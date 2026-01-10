ETV Bharat / technology

YouTube এ নতুন ছাৰ্চ ফিল্টাৰ আৰু Prioritise ব্যৱস্থাৰে চুটি আৰু দীঘল ভিডিঅ’ বিচাৰি উলিওৱাৰ অভিজ্ঞতা সহজ আৰু স্পষ্ট কৰি তুলিছে ।

youtube-introduces-shorts-filter-and-new-prioritise-option-in-advanced-search
Search ৰ ক্ষেত্ৰত YouTube এ আনিছে নতুন বৈশিষ্ট্য; পূৰ্বতকৈ সহজ হ’ব চুটি আৰু দীঘল ভিডিঅ’ বিচাৰি উলিওৱাটো (YouTube)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 10, 2026 at 5:25 PM IST

হায়দৰাবাদ: YouTube এ ইয়াৰ ছাৰ্চ ব্যৱস্থাত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন কৰিছে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক প্ৰাসংগিক বিষয়বস্তু দ্ৰুতভাৱে বিচাৰি উলিয়াবলৈ সহায় কৰা । YouTube ব্যৱহাৰকাৰীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি অভিযোগ কৰি আহিছে যে কোনো এটা বিষয়বস্তু ছাৰ্চ কৰাৰ সময়ত শ্বৰ্ট, লং ফৰ্ম ভিডিঅ’ আৰু অন্যান্য ফৰ্মেটসমূহ একেলগে মিহলি হৈ থকা দেখা যায়, যাৰ ফলত তেওঁলোকে বিচৰা ভিডিঅ’টো বিচাৰি পোৱাটো কঠিন হৈ পৰে । এই অভিযোগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি YouTube এ ইয়াৰ উন্নত সন্ধান ফিল্টাৰসমূহ স্পষ্ট, সহজ আৰু অধিক বুজিব পৰা কৰি তুলিছে ।

এই আপডেটৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন হৈছে এইক্ষেত্ৰত এটা নতুন ‘Short’ ফিল্টাৰ যোগ কৰা । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এতিয়া স্পষ্টভাৱে বাছি ল’ব পাৰিব যে তেওঁলোকে কেৱল শ্বৰ্ট বা লং ফৰ্ম ভিডিঅ’ চাব বিচাৰে । পূৰ্বে সন্ধান ফলাফলত দুয়োটা ফৰ্মেট একেলগে প্ৰদৰ্শিত হৈছিল, যাৰ বাবে দীঘলীয়া বিষয়বস্তুৰ ভিডিঅ’ বিচাৰি পোৱাটো কঠিন হৈ পৰিছিল। নতুন ফিল্টাৰে এই সমস্যা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে।

Sort By ৰ নতুন নামাকৰণ কৰা হৈছে Prioritise

ইউটিউবে ‘Sort By’ মেনুৰ নাম সলনি কৰি ‘Prioritize’ কৰিছে । কোম্পানীটোৱে কয় যে নতুন নামটোৱে সন্ধানৰ ফলাফল প্ৰদৰ্শিত হোৱাৰ ভিত্তিক ভালদৰে প্ৰতিফলিত কৰে । একেটা মেনুত থকা View count বিকল্পটোও জনপ্ৰিয়তালৈ সলনি কৰা হৈছে । জনপ্ৰিয়তা কেৱল দৰ্শনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নহয়, ইয়াত চোৱাৰ সময়, ভিডিঅ'ৰ মান আৰু সন্ধানৰ প্ৰাসংগিকতাৰ দৰে কাৰকসমূহো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে অধিক প্ৰাসংগিক আৰু ভাল লগা ভিডিঅ’সমূহ ওপৰলৈ চাব পাৰিব ।

ইউটিউবে কিছু পুৰণি ফিল্টাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাই পেলাইছে । আপলোড তাৰিখ - শেষ ঘণ্টা আৰু ৰেটিং অনুসৰি সজাই লোৱাৰ দৰে বিকল্পসমূহ আৰু উপলব্ধ নহ'ব । কোম্পানীটোৰ মতে, এই বৈশিষ্ট্যসমূহে সঠিকভাৱে কাম নকৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছিল । অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ আপলোড কৰা ভিডিঅ’সমূহ চোৱাৰ বাবে আজি, এই সপ্তাহ, এই মাহ আৰু এই বছৰৰ দৰে ফিল্টাৰ এতিয়াও উপলব্ধ হ’ব ।

ফিল্টাৰ মেনুলৈ কেইবাটাও পৰিৱৰ্তন

ফিল্টাৰ মেনুও পুনৰ সংগঠিত কৰা হৈছে । ধৰণ অংশই এতিয়া ভিডিঅ', শ্বৰ্ট, চেনেল, প্লেলিষ্ট আৰু চলচ্চিত্ৰৰ বাবে বিকল্পসমূহ স্পষ্টভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰে । Duration ফিল্টাৰটোও সলনি কৰা হৈছে, 3 মিনিটৰ তলত, 3ৰ পৰা 20 মিনিটৰ পৰা আৰু 20 মিনিটৰ ওপৰৰ দৰে বিকল্পৰ সৈতে । কিন্তু Live, HD আৰু 4Kৰ দৰে ফিল্টাৰ একেই থাকে ।

এই নতুন সন্ধান ব্যৱস্থাটো ক্ৰমান্বয়ে ইউটিউব ৱেবছাইট আৰু মোবাইল এপ দুয়োটাতে মুকলি কৰা হৈছে । কিছুমান ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এই পৰিৱৰ্তন প্ৰথমে দেখিব পাৰে, আনহাতে কিছুমানে অলপ বেছি সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব । সামগ্ৰিকভাৱে ইউটিউবে কয় যে এই আপডেটৰ লক্ষ্য হৈছে সন্ধানৰ অভিজ্ঞতাক মসৃণ, দ্ৰুত আৰু ব্যৱহাৰকাৰী-বন্ধুত্বপূৰ্ণ কৰি তোলা ।

