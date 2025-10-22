নকলৰ পৰা বাচিবলৈ You Tube এ মুকলি কৰিলে ডীপফেক চিনাক্তকৰণ সঁজুলি
ইউটিউবে Deepfakes ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ AI Likeness Detection Tool মুকলি কৰিছে, যিয়ে ক্ৰিয়েটৰৰ পৰিচয় আৰু কণ্ঠ সুৰক্ষিত কৰিব ।
Published : October 22, 2025 at 4:35 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইউটিউবে মঙলবাৰে ক্ৰিয়েটৰসকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI)ৰ সাদৃশ্য ধৰা পেলোৱা সঁজুলি মুকলি কৰে । ডিপফেক কেপচাৰিং সঁজুলিটোৰ লক্ষ্য হৈছে প্লেটফৰ্মত থকা কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰসকলক তেওঁলোকৰ সাদৃশ্য বা কণ্ঠস্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি তৃতীয় পক্ষৰ পৰা কৃত্ৰিম উপায়ৰ জৰিয়তে সুৰক্ষিত কৰা । সঁজুলিটোৰ প্ৰৱেশ লাভ কৰিবলৈ যোগ্য ক্ৰিয়েটৰসকলে অনবৰ্ডিং প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে পাৰ হ’ব লাগিব য’ত তেওঁলোকে আইডি কাৰ্ড আৰু ভিডিঅ’ ছেলফি জমা দিব লাগিব । প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হ’লেই এই ক্ৰিয়েটৰসকল ইউটিউবে এআই-জেনেৰেটেড ডিপফেক বুলি গণ্য কৰা সকলো ভিডিঅ’ ডেচব’ৰ্ডত চাব পাৰিব ।
ইউটিউবে নিজৰ ক্ৰিয়েটৰ ইনচাইডাৰ চেনেলত এটা ভিডিঅ’ত লিকনেছ ডিটেকচন টুলটো মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে আৰু ইয়াৰ কাম-কাজৰ বিশদ বিৱৰণ দিয়ে । বৰ্তমান ইউটিউব অংশীদাৰ কাৰ্যসূচীত ক্ৰিয়েটৰসকলৰ বাবে ইয়াক উপলব্ধ কৰা হ’ব আৰু সময়ৰ লগে লগে ইয়াৰ প্ৰৱেশ সম্প্ৰসাৰিত হ’ব । এবাৰ এজন ক্ৰিয়েটৰে সঁজুলিটোত প্ৰৱেশ লাভ কৰিলে, তেওঁলোকে ইয়াক বিষয়বস্তু আইডি মেনুত চাব পাৰিব, য'ত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে কপিৰাইটযুক্ত বিষয়বস্তুও নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰিব ।
সঁজুলিটোত প্ৰৱেশ লাব কৰিবলৈ অনবৰ্ডিং প্ৰক্ৰিয়াটো দীঘলীয়া আৰু পুংখানুপুংখ, সম্ভৱতঃ এনে দৃষ্টান্ত এৰাই চলিব য'ত এজন কেলেংকাৰীকাৰীয়ে এজন ক্ৰিয়েটৰৰ নামত পঞ্জীয়ন কৰে । অনবৰ্ডিঙৰ বাবে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ডাটা প্ৰচেছিং, চৰকাৰী অনুমোদিত আইডি কাৰ্ড জমা দিয়া, ভিডিঅ’ ছেলফি আপলোড কৰাৰ বাবে সন্মতি দিব লাগিব ।
এই সকলোবোৰ গুগল চাৰ্ভাৰত সংৰক্ষণ কৰা হ’ব আৰু এবাৰ ক্ৰিয়েটৰসকলৰ পৰিচয় পৰীক্ষা কৰিব পৰা হ’লে তেওঁলোকে সঁজুলিটোত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব । ইউটিউবে সেই ভিডিঅ’বোৰ দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিব য’ত তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছে যে এআইৰ সহায়ত ডিপফেক তৈয়াৰ কৰা হৈছিল । ভিডিঅ’ ষ্ট্ৰীমিং জায়ান্টটোৱেও ব্যৱহাৰকাৰীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ অগ্ৰাধিকাৰৰ ভিত্তিত ভিডিঅ’সমূহক শ্ৰেণীভুক্ত কৰিব ।
ইউটিউবে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে যিহেতু এই সঁজুলিটো প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত আছে, গতিকে ই ব্যৱহাৰকাৰীক এআই-জেনেৰেটেড ভিডিঅ’ৰ সমান্তৰালভাৱে নিজৰ ভিডিঅ’ দেখুৱাব পাৰে । কোম্পানীটোৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2024 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত এই বৈশিষ্ট্যৰ কথা চিন্তা কৰিছিল ।
ক্ৰিয়েটৰসকলে ভিডিঅ’টো আঁতৰাবলৈ অনুৰোধ কৰিব পাৰে বা ইয়াক আৰ্কাইভ কৰিবলৈ ক’ব পাৰে । অভিযোগ উত্থাপন হ’লেই ইউটিউবে ভিডিঅ’টো পৰ্যালোচনা কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব । উল্লেখযোগ্য যে, ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ডেচব'ৰ্ডত সঁজুলি ব্যৱস্থাপনা বিকল্পৰ যোগেদি যেতিয়াই বিচাৰে সঁজুলিটো প্ৰৱেশ বন্ধ কৰাৰ বিকল্প থাকিব । যদি কোনোবাই সঁজুলিটো নিষ্ক্ৰিয় কৰিবলৈ বাছি লয়, তেন্তে ইউটিউবে 24 ঘণ্টাৰ পিছত ডিপফেকৰ বাবে স্কেন কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ডাটা প্ৰচেছ কৰা বন্ধ কৰি দিব ।
