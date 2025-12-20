AI ৰ দ্বাৰা চিনেমাৰ ট্ৰেইলাৰ নিৰ্মাণ কৰি বিপদত দুটাকৈ জনপ্ৰিয় ইউটিউব চেনেল

AI ৰ দ্বাৰা চিনেমাৰ ট্ৰেইলাৰ নিৰ্মাণ কৰি বিপদত দুটাকৈ জনপ্ৰিয় ইউটিউব চেনেল
AI ৰ দ্বাৰা সৃষ্টি কৰা বিভ্ৰান্তিকৰ চিনেমাৰ ট্ৰেইলাৰ আৰু নীতি উলংঘাৰ বাবে ইউটিউবে তেওঁলোকৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা দুটা ডাঙৰ চেনেল স্থায়ীভাৱে আঁতৰাই পেলাইছে । জানক বিতংকৈ---
Published : December 20, 2025 at 11:25 AM IST
হায়দৰাবাদ: ইউটিউবে নিজৰ প্লেটফৰ্মত বিভ্ৰান্তিকৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI)ৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত ভিডিঅ’ পোষ্ট কৰাৰ বাবে দুটা চেনেলৰ বিৰুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে । ইয়াৰে এটা চেনেল স্ক্ৰীণ কালচাৰ ভাৰতত স্থাপিত হোৱাৰ বিপৰীতে আনটো KH Studio আছিল জৰ্জিয়াৰ । এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই দুয়োটা চেনেলে ভিউজ লাভ কৰিবলৈ ভুৱা চিনেমাৰ ট্ৰেইলাৰ পোষ্ট কৰিছিল আৰু YouTube এ ইতিমধ্যে বিভ্ৰান্তিকৰ আৰু প্ৰতাৰণামূলক কন্টেন্টৰ লগতে কৃত্ৰিম কন্টেন্ট প্ৰকাশৰ ওপৰত নিজৰ নীতি উলংঘা কৰাৰ বাবে বিজ্ঞাপন স্থগিত ৰাখিছিল । এইবাৰ চেনেলসমূহ স্থায়ীভাৱে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে ।
ইউটিউবে AI Deepfakes পোষ্ট কৰাৰ বাবে চেনেল নিষিদ্ধ
প্ৰথমে Deadline য়ে দেখা পোৱা দুয়োটা চেনেল এতিয়া নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । আমি YouTube ত সন্ধান কৰাৰ সময়ত এই চেনেলসমূহ দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই । ইয়াৰ উপৰিও, চেনেলৰ URL এতিয়া এটা খালী পৃষ্ঠালৈ পুনঃনিৰ্দেশিত হয় যিয়ে কয়, “এই পৃষ্ঠাটো উপলব্ধ নহয় ।"
খবৰ অনুসৰি এই চেনেলসমূহৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 20 লাখতকৈ অধিক আৰু এক বিলিয়নৰো অধিক দৰ্শক আছিল । কোৱা হয় যে দুয়োটা চেনেলে AI ৰ দ্বাৰা সৃষ্টি কৰা ছবিৰে অফিচিয়েল ফুটেজ পোষ্ট কৰি ভুৱা চিনেমাৰ ট্ৰেইলাৰ তৈয়াৰ কৰি ভিউজ আনিবলৈ যত্ন কৰিছিল । ডেডলাইনে উল্লেখ কৰিছে যে ইউটিউবে চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে এই চেনেলসমূহত বিজ্ঞাপন বন্ধ কৰি দিছিল, ইয়াৰ তদন্তত নীতি উলংঘাৰ কথা প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত ।
ইউটিউবৰ মুখপাত্ৰ জেক মেলনে এক বিবৃতিত দ্য ভাৰ্জক কয়, "প্ৰথম নিলম্বনৰ পিছত এই চেনেলসমূহে ইউটিউব পাৰ্টনাৰ প্ৰগ্ৰেমত পুনৰ ভৰ্তি হ'বলৈ প্ৰয়োজনীয় সংশোধন কৰিলে । কিন্তু পুনৰ মুদ্ৰাকৰণৰ পিছত তেওঁলোকে আমাৰ স্পেম আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ মেটাডাটা নীতিৰ স্পষ্ট উলংঘালৈ ঘূৰি আহিল আৰু ফলস্বৰূপে, তেওঁলোকক প্লেটফৰ্মৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ।"
ডেডলাইনে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ইউটিউবৰ বিজ্ঞাপন নিলম্বনৰ পিছত চেনেলসমূহে নিজৰ ভিডিঅ’ টাইটেলত “ফেন ট্ৰেইলাৰ” আৰু “পেৰ’ডি” যোগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, আৰু মুদ্ৰাকৰণ (monetisation) পুনৰুদ্ধাৰ কৰা হয় । কিন্তু পিছৰ মাহকেইটাত এই শব্দবোৰ নাইকিয়া হৈ পৰিল, যাৰ ফলত বাৰে বাৰে অপৰাধৰ বাবে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হ’ল ।
স্ক্ৰীণ কালচাৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক নিখিল পি চৌধাৰীয়ে প্ৰকাশনটোক জনোৱা মতে, এই AI-জেনেৰেটেড ভুৱা ভিডিঅ’ নিৰ্মাণৰ বাবে তেওঁ 10 জনতকৈ অধিক সম্পাদক নিয়োগ কৰিছিল । ইউটিউবৰ এলগৰিদমক প্ৰতাৰণা কৰাৰ তেওঁৰ কৌশলত এই ট্ৰেইলাৰসমূহ আগতীয়াকৈ পোষ্ট কৰা আৰু সঘনাই ভিডিঅ’ৰ সৈতে পুনৰাবৃত্তি কৰাটোও আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
লগতে পঢ়ক