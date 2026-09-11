এতিয়াৰে পৰা আপুনি ইউটিউব একাউণ্ট লক কৰি ৰাখিব পাৰিব, কেনেকৈ ?

এতিয়াৰে পৰা আপুনি ইউটিউব একাউণ্ট লক কৰি ৰাখিব পাৰিব, কেনেকৈ ?
ব্যৱহাৰকাৰীৰ গোপনীয় তথ্য সংৰক্ষণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইউটিউবে একাউণ্ট লকৰ সুবিধা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ।
Published : September 11, 2026 at 8:29 PM IST
হায়দৰাবাদ : স্মাৰ্ট টিভিত ইউটিউব এপ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ । ইউটিউবত আপুনি কি চাইছে সেয়া এতিয়া আপোনাৰ বাহিৰে কোনেও দেখা নাপাব । কাৰণ ইউটিউবে একাউণ্ট লক নামৰ এক বিশেষ গোপনীয়তাৰ সুবিধা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । ইয়াক এনে ঘৰৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে, য'ত পৰিয়ালৰ কেইবাজনো সদস্যই এটা টিভি ব্যৱহাৰ কৰে । একাউণ্ট লক সুবিধা এতিয়া আমেৰিকাকে ধৰি বিশ্বজুৰি উপলব্ধ হ'ব ।
এই সুবিধাৰ কথা ঘোষণা কৰি ইউটিউবে কয় যে বহু ঘৰত পৰিয়ালৰ সকলোৱে স্মাৰ্ট টিভিত একেটা ইউটিউব একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰে । অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিৰ ছাৰ্চৰ ইতিহাস (search history), পৰামৰ্শ আৰু ছাবস্ক্ৰিপচন (subscription) আন সকলোৱে চাব পাৰে । ইউটিউবৰ নতুন একাউণ্ট লক সুবিধাই ব্যৱহাৰকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপ ব্যক্তিগতভাৱে ৰখাৰ অনুমতি দি ইয়াক সমাধান কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ।
Account lock on TV is now available for all users globally 🌏 https://t.co/L5E7RCs0hR— Neal Mohan (@nealmohan) September 10, 2026
- একাউণ্ট লক (account Lock) সুবিধাই কেনেদৰে কাম কৰিব ?
একাউণ্ট লকৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ ইউটিউব একাউণ্টটো এটা সাধাৰণ ৪ টা অংকৰ ক'ডৰ সহায়ত সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিব । এবাৰ লক কৰিলে, ব্যক্তিগত পৰামৰ্শ, ছাবস্ক্ৰিপচন আৰু ছাৰ্চৰ ইতিহাস কেৱল সেই ব্যৱহাৰকাৰীয়েহে চাব পাৰিব আৰু একেটা টিভি ব্যৱহাৰ কৰা আন কোনোৱে চাব নোৱাৰিব ।
বিশেষকৈ শিশু, বৃদ্ধ বা একাধিক লোকে এটা টিভি চোৱা পৰিয়ালত ই উপযোগী হ'ব । এই সুবিধাই সকলোকে নিজৰ চোৱাৰ অভ্যাস আৰু পছন্দক সুৰক্ষিত কৰাৰ সুযোগ দিব ।
Sharing your TV with others? You can now lock your YouTube account with a four-digit code for additional peace of mind.— TeamYouTube (@TeamYouTube) September 10, 2026
Here’s how you can enable account lock and secure your account on your TV ➡️ https://t.co/v1tirBjFXq pic.twitter.com/KP5rQYnC7H
- একাউণ্ট লক কেনেদৰে ছেট আপ কৰিব ?
একাউণ্ট লক সুবিধা ছেট আপ কৰাটো সহজ । সেয়া কৰাৰ বাবে তলত প্ৰক্ৰিয়াবোৰ উল্লেখ কৰা হৈছে :-
- ষ্টেপ ১ : আপোনাৰ স্মাৰ্ট টিভিত ইউটিউব এপটো খোলক
- ষ্টেপ ২ : বাওঁফালৰ মেনুৰ পৰা আপোনাৰ একাউণ্ট নিৰ্বাচন কৰক
- ষ্টেপ ৩ : আপোনাৰ একাউণ্টৰ তলত দেখুওৱা ছেটিংছ বিকল্পত ক্লিক কৰক
- ষ্টেপ ৪ : একাউণ্ট লক অন কৰিবলৈ অন-স্ক্ৰীণ পদক্ষেপসমূহ অনুসৰণ কৰক
- ষ্টেপ ৫ : আপোনাৰ পছন্দৰ ৪ টা সংখ্যাৰ ক'ড ৰাখক
এবাৰ ক'ড ছেট হ'লে পুনৰ সঠিক ক'ড নিদিয়ালৈকে একাউণ্টটো লক হৈ থাকিব ।
- একাউণ্ট কেনেকৈ আনলক কৰিব ?
লক কৰা একাউণ্ট আনলক কৰিবলৈ ব্যৱহাৰকাৰীক ইউটিউব মোবাইল এপৰ প্ৰয়োজন হ'ব । টিভিত 'লক একাউণ্ট'ত ক্লিক কৰাৰ পাছত ফোনত এপটো খোলক, য'ত আনলক প্ৰমপ্ট ওলাব । যদি ন'টিফিকেশ্বনসমূহ অন কৰা হয়, ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এটা পুশ্ব এলাৰ্ট লাভ কৰিব, যাৰ ফলত আনলক প্ৰক্ৰিয়াটো দ্ৰুত আৰু সহজ হৈ পৰিব ।
- সংযুক্ত ডিভাইচসমূহ পৰীক্ষা কেনেকৈ কৰিব ?
ব্যৱহাৰকাৰীসকলে 'google.com/devices'ত গৈ তেওঁলোকৰ ইউটিউব একাউণ্টত কোনবোৰ ডিভাইচ ছাইন ইন কৰা হৈছে সেইটোও পৰীক্ষা কৰিব পাৰে । এই পেজত ব্যৱহাৰকাৰীক যিকোনো অজ্ঞাত বা অচিনাকি ডিভাইচ ধৰা পেলাবলৈ আৰু প্ৰয়োজন হ'লে দূৰৈৰ পৰা ছাইন আউট কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।
একাউণ্ট লক সুবিধা ব্যৱহাৰ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ নিৰ্দেশনা আৰু অতিৰিক্ত নিৰ্দেশনা ইউটিউব হেল্প চেণ্টাৰত উপলব্ধ, যাৰ ফলত সকলো বয়সৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এই সুবিধা ছেট আপ আৰু পৰিচালনা কৰাটো সহজ হৈ পৰে ।
লগতে পঢ়ক : কিতাপৰ দৰে ভাঁজ কৰিব পৰা আইফোন ডুঅ’ মুকলি, কি কি সুবিধা আছে, দাম কিমান এই ফোনৰ ?