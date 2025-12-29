Yearender 2025: বিদায়ী বৰ্ষটোৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ফ্লেগশ্বিপ ফোন কোনকেইটা ?

Yearender 2025: বিদায়ী বৰ্ষটোৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ফ্লেগশ্বিপ ফোন কোনকেইটা ?
এই বছৰ অন্যান্য কোম্পানীসমূহৰ লগতে এপল, ছেমছাং, গুগলে ফ্লেগশ্বিপ স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰে । এই তালিকাত আমি পাঁচটা ফ্লেগশ্বিপ ফোন বাছনি কৰিছো ---
হায়দৰাবাদ: বৰ্তমান আমি উপনীত হৈছো 2025 বৰ্ষৰ শেষ সময়ত । এই বছৰটো স্মাৰ্টফোন উদ্যোগৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য বছৰ, কিয়নো এই বছৰ মুকলি কৰা ফোনসমূহত বহু নতুনত্ব দেখা গৈছে । স্মাৰ্টফোন উদ্ভাৱনে অহৰহ নতুন উচ্চতাত উপনীত হৈছে, যিটো আমি এই বছৰটোৰ ভিতৰত প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছো। এইবাৰৰ স্মাৰ্টফোনসমূহে বিশেষকৈ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্ৰযুক্তি, উচ্চ কাৰ্যক্ষমতাৰ সৈতে শক্তিশালী প্ৰচেছৰ, আৰু বৃহৎ বেটাৰী ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত উৎকৃষ্টতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে। এই লেখাটোত কওঁ এই বছৰৰ শীৰ্ষ ৫ টা ফ্লেগশ্বিপ স্মাৰ্টফোন কোনবোৰ আছিল।
1. Samsung Galaxy S25 Ultra - কেমেৰা আৰু AI শ্ৰেষ্ঠ
এই তালিকাত প্ৰথমতে আছে ছেমছাঙৰ শেহতীয়া ফ্লেগশ্বিপ ছিৰিজৰ হাইষ্ট-এণ্ড মডেল Samsung Galaxy S25 Ultra । এই ফোনটো চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে, 2025 চনৰ জানুৱাৰী মাহত কোম্পানীটোৱে মুকলি কৰিছিল । এই ফোনটোত Corning Gorilla Armor 2 ৰ সৈতে এটা ডাঙৰ আৰু উজ্জ্বল 6.9 ইঞ্চি Dynamic AMOLED ডিছপ্লে আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত Snapdragon 8 Elite চিপছেট আছে, যিয়ে পূৰ্বৰ মডেলৰ তুলনাত 37% দ্ৰুত CPU, 30% উন্নত GPU আৰু 40% দ্ৰুত NPU প্ৰদান কৰে ।
কেমেৰা এই ফোনটোৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । কোম্পানীটোৱে এটা শক্তিশালী কেমেৰা ছেটআপ প্ৰদান কৰিছে । পিছফালে ফোনটোত 200MP ৱাইড কেমেৰা চেন্সৰ, 50MP আল্ট্ৰা ৱাইড কেমেৰা, 50MP + 10MP কোৱাড টেলিফটো কেমেৰা (5x আৰু 3x অপটিকেল জুম) আৰু 100x স্পেচ জুম আছে । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলিঙৰ বাবে 12MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা আছে । ইয়াৰ উপৰিও ই ProVisual Engine, Nightography আৰু Expert RAW ৰ দৰে আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ কেমেৰাৰ জুম ইমানেই আকৰ্ষণীয় যে দূৰৈৰ বস্তুবোৰো অতি ওচৰত দেখা যায় ।
এই ফোনত 5000mAh বেটাৰী, 12GB ৰেম আৰু 1TB পৰ্যন্ত ষ্ট’ৰেজ আছে । ইয়াত বিল্ট-ইন এছ পেন আছে । কোম্পানীটোৱে সাত বছৰৰ বাবে চফট্ ৱেৰ আপডেটৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু বৰ্তমান কোম্পানীটোৰ OneUI 7 ত চলি আছে । এই অপাৰেটিং ছিষ্টেমটোৱে Galaxy AIকো সমৰ্থন কৰে, যিয়ে Assist, ৰিয়েল-টাইম অনুবাদ, আৰু ফটো সম্পাদনা সঁজুলিৰ দৰে বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীৰ দৈনন্দিন জীৱন বহুত সহজ হৈ পৰে ।
2. Google Pixel 10 Pro XL - বিশুদ্ধ AI আৰু কেমেৰা মেজিক
আমাৰ এই তালিকাত দ্বিতীয় স্থানত আছে গুগল স্মাৰ্টফোন । গুগলৰ পিক্সেল ফোনসমূহ সদায় এআই আৰু কেমেৰা ক্ষমতা উপযোগী । এই ফোনটোৰ Tensor G5 চিপত Gemini Assist আৰু Magic Editorৰ দৰে AI বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰা হৈছে, যিবোৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ভালদৰে গ্ৰহণ কৰিছে । এই ফোনটোৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে 6.8 ইঞ্চি Super Actu OLED স্ক্ৰীণ যাৰ ৰিজ’লিউচন 1344x2992 পিক্সেল, এডাপ্টিভ ৰিফ্ৰেছ ৰেট 1-120Hz আৰু শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা 3300 নিট । ইয়াৰ সৈতে আহিছে গৰিলা গ্লাছ ভিক্টাছ 2 ।
এই ফোনটোক শক্তি প্ৰদান কৰিছে গুগলৰ নিজা গুগল টেনছৰ জি 5 চিপছেটে, যিটো টাইটান এম 2 ছিকিউৰিটিৰ সৈতে আহিছে । পিছফালৰ কেমেৰাত 50MP বহল, 48MP আল্ট্ৰা-ৱাইড (মেক্ৰ’), 48MP 5x টেলিফ’টো আৰু 100x প্ৰ’ ৰেছ জুম আছে । কোম্পানীটোৱে ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে 42MP ৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰা প্ৰদান কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত জেমিনি এআই এডিটিং, নাইট চাইট, ভিডিঅ’ বুষ্টকে ধৰি কেইবাটাও এআই ফিচাৰ আছে । কেমেৰাটোৱে 30FPS ত 8K ভিডিঅ’ আৰু 120FPS ত 8K ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে ।
এই ফোনটোত 25W বেতাঁৰ চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 5200mAh বেটাৰী (24+ ঘন্টা, Extreme Saver ত 100 ঘন্টা) আছে । ইয়াত 16GB ৰেম আৰু 1TB পৰ্যন্ত ষ্ট’ৰেজ আছে । কোম্পানীটোৱে সাত বছৰৰ বাবে অপাৰেটিং ছিষ্টেম আপডেট কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত চেটেলাইট এছ অ’ এছ জৰুৰীকালীন সহায় আছে ।
3. এপল আইফোন 17 প্ৰ' মেক্স - প্ৰিমিয়াম আৰু শক্তিশালী
এপলৰ শেহতীয়া আৰু আটাইতকৈ প্ৰিমিয়াম মডেল এপল আইফোন 17 প্ৰ’ মেক্স এই তালিকাত তৃতীয় স্থানত আছে । এই ফোনত কোম্পানীটোৰ শেহতীয়া আৰু শক্তিশালী A19 Pro চিপ আছে । ফোনটোৰ ডিছপ্লে 6.9 ইঞ্চি Super Retina XDR OLED, 2868x1320@460ppi, 120Hz ProMotion আৰু 3000 নিটছ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা আছে ।
ফোনটোত A19 Pro প্ৰচেছৰ আছে, য’ত আছে 6-core CPU/GPU আৰু 16-core Neural Engine । ফোনটোৰ কেমেৰা ছিষ্টেমটোও আকৰ্ষণীয় । পিছফালৰ কেমেৰাত আছে 48MP ফিউজন মেইন (2x অপটিকেল), 48MP আল্ট্ৰা ৱাইড, 48MP টেলিফটো (4x/8x) আৰু 16x অপটিকেল ৰেঞ্জ । ইয়াৰ উপৰিও ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলিঙৰ বাবে 18MP Center Stage ফ্ৰন্ট কেমেৰা আছে । এই ফোনটোৰ কেমেৰাই 120fps ত 4K Dolby Vision আৰু ProRes ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে ।
এই ফোনটোৱে 25W MagSafe বেতাঁৰ চাৰ্জিং সমৰ্থন আৰু 39 ঘণ্টাৰ ভিডিঅ’ প্লেবেকৰ সৈতে বেটাৰী প্ৰদান কৰে । ফোনটোত 512GB ৰেম আৰু 2TB পৰ্যন্ত ষ্ট’ৰেজ আছে । ইয়াৰ উপৰিও ই ডুৱেল ই-ছিম, IP68 আৰু আইঅ’এছ 26, এপল ইন্টেলিজেন্স সমৰ্থিত । ইয়াৰ iOS 26 OS এ এটা মসৃণ আৰু সুৰক্ষিত অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে ।
4. Xiaomi 15 Ultra - এটা কেমেৰা প্ৰেমীৰ প্ৰথম পছন্দ
আমি এই Xiaomi ফ্লেগশ্বিপ ফোনটোক আমাৰ তালিকাৰ চাৰি নম্বৰত ৰাখিছো । Xiaomi এ Leica ৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি নিজৰ কেমেৰাক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছে । এই ফোনটোত আছে 1 ইঞ্চিৰ মেইন চেন্সৰ, 200MP টেলিফটো লেন্স আৰু কোৱাড কেমেৰা ছেটআপ, যিবোৰ ইয়াৰ আটাইতকৈ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য । ফোন এটাৰ কেমেৰাৰ মানদণ্ড ইয়াৰ মেগাপিক্সেল কাউণ্টতকৈ ইয়াৰ চেন্সৰৰ আকাৰৰ ওপৰত বেছি নিৰ্ভৰ কৰে ।
Xiaomi 15 Ultra ত 6.73 ইঞ্চি WQHD+ AMOLED ডিছপ্লে আছে যাৰ ৰিজ’লিউচন 3200x1440 পিক্সেল, 3200 নিট পিক ব্ৰাইটনেছ, 1-120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট, আৰু Xiaomi Shield Glass 2.0 সমৰ্থন । ফোনটোত Snapdragon 8 Elite (3nm) প্ৰচেছৰ আছে, আৰু ইয়াত HyperOS 2 চফটৱেৰ আছে ।
ফোনটোৰ কেমেৰা ছিষ্টেম লেইকা সমৰ্থিত । পিছফালৰ কেমেৰাত 50MP মেইন (1 ইঞ্চি চেন্সৰ, LYT-900), 200MP আল্ট্ৰা-টেলিফটো (100মিমি), 50MP ফ্লটিং টেলিফটো (70MM) আৰু 50MP আল্ট্ৰা-ৱাইড-এংগল কেমেৰা আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত আছে 32MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা । ফোনটোৰ কেমেৰা 8K@30fps আৰু 4K@120fps ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ সক্ষম ।
এই ফোনত 90W তাঁৰযুক্ত আৰু 80W বেতাঁৰ HyperCharge সমৰ্থনৰ সৈতে 5410mAh বেটাৰী আছে । ইয়াত 16GB ৰেম আৰু 1TB পৰ্যন্ত ষ্ট’ৰেজ আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত IP68, আল্ট্ৰাছ’নিক ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট, 3D Dual-Channel cooling আৰু কেইবাটাও AI-ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য আছে ।
OnePlus 15 - পৰিৱেশন আৰু বেটাৰী শক্তি
আমাৰ তালিকাৰ শেষত, পাঁচ নম্বৰত, OnePlus ৰ শেহতীয়া ফোন OnePlus 15 । এইবাৰ ৱানপ্লাছে নিজৰ ফ্লেগশ্বিপ ফোনটোৰ বেটাৰীৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে । কোম্পানীটোৱে 7300mAH ৰ বৃহৎ বেটাৰী প্ৰদান কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত আছে Snapdragon 8 Elite Gen 5 চিপ, যিয়ে দ্ৰুত গতি প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 165Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট ডিছপ্লে আছে, যিটো গেমিংৰ বাবে নিখুঁত আৰু ই এটা মসৃণ স্ক্ৰলিং অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে ।
ফোনটোত 2772x1272 ৰিজ’লিউচনৰ সৈতে 6.78 ইঞ্চি (17.23 চে.মি.) FHD+ AMOLED ডিছপ্লে, 165Hz গেমিং ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 1800 নিট উজ্জ্বলতা আৰু গৰিলা গ্লাছ ভিক্টাছ 2 সমৰ্থন আছে । ফোনটোত স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 প্ৰচেছৰ আছে, এড্ৰিনো 840 GPU ৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । এই ফোনটো এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অক্সিজেনঅ’এছ 16 ত চলিব ।
ফোনটোত 50MP প্ৰাইমাৰী (Sony IMX906), 50MP টেলিফটো (3.5x অপটিকেল, 120x ডিজিটেল) আৰু পিছফালে 50MP আল্ট্ৰা-ৱাইড কেমেৰা ছেটআপ আছে । 32MP (Sony IMX709) ফ্ৰন্ট কেমেৰা দিয়া হৈছে ।
এই ফোনটো 120W তাঁৰযুক্ত চাৰ্জিং আৰু 50W বেতাঁৰ চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 7300mAh বেটাৰীৰে চালিত । ইয়াৰ উপৰিও ই 16GB ৰেম আৰু 512GB ষ্ট’ৰেজ পৰ্যন্ত সমৰ্থিত । এই ফোনটোৰ সৈতে বাণ্ডিল কৰা OnePlus AI Tools য়েও আকৰ্ষণীয় AI ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে ।
