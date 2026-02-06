কোৰিয়ান হওঁক অথবা ইংৰাজী - নিজৰ ভাষাত উপভোগ কৰক প্ৰতিটো YouTube ভিডিঅ'
এক্সপ্ৰেছিভ স্পীচ বৈশিষ্ট্য ইংৰাজী, ফৰাচী, জাৰ্মান, হিন্দী, ইণ্ডোনেছিয়ান, ইটালীয়, পৰ্তুগীজ আৰু স্পেনিছকে ধৰি আঠটা ভাষাত উপলব্ধ ।
Published : February 6, 2026 at 1:06 PM IST
হায়দৰাবাদ: গুগলে YouTube ত বৰ্তমানৰ অটো-ডাবিং সঁজুলিটোৰ কেইটামান নতুন আপডেট মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । উল্লেখ্য যে অটো ডাবিং সঁজুলিটো হৈছে এটা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) বৈশিষ্ট্য যিয়ে ভিডিঅ’ এটাৰ কথিত শব্দসমূহ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আন ভাষালৈ অনুবাদ কৰে । ই ক্ৰিয়েটৰসকলক কোনো এটা ভাষা নজনাকৈ বিশ্বব্যাপী দৰ্শকৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম কৰে ।
শেহতীয়া আপডেটত YouTube এ অধিক নতুন ভাষাৰ বাবে সমৰ্থন আৰু আঠটা ভাষাৰ বাবে এক্সপ্ৰেছিভ স্পীচ কাৰ্যকৰীতা বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰিছে । ভিডিঅ’-শ্বেয়াৰিং প্লেটফৰ্মত এটা পছন্দৰ ভাষা ছেটিং, লিপ ছিংক বৈশিষ্ট্য আৰু স্বয়ংক্ৰিয় স্মাৰ্ট ফিল্টাৰিংও যোগ কৰা হৈছে ।
Auto dubbing tool ৰ নতুন বৈশিষ্ট্য
Auto dubbing tool টো এতিয়া 27 টা ভাষাত উপলব্ধ । YouTube এ কয় যে Auto dubbing tool টোৱে গড়ে দৈনিক 60 লাখতকৈ অধিক দৰ্শকে কমেও 10 মিনিটৰ অটো ডাবিং কন্টেন্ট চাবলৈ সক্ষম কৰিছিল । ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰতীয়মান হয় যে দৰ্শকে সহজেই অধিক বিশ্বব্যাপী বিষয়বস্তু আৱিষ্কাৰ আৰু অন্বেষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে Auto dubbing tool সমৰ্থিত ভাষাৰ তালিকা :
- Arabic
- Bengali
- Chinese
- Chinese (Traditional)
- Dutch
- French
- German
- Hebrew
- Hindi
- Indonesian
- Italian
- Japanese
- Korean
- Malayalam
- Polish
- Portuguese
- Punjabi
- Romanian
- Russian
- Spanish
- Swahili
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Turkish
- Ukrainian
- Urdu
- Vietnamese
এক্সপ্ৰেছিভ স্পীচ বৈশিষ্ট্য হৈছে ভিডিঅ’ অনুবাদক অধিক স্বাভাৱিক, আৱেগিক আৰু কম ৰবটিক শব্দ কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা এটা নতুন এআই-চালিত বৈশিষ্ট্য । ই এজন ক্ৰিয়েটৰৰ মৌলিক আৱেগক ধৰি ৰাখে । ইংৰাজী, ফৰাচী, জাৰ্মান, হিন্দী, ইণ্ডোনেছিয়ান, ইটালীয়, পৰ্তুগীজ আৰু স্পেনিছকে ধৰি আঠটা ভাষাত এই বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ ।
পছন্দৰ ভাষা সংহতিসমূহে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক ভিডিঅ' অডিঅ'সমূহ, শিৰোনামসমূহ আৰু বিৱৰণসমূহৰ বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় ভাষাসমূহ নিৰ্বাচন কৰিবলৈ সামৰ্থবান কৰে । ই বিষয়বস্তু অভিগম্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ অবিকল্পিত স্থানীয় সংহতিসমূহ অভাৰৰাইড কৰে । উদাহৰণস্বৰূপে, যদি কোনো ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ব্ৰাজিলৰ ক্ৰিয়েটৰৰ ভিডিঅ’ উপভোগ কৰি আছে, তেন্তে তেওঁলোকে হয় মূল ভাষাত বিষয়বস্তু চাব পাৰে নহয় তেওঁলোকৰ পছন্দ অনুসৰি আন ভাষাত চাব পাৰে, যদিহে ভাষাটো উপলব্ধ । ইয়াৰ বাবে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মোবাইলত প্ৰফাইল ছবি > ছেটিংছ > ভাষাসমূহ > পছন্দৰ ভাষাসমূহলৈ গৈ ভাষা নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে ।
ৱেব/ডেস্কটপত, ব্যৱহাৰকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰফাইল ছবি > ছেটিংছ > প্লেবেক আৰু পৰিৱেশন > ভাষা ক্লিক কৰিব পাৰে ।
YouTube ৰ লিপ চিংক বৈশিষ্ট্যই অটো-ডাবক অধিক স্বাভাৱিক কৰি তুলিছে । ই এজন বক্তাৰ ওঁঠৰ সঞ্চালনৰ সৈতে মিলাই ভিডিঅ’ এটা ডাব কৰাৰ অনুমতি দিয়ে যাতে ভিডিঅ’টো অধিক স্বাভাৱিক অনুভৱ হয় । মন কৰিবলগীয়া যে এই বৈশিষ্ট্য বৰ্তমান পাইলট পৰ্যায়ত আছে ।
এইবোৰৰ লগতে ইউটিউবে এটা স্বয়ংক্ৰিয় স্মাৰ্ট ফিল্টাৰিং আগবঢ়ায়, যিটো এটা ভিডিঅ’-স্তৰৰ ফিল্টাৰ যিয়ে এজন ক্ৰিয়েটৰৰ ভিডিঅ’ৰ মূল বিষয়বস্তু, যেনে সংগীত বা নিৰৱ ব্ল’গ চিনাক্ত কৰে আৰু ইয়াক ডাব নকৰাকৈ প্ৰামাণিক কৰি ৰাখে ।
Auto dubbing tool ৰ লক্ষ্য হৈছে ক্ৰিয়েটৰসকলৰ প্ৰৱেশৰ বাবে “all gain and no pain” বৈশিষ্ট্য । ই কোনো ক্ৰিয়েটৰৰ মূল ভিডিঅ’ৰ আৱিষ্কাৰ এলগৰিদমত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই আৰু ই অন্য ভাষা আৱিষ্কাৰত সহায় কৰিব পাৰে ।
ইউটিউবে হাইলাইট কৰে যে ক্ৰিয়েটৰসকলে তেওঁলোকৰ মূল বিষয়বস্তুৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব পাৰে, কিয়নো তেওঁলোকে নিজৰ ডাব প্ৰদান কৰিব পাৰে বা Auto dubbing বৈশিষ্ট্য সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিব পাৰে ।
