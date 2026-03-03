2.10 লাখ টকা মূল্য আৰু 334cc ইঞ্জিনৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Yezdi Roadster Red Wolf Edition
নতুন Yezdi Roadster Red Wolf Edition ৰ শক্তিশালী 334cc ইঞ্জিন আৰু প্ৰিমিয়াম ৰেড লুকৰ সৈতে মুকলি কৰা হৈছে ।
Published : March 3, 2026 at 8:53 PM IST
হায়দৰাবাদ: যদি আপুনি ৰেট্ৰ’ ষ্টাইলৰ বাইক চলাই ভাল পায় তেন্তে ভাৰতৰ বজাৰত আপোনাৰ বাবে এটা নতুন বিকল্প আছে । ক্লাছিক লিজেণ্ডছে ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰিছে এখন নতুন বাইক Yezdi Roadster Red Wolf Edition । এই বাইকখন হৈছে Yezdi Roadster ৰ বিশেষ সংস্কৰণ, যিটো প্ৰথম দৃষ্টিত গভীৰ ৰঙা ৰঙৰ আঁচনি আৰু ক্ৰ’ম ফিনিচিঙৰ সৈতে থিয় দিছে । কোম্পানীটোৱে নতুন ডেকেলও সংযোজন কৰিছে, যিয়ে ইয়াৰ পথত উপস্থিতি আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিছে ।
নতুন Red Wolf Edition ৰ মূল্য 2.10 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম, দিল্লী)। কোম্পানীটোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে বা আপোনাৰ ওচৰৰ Jwa Yezdi Roadster ডিলাৰশ্বিপত গৈ বুকিং কৰিব পাৰে । এই মডেলটোৱে কোম্পানীটোৰ বৰ্তমানৰ Jawa 42, Jawa Perak, Yezdi Roadster, Yezdi Adventure আৰু BSA Gold Star 650 লাইনআপৰ সৈতে সংযোগ হয় ।
ডিজাইন, বৈশিষ্ট্য আৰু বিৱৰণ
ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত এই সংস্কৰণত ইন্ধনৰ টেংক, সন্মুখ আৰু পিছফালৰ ফেণ্ডাৰ আৰু টুলবক্সত আকৰ্ষণীয়তা আছে । ইঞ্জিনৰ কভাৰ আৰু এক্সজেষ্টত ক্ৰ’মৰ ফিনিচিঙে বাইকখনক প্ৰিমিয়াম লুক দিয়ে । বাদামী ৰঙৰ আসনে ইয়াক ক্লাছিক অনুভৱ দিয়ে, আনহাতে ক’লা এলয় হুইল আৰু ছুইংগাৰমে স্প’ৰ্টী কনট্ৰাষ্ট যোগ কৰে । দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ ৰাইডিঙৰ বাবে ইয়াত বতাহৰ ডিফ্লেক্টৰও আছে, যাৰ ফলত ভ্ৰমণ অধিক আৰামদায়ক হৈ পৰিছে ।
|বৈশিষ্ট্য
|বিৱৰণ
|ইঞ্জিন
|334cc, আলফা 2 লিকুইড কুলড
|পাৱাৰ আউটপুট
|28.70 bhp
|টৰ্ক
|29.63 Nm
|গিয়াৰবক্স
|6-স্পীড মেনুৱেল
|ফ্ৰণ্ট ডিস্ক ব্ৰেক
|320mm
|ৰীয়াৰ ডিস্ক ব্ৰেক
|240mm
যদিও বাইকখনৰ ৰূপ সলনি কৰা হৈছে, যান্ত্ৰিকভাৱে ই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰ’ডষ্টাৰৰ দৰেই । ইয়াত 334CC আলফা 2 লিকুইড কুল্ড ইঞ্জিন আছে যিয়ে 28.70 বিএইচপি আৰু 29.63 এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । ইঞ্জিনটোত 6 স্পীড গিয়াৰবক্স সংযোগ কৰা হৈছে । সুৰক্ষাৰ বাবে ইয়াৰ সন্মুখত 20 মিমি ডিস্ক ব্ৰেক আৰু পিছফালে 240 মিমি ডিস্ক ব্ৰেকৰ লগতে ডুৱেল চেনেল এবিএছ আছে ।
বৈশিষ্ট্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত ব্লুটুথ সংযোগৰ সৈতে এটা ঘূৰণীয়া ডিজিটেল স্পীড’মিটাৰ আছে । ইয়াৰ জৰিয়তে ৰাইডাৰে নেভিগেচন, কল আৰু বাৰ্তা সতৰ্কবাণীৰ দৰে তথ্য লাভ কৰিব পাৰে । এল ই ডি হেডলাইট, ছাচপেনচন আৰু অন্যান্য ডিজাইন উপাদান অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । মুঠতে এই সংস্কৰণটো সেইসকলৰ বাবে যিসকলে শক্তিশালী ৰূপৰ সৈতে ৰেট্ৰ’ ষ্টাইলত বেলেগ কিবা এটা বিচাৰে ।
