তমান প্ৰতিমাহে মাত্ৰ 89 টকা ।
February 26, 2026
হায়দৰাবাদ: YouTube এ ভাৰতকে ধৰি কেইবাখনো দেশত কম মূল্যৰ প্লেন ইউটিউব প্ৰিমিয়াম লাইটৰ বিকাশৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । কোম্পানীটোৱে উল্লেখ কৰিছে যে এই প্লেনত দুটা ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য সংযোজন কৰা হৈছে: বেকগ্ৰাউণ্ড প্লে আৰু অফলাইন ডাউনলোড । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই দুটা বৈশিষ্ট্যৰ দাবী কৰি আহিছে । এতিয়া সকলো গ্ৰাহকে অনাগত সপ্তাহত দুয়োটা লাভ কৰিব ।
বেকগ্ৰাউণ্ড প্লেই এতিয়া প্ৰিমিয়াম লাইট ব্যৱহাৰকাৰীসকলক বেকগ্ৰাউণ্ডত যিকোনো ভিডিঅ’ প্লে কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে । অৰ্থাৎ যদি আপুনি কোনো পডকাষ্ট, সাক্ষাৎকাৰ, মিউজিক ভিডিঅ’ বা দীঘলীয়া আলোচনা শুনি আছে, তেন্তে আপুনি পৰ্দা বন্ধ কৰিলেও বা আন এপলৈ সলনি কৰিলেও শব্দ বন্ধ নহ’ব । পূৰ্বে এই বৈশিষ্ট্য কেৱল সম্পূৰ্ণ ইউটিউব প্ৰিমিয়াম প্লেনৰ সৈতেহে উপলব্ধ আছিল ।
প্ৰিমিয়াম লাইটত অফলাইন ডাউনলোড
ইয়াৰ উপৰিও প্ৰিমিয়াম লাইটত এতিয়া অফলাইন ডাউনলোড বৈশিষ্ট্যও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে Wi-Fi বা মোবাইল ডাটা ব্যৱহাৰ কৰি ভিডিঅ’ ডাউনলোড কৰি পিছত ইণ্টাৰনেট অবিহনে চাব পাৰে । ভ্ৰমণৰ সময়ত বা নেটৱৰ্ক সংযোগ দুৰ্বল অঞ্চলত ভিডিঅ’ চোৱাসকলৰ বাবে এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাৱে উপকাৰী । ইয়াৰ ফলত ইণ্টাৰনেটো সংৰক্ষণ হ’ব আৰু সঘনাই বাফাৰৰ কোনো সমস্যা নহ’ব ।
এতিয়ালৈকে প্ৰিমিয়াম লাইট প্লেনত কম বিজ্ঞাপনহে দেখা গৈছিল যদিও বেকগ্ৰাউণ্ড প্লে আৰু ডাউনলোডৰ দৰে বৈশিষ্ট্যৰ অভাৱ আছিল । বহু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে অনুভৱ কৰিছিল যে ইয়াৰ দাম কম হোৱাৰ পিছতো ইয়াত অত্যাৱশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যৰ অভাৱ । নতুন আপডেটৰ জৰিয়তে এই প্লেন অধিক মূল্যৱান বিকল্প হৈ উঠিব পাৰে, বিশেষকৈ কম খৰচত উন্নত অভিজ্ঞতা বিচৰাসকলৰ বাবে ।
অৱশ্যে প্ৰিমিয়াম লাইটত এতিয়াও ইউটিউব প্ৰিমিয়ামৰ সকলো সুবিধাৰ অভাৱ । উদাহৰণস্বৰূপে, ইউটিউব মিউজিক প্ৰিমিয়াম বৈশিষ্ট্যসমূহ, যেনে সংগীত এপত বিজ্ঞাপনবিহীন শুনা আৰু কেৱল অডিঅ’-প্লেবেক, ইউটিউব প্ৰিমিয়াম লাইটত উপলব্ধ নহয় । ভাৰতত ইউটিউব প্ৰিমিয়াম লাইটৰ মূল্য প্ৰতিমাহে 89 টকা, যিটো সম্পূৰ্ণ প্ৰিমিয়াম শিক্ষাৰ্থী প্লেনৰ সমতুল্য ।
ইয়াৰ উপৰিও ব্যক্তিগত প্লেন প্ৰতিমাহে149 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু বাৰ্ষিক পৰিকল্পনা 1490 টকাত উপলব্ধ । পৰিয়াল প্লেনৰ মূল্য 299 টকা আৰু দুজন ব্যক্তিৰ প্লেনৰ দাম প্ৰতিমাহে 219 টকা । নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজনৰ পিছত প্ৰিমিয়াম লাইটৰ মূল্য সলনি হ’ব নে নহয় সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট কৰা নাই ।
