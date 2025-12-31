Yearender 2025: ডিজিটেল যুগে নতুন ৰূপ দিলে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনক
এই যুগ বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিৰ যুগ ৷ বিদায়ী বৰ্ষটোত বিজ্ঞানৰ আমাৰ জীৱন যাত্ৰাত প্ৰভাৱ তথা ই কিমান সলাই পেলালে আমাৰ জীৱন শৈলী -জানো আহক আমাৰ বিস্তৃত প্ৰতিবেদনযোগে
হায়দৰাবাদ: 2025 চনটো কেৱল কেলেণ্ডাৰৰ এটা অধ্যায় নহয়, ই আছিল প্ৰযুক্তিয়ে মানুহৰ জীৱনধাৰা নীৰৱে কিন্তু গভীৰভাৱে সলনি কৰা এটা বৰ্ষ । নিজৰ মোবাইল ফোনটোত এটা ক্লিক, QR কোডত এটা স্কেন বা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সহায়ত লোৱা এটা সিদ্ধান্ত—এই সকলোবোৰেই বছৰৰ শেষ পৰ্যন্ত দৈনন্দিন জীৱনৰ স্বাভাৱিক অভ্যাস হৈ পৰিল । আগতে সময়সাপেক্ষ আৰু জটিল বুলি ধৰা বহু কাম বিদায়ী বৰ্ষটোত কেইমিনিটৰ ভিতৰতে সম্পন্ন হ’বলৈ ধৰিলে ।
শিক্ষা খণ্ডত অনলাইন আৰু হাইব্ৰিড পদ্ধতিয়ে শিকনৰ সুযোগ বিস্তাৰ কৰিলে, স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত টেলিমেডিচিন আৰু ডিজিটেল পৰামৰ্শই সেৱাক অধিক সহজ আৰু দ্ৰুত কৰিলে । বজাৰ ব্যৱস্থাত QR-ভিত্তিক লেনদেন আৰু ডিজিটেল পেমেণ্টে গ্ৰাহকৰ আচৰণ সলনি কৰিলে, আনহাতে প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত ই-সেৱাই স্বচ্ছতা আৰু দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি কৰিলে । গাঁও আৰু চহৰৰ মাজৰ ব্যৱধান বহু ক্ষেত্ৰত সংকুচিত হ’ল, যাৰ ফলত প্ৰযুক্তিয়ে কেৱল সুবিধা নহয়, অন্তৰ্ভুক্তিৰো এক নতুন দুৱাৰ মুকলি কৰিলে ।
নতুন ডাটা মডেল সৃষ্টি, প্ৰক্ৰিয়াসমূহ অনুকুল কৰা আৰু নতুন বিষয়বস্তু সৃষ্টি কৰা ক্ষমতাৰ সৈতে Gel Ai সকলো খণ্ডতে অপৰিহাৰ্য হৈ পৰিছে ৷ উদাহৰণস্বৰূপে, আইটি সেৱা ফাৰ্মসমূহে ক'ড সৃষ্টি, পৰীক্ষণ আৰু ডিবাগিং স্বয়ংক্ৰিয় কৰি ছফটৱেৰ বিকাশ জীৱনচক্ৰসমূহ নাটকীয়ভাৱে বৃদ্ধি কৰিবলৈ GenAi ৰ সহায় কৰে ৷ এই ক্ষমতাসমূহে বিকাশৰ সময় যথেষ্ট হ্ৰাস কৰে আৰু ছফটৱেৰৰ মান উন্নত কৰে ৷ উদ্যোগসমূহক ডিজিটেল ৰূপান্তৰ ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ শক্তিশালী কৰে আৰু লগতে শক্তিশালী এপ্লিকেশ্যন পৰিবেশন আৰু অতুলনীয় উদ্ভাৱন নিশ্চিত কৰে ৷ এই সকলো পৰিৱৰ্তনে স্পষ্ট কৰি তুলিলে যে 2025 চনত প্ৰযুক্তি কেৱল উন্নয়নৰ সঁজুলি নহয়, ই দৈনন্দিন জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য সংগী হৈ পৰিছে । 2025 বৰ্ষটোত কিমান কি সলনি হ’ল—চকু ফুৰাওঁ আহক ।
দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰযুক্তিৰ নীৰৱ প্ৰৱেশ
এই বছৰত প্ৰযুক্তি কেৱল চমৎকাৰী উদ্ভাৱনতেই সীমাবদ্ধ নাথাকিল, ই সোমাই পৰিল মানুহৰ দৈনন্দিন আচৰণত । বজাৰত সামগ্ৰী কিনা-বেচা, বেংকিং লেনদেন, বিল পৰিশোধ বা চৰকাৰী সেৱা গ্ৰহণ—প্ৰায় সকলো ক্ষেত্ৰতেই ডিজিটেল পদ্ধতি একেবাৰে সাধাৰণ কথা হৈ পৰিল । নথি-পত্ৰ আৰু শাৰী পাতি থিয় দি বিল আদায় দিয়া দৃশ্য বৰ্তমান দেশৰ অধিকাংশ স্থানত অতীত সদৃশ হৈ পৰিল ।
ৰূপান্তৰৰ মূল ক্ষেত্ৰসমূহ:
ডিজিটেল পেমেণ্ট আৰু বিত্ত
এম্বেডেড ফাইনেন্স : ভাৰতত এম্বেডেড ফাইনেন্স ক্ৰেডিট, বীমা, পেমেণ্ট, বিনিয়োগ আৰু আন্তঃগাঁথনি স্তৰ । এই ধাৰাসমূহ নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰিৱৰ্তন, গ্ৰাহকৰ চাহিদাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় ৷ প্ৰসংগভিত্তিক বিত্ত আৰু প্লেটফৰ্ম-নেতৃত্বাধীন বিতৰণ । দেশৰ এম্বেডেড ফাইনেন্স বজাৰখনে শক্তিশালী অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে 2021-2025 চনৰ ভিতৰত বৃদ্ধি পাই 17.8 % CAGR লাভ কৰে । এই উৰ্ধমুখী ট্ৰেজেক্টৰী অব্যাহত থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে, য’ত 2026 চনৰ পৰা 2030 চনলৈকে 8.8% CAGR ৰে বৃদ্ধি পাব বুলি বজাৰৰ পূৰ্বাভাস দিয়া হৈছে । 2030 চনৰ শেষলৈকে এম্বেডেড ফাইনেন্স বজাৰখন হৈছে ৷ 2024 চনৰ 21.38 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ পৰা প্ৰায় 33.69 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰলৈ সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ প্ৰকল্প কৰা হৈছে ।
AI ভিত্তিক UPI সহায়ক: ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পেমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনে মুকলি কৰিছে ‘UPI Help’ নামৰ এআই চালিত ডিজিটেল ৷ ইউনিফাইড পেমেণ্টছ ইন্টাৰফেচ (UPI)মুকলি কৰা হৈছিল অভিযোগ নিৰাময় আৰু লেনদেন অনুসৰণ সৰল কৰাৰ লক্ষ্যৰে সহায়ক । নতুন সঁজুলিটোৱে সাধাৰণ পেমেণ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা লাখ লাখ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে বাস্তৱ সময়ৰ সমৰ্থনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, যেনে বিফল বা বিলম্বিত লেনদেন, অস্পষ্ট পেমেণ্টৰ অৱস্থা, আৰু অটোপে আদেশ প্ৰশ্ন ।
ইণ্টাৰনেট-অফ-থিংছ (IoT)-ভিত্তিক UPI পেমেন্ট: IoT হৈছে বিশ্বব্যাপী নিয়োজিত সংযোগ আৰু ডাটা বিনিময় প্ৰযুক্তি, যি ছফ্টৱেৰ বা চেন্সৰৰ সৈতে এম্বেড কৰা বস্তুসমূহৰ মাজত সংযোগ আৰু ইণ্টাৰনেট অংশীদাৰী সামৰ্থবান কৰে । ইয়াৰ অৰ্থ হ’ব যে মানুহৰ হস্তক্ষেপ অবিহনে, স্মাৰ্ট ডিভাইচৰ জৰিয়তে ইউপিআই পেমেণ্ট কৰিব পৰা যাব ৷ ব্যৱহাৰকাৰী বা তেওঁলোকৰ মোবাইল ফোনটোৰ জড়িততা নোহোৱাকৈ টিভি, ফ্ৰীজ, ৱাশ্বিং মেচিন, গাড়ী, স্মাৰ্ট ঘড়ী আদি ।
অন-ডিভাইচ বায়’মেট্ৰিক প্ৰমাণীকৰণ
বায়’মেট্ৰিক প্ৰমাণীকৰণে ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰিচয় অনন্য ভৌতিক বা আচৰণৰ বৈশিষ্ট্য—যেনে আঙুলিৰ ছাপ, মুখৰ চিনাক্তকৰণ, আইৰিছৰ আৰ্হি বা টাইপিং আচৰণ—পৰম্পৰাগতৰ পৰিৱৰ্তে পাছৱৰ্ডসমূহ । ই শক্তিশালী সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে, ঘৰ্ষণ হ্ৰাস কৰে আৰু ডিভাইচসমূহৰ মাজেৰে দ্ৰুত, পাছৱৰ্ডবিহীন প্ৰৱেশ সামৰ্থবান কৰে । বায়'মেট্ৰিক প্ৰমাণীকৰণ হৈছে কোনো ব্যক্তিক তেওঁলোকৰ অনন্য জৈৱিক বা আচৰণৰ বৈশিষ্ট্য । এই বৈশিষ্ট্যসমূহ—আঙুলিৰ ছাপ, মুখৰ জ্যামিতি, কণ্ঠৰ টিম্বাৰ, আইৰিছৰ গঠন বা আনকি টাইপিংও ছন্দ—ব্যক্তিগত চাবি হিচাপে কাম কৰিব পৰাকৈ যথেষ্ট স্বতন্ত্ৰ । মেমৰিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল পাছৱৰ্ডৰ দৰে নহয়, বায়মেট্ৰিক প্ৰমাণীকৰণ কোনো অপৰিৱৰ্তনীয় কিবা এটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । কাৰণ জৈৱিক বৈশিষ্ট্যসমূহৰ প্ৰতিলিপি কৰাটো কঠিন, বায়’মেট্ৰিক সুৰক্ষাই প্ৰমাণপত্ৰ চুৰি বা ফিছিঙৰ সম্ভাৱনা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰে ।
আধাৰ ভিত্তিক মুখৰ প্ৰমাণীকৰণ : ভাৰতীয় একক চিনাক্তকৰণ কৰ্তৃপক্ষই নতুন সমবায় বেংকসমূহক অনবৰ্ড কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকক সমগ্ৰ দেশতে আধাৰ ভিত্তিক প্ৰমাণীকৰণ সেৱা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম কৰিবলৈ 980 টাতকৈও অধিক সমবায় বেংকে নতুন ইউআইডিএআইৰ কাঠামোৰ অধীনত আধাৰ সেৱাৰ লাভ উঠাব আৰ্থিক অন্তৰ্ভুক্তি নিশ্চিত কৰা । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমবায় বৰ্ষ উপলক্ষে একক চিনাক্তকৰণ কৰ্তৃপক্ষৰ ভাৰতে সমবায় বেংকসমূহক অনব’ৰ্ড কৰি আধাৰ- ভিত্তিক প্ৰমাণীকৰণ সেৱাসমূহ, যিয়ে শেষ মাইলৰ বেংকিং আৰু ডিজিটেল অন্তৰ্ভুক্তিক এক শক্তিশালী ঠেলা প্ৰদান কৰে ।
AI-চালিত জালিয়াতি ধৰা পেলোৱা
আজিৰ তাৰিখত আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ জালিয়াতি ধৰা পেলোৱা কৌশল হৈছে হাইব্ৰিড ব্যৱস্থা য'ত AI আৰু মানুহে সহজীৱীভাৱে কাম কৰে । এআই হৈছে প্ৰথম প্ৰতিৰক্ষা লাইন; মেচিন লাৰ্নিং মডেলে কোটি কোটি ডাটা পইণ্ট বাস্তৱত স্কেন কৰে ৷ সময়, সন্দেহজনক লেনদেন বা একাউণ্টসমূহ ফ্লেগ কৰা । মানুহেই হৈছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণকাৰী; প্ৰশিক্ষিত জালিয়াতি বিশ্লেষকসকলে পৰ্যালোচনা কৰে ৷
AI এ সতৰ্ক কৰে, ডমেইন জ্ঞান প্ৰয়োগ কৰে, আৰু সূক্ষ্ম কল কৰে । AI এ সম্ভাৱ্য প্ৰৱঞ্চনাৰ ফ্লেগ কৰিব পাৰে, মানুহে পৰ্যালোচনা আৰু নিশ্চিত কৰিব পাৰে আৰু ব্যৱস্থাটোৱে ভৱিষ্যতৰ পৰিৱেশন উন্নত কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ পৰা শিকে । ইয়াৰ ফলত বাস্তৱ সময়ৰ সিদ্ধান্ত- য'ত এআইয়ে কম বিপদজনক গোচৰসমূহ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে চম্ভালিব আৰু মানুহে কেৱল উচ্চ বাজিৰ জালিয়াতিৰ পৰিস্থিতিসমূহহে চম্ভালিব । তেওঁলোকে একেলগে এটা প্ৰৱঞ্চনা প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা সৃষ্টি কৰে যিটো অধিক সঠিক, অধিক কাৰ্যক্ষম আৰু অধিক অভিযোজিত ।
ডিজিটেল টুইন প্ৰযুক্তি
ডিজিটেল টুইন হৈছে কোনো ভৌতিক সম্পত্তি বা প্ৰক্ৰিয়াৰ ডিজিটেল উপস্থাপন যিটোৰ ওপৰত বিকশিত হয় জীৱনচক্ৰ, কোনো সামগ্ৰী বা যন্ত্ৰৰ পৰা উৎপাদন, উদ্যোগ বা আনকি সমগ্ৰ যোগান শৃংখললৈকে । বাস্তৱক একত্ৰিত কৰি আৰু ডিজিটেল জগতসমূহত, ডিজিটেল টুইনে আগতে পণ্য আৰু উৎপাদন ব্যৱস্থাক সংজ্ঞায়িত আৰু অনুকূল কৰাত সহায় কৰে ভৌতিক সম্পত্তিত বিনিয়োগ কৰা, যাৰ ফলত ভৌতিক আৰ্হিৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ্ৰাস পায় ।
টেলিমেডিচিন (ই-সঞ্জীৱনী): ভাৰতত 2025 চনত টেলিহেল্থৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পাইছে, প্ৰায় 3 কোটি টেলিকন্সাল্টেচন হৈছে স্থান লোৱা । মহামাৰীৰ পিছত স্মাৰ্টফোনৰ প্ৰৱেশ বৃদ্ধি আৰু ডিজিটেল স্বাস্থ্য সেৱাৰ অধিক গ্ৰহণযোগ্যতাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ বিপ্লৱে স্বাস্থ্যসেৱাৰ অভূতপূৰ্ব প্ৰৱেশৰ আগজাননী দিছে, একে সময়তে জটিল কাৰ্যকৰী প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে । নিৰ্ভৰযোগ্য নিশ্চিত কৰা ডিজিটেল ক্ষেত্ৰত উচ্চমানৰ সেৱা প্ৰদানৰ বাবে কেৱল কাৰ্য্যকৰী প্লেটফৰ্মতকৈও অধিক প্ৰয়োজন – ইয়াৰ বাবে এটা অত্যাধুনিক ছিষ্টেমৰ পৰিৱেশন আৰু ব্যৱহাৰকাৰী অভিজ্ঞতাৰ বুজাবুজি । ই-সঞ্জীৱনীয়ে চিকিৎসক আৰু আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনৰ পৰা চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ । ই-সঞ্জীৱনীৰ জৰিয়তে দূৰৈৰ পৰাও গুণগত স্বাস্থ্য সেৱা লাভ কৰিব পাৰিব ৷ নিকটতম আয়ুষ্মান ভাৰত স্বাস্থ্য আৰু সুস্থতা কেন্দ্ৰ।
Generative AI: গ্ৰাম্য অঞ্চলত চিকিৎসা সেৱাৰ সুলভতা বৃদ্ধিৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে AI, ভাৰতনেটৰ অধীনত প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰসমূহৰ বাবে ব্ৰডবেণ্ড সংযোগ বিকশিত কৰাত মনোনিৱেশ কৰি আৰু 1 ডলাৰতকৈ অধিক প্ৰদান কৰি ৷ ভাৰতৰ 2025 চনৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত এআই-চালিত ডিজিটেল স্বাস্থ্য সেৱাৰ বৃদ্ধিৰ বাবে বিলিয়ন কোটি টকাৰ ধন আগবঢ়োৱা হৈছে । চৰকাৰে ডিজিটেলাইজ কৰিছে ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় ডিজিটেল স্বাস্থ্য অভিযানৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্যসেৱা ব্যৱস্থা, যিয়ে প্ৰতিজন নাগৰিকৰ বাবে এক ঐক্যবদ্ধ স্বাস্থ্য আইডি সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে ৷ তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য অভিলেখ আৰু স্বাস্থ্য তথ্যৰ নিৰৱচ্ছিন্ন অংশীদাৰিত্ব সক্ষম কৰা । এই পদক্ষেপে বিপুল পৰিমাণৰ গঠনমূলক তথ্য, স্বাস্থ্যসেৱাত এআই প্ৰয়োগ বৃদ্ধিৰ বাবে এক উৰ্বৰ ভূমি সৃষ্টি কৰা ।
ডিপ লাৰ্নিং ডায়েগনষ্টিকছ: মেচিন লাৰ্নিং (এম এল) আৰু ডিপ লাৰ্নিং (ডি এল) প্ৰযুক্তিৰ দ্ৰুত উন্নতিৰ ফলত বিশেষকৈ ৰোগৰ ভৱিষ্যদ্বাণী আৰু নিদানৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যসেৱাত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিলে । ডিপ লাৰ্নিং ডায়েগনষ্টিকছক বুজায় জটিল চিকিৎসা বিশ্লেষণৰ বাবে উন্নত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰয়োগ—বিশেষকৈ বহুস্তৰীয় স্নায়ু নেটৱৰ্ক ৰোগ চিনাক্তকৰণ, ভৱিষ্যদ্বাণী আৰু নিৰীক্ষণৰ বাবে তথ্য।
AI medical scribes: AI medical scribes হৈছে স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানকাৰীসকলক নথিভুক্ত কৰাত সহায় কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা এটা উন্নত ছফ্টৱেৰ সঁজুলি ৷ তেওঁলোকে ৰোগীৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপলৈ লক্ষ্য ৰাখে । 2025 চনত ৰিয়েল টাইম এআই মেডিকেল স্ক্ৰীপ্টসকলে 30%তকৈ অধিক বহিঃৰোগীৰ টোকা সৃষ্টি কৰে, যাৰ ফলত ক্লিনিচিয়ানসকলৰ প্ৰতিদিনে গড়ে 2 ঘণ্টা সময় ৰাহি হয় ।
বৃদ্ধৰ যত্ন: ইয়াৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য উন্নতি হৈছে পৰিধানযোগ্য যন্ত্ৰ যিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ চিন যেনে: হৃদস্পন্দন, গ্লুক’জৰ মাত্ৰা আৰু ৰক্তচাপ । এপল ৱাটচ আৰু ফিটবিটৰ দৰে পৰিধানযোগ্য স্বাস্থ্য মনিটৰে শাৰীৰিক স্বাস্থ্য অনুসৰণ কৰে আৰু বিজুতিৰ ক্ষেত্ৰত যত্ন লোৱা আৰু স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানকাৰীসকললৈ বাস্তৱ সময়ৰ সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰা । ইয়াৰ উপৰিও ই তৎকালীন হস্তক্ষেপৰ অনুমতি দিয়ে, জৰুৰীকালীন অৱস্থা ৰোধ কৰা আৰু চিকিৎসালয়ত পুনৰ ভৰ্তি হ্ৰাস কৰা ৷
স্বাস্থ্যসেৱাত থ্ৰীডি প্ৰিন্টিং: ভাৰতে থ্ৰীডি প্ৰিন্টিং বিপ্লৱত খোজ দিছে, এই প্ৰযুক্তি চিকিৎসালয়ত একত্ৰিত কৰিছে গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আৰু চিকিৎসা ষ্টাৰ্টআপে । থ্ৰীডি প্ৰিণ্টিঙে জটিল জ্যামিতিৰ সঠিক নিৰ্মাণ প্ৰদান কৰে যিয়ে আকৃতিটো কপি কৰে আৰু প্ৰাকৃতিক হাড়ৰ কাৰ্য আৰু এই বস্তুবোৰ ত্বৰান্বিত সময়ৰেখাত উৎপন্ন কৰে ।
ভাৰতত পুনৰুত্পাদনশীল চিকিৎসা: পুনৰুত্পাদনশীল চিকিৎসাই আঘাতপ্ৰাপ্ত কলাবোৰ নিৰাময়, প্ৰতিস্থাপন বা পুনৰ বৃদ্ধি কৰাত মনোনিৱেশ কৰে, যিবোৰ অংগই নিজৰ স্বাভাৱিক কাৰ্যক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাইছে । এই পুনৰুত্পাদনৰ চিকিৎসা, পৰম্পৰাগত চিকিৎসাৰ বিপৰীতে যিবোৰে কেৱল লক্ষণসমূহ উপশম কৰা, পৃষ্ঠত ৰৈ নথকা কিন্তু শৰীৰক ভিতৰৰ পৰা মেৰামতি কৰিবলৈ দিয়া ষ্টেম চেল, শৰীৰৰ আটাইতকৈ মৌলিক কোষ, যিবোৰ বিভিন্ন বিশেষ কোষলৈ পৃথক হ’বলৈ সক্ষম ৷ উদাহৰণস্বৰূপে, হাড়, স্নায়ু বা পেশী কোষ, যাৰ ফলত প্ৰকৃত জৈৱিক পুনৰুদ্ধাৰৰ সম্ভাৱনা পোৱা যায় ।
কৃষি
কিষান ই-মিত্ৰ চেটবটৰ দৰে এআই সঁজুলিয়ে কৃষকসকলক তৎক্ষণাত তথ্য প্ৰদান কৰিছিল ৷ আনহাতে এআই-চালিত কীট-পতংগ/শস্যৰ স্বাস্থ্য নিৰীক্ষণ লোকচান হ্ৰাস পাইছে ।
কৃষিক্ষেত্ৰত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা: ডিজিটাইজেচন, জলবায়ুৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৃষিৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন ঘটিছে ৷ চাপ, বজাৰৰ অস্থিৰতা আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI)ৰ ক্ৰমবৰ্ধমান গ্ৰহণ । এআইয়ে নতুনকৈ মুকলি কৰিছে উৎপাদনশীলতা উন্নত কৰাৰ সম্ভাৱনা, বিপদ ব্যৱস্থাপনা শক্তিশালী কৰা, সম্পদৰ ব্যৱহাৰ অনুকূল কৰা আৰু কৃষকৰ আয় বৃদ্ধি কৰা আদি ৷ বিশেষকৈ উদীয়মান আৰু উন্নয়নশীল অৰ্থনীতিসমূহত । ইলেক্ট্ৰনিকছ মন্ত্ৰণালয়ৰ ইণ্ডিয়াএআই মিছনৰ নেতৃত্বত এই পদক্ষেপ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য প্ৰযুক্তি (MeitY), মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ সহযোগত এআই আৰু এগ্ৰিটেক ইনোভেচন চেণ্টাৰ আৰু বিশ্ব বেংকৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত, প্ৰভাৱশালী এআই- ভিত্তিক কৃষি সমাধানসমূহ যিবোৰ সফলতাৰে নিয়োগ কৰা হৈছে ।
‘কিষান ই-মিত্ৰ’, হৈছে কণ্ঠ ভিত্তিক এআই-চালিত চেটবট, যিটো কৃষকসকলক তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সহায় কৰিবলৈ বিকশিত কৰা হৈছে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিয়ে 11 টা আঞ্চলিক ভাষা সমৰ্থন কৰে আৰু অন্যান্য চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ সৈতে সহযোগ কৰিবলৈ বিকশিত হৈ আছে । বৰ্তমান ই দৈনিক 20 হাজাৰৰো অধিক কৃষকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে আৰু এতিয়ালৈকে 92 লাখতকৈ অধিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া হৈছে ।
জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত হোৱা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ক্ষতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় কীট-পতংগ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থাই এআই আৰু শস্যৰ সমস্যাত কীট-পতংগৰ আক্ৰমণ ধৰা পেলাবলৈ মেচিন লাৰ্নিং, যাতে সুস্থ শস্যৰ বাবে সময়মতে হস্তক্ষেপ সম্ভৱ হয় । এই সঁজুলিটো বৰ্তমান 10000 ৰো অধিক সম্প্ৰসাৰণ কৰ্মীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা, কৃষকসকলে কীট-পতংগৰ ছবি ধৰি ৰাখিবলৈ অনুমতি দিয়ে যাতে তেওঁলোকে কীট-পতংগ কমোৱাত সহায় কৰে ৷ বৰ্তমান ই 61 বিধ শস্য আৰু 400 ৰো অধিক কীট-পতংগক সমৰ্থন কৰে ।
শস্য-বতৰৰ মিলনত ব্যৱহাৰ কৰা উপগ্ৰহ ভিত্তিক শস্যৰ মেপিঙৰ বাবে ক্ষেত্ৰৰ ফটোগ্ৰাফ ব্যৱহাৰ কৰি ৰোপণ কৰা শস্যৰ নিৰীক্ষণ AI-ভিত্তিক বিশ্লেষণ ।
ভাৰতনেট
ভাৰত নেট হৈছে ব্ৰডবেণ্ড সংযোগ প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে ভাৰত চৰকাৰৰ এক অভিলাষী প্ৰকল্প ৷ দেশৰ সকলো গ্ৰাম পঞ্চায়ত লৈ ব্ৰডবেণ্ড সংযোগ প্ৰদানেই হ’ল ইয়াৰ লক্ষ্য । ই বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ গ্ৰাম্য টেলিকম প্ৰকল্প । প্ৰাথমিক উদ্দেশ্য হৈছে সকলো টেলিকম সেৱা প্ৰদানকাৰীক ব্ৰডবেণ্ড সংযোগৰ নিষিদ্ধ প্ৰৱেশ প্ৰদান কৰা । ই সক্ষম কৰে মোবাইল অপাৰেটৰ, ইণ্টাৰনেট সেৱা প্ৰদানকাৰী (ISPs), কেবল টিভি অপাৰেটৰআৰু কন্টেন্ট প্ৰদানকাৰীৰ দৰে প্ৰদানকাৰীক প্ৰৱেশ কৰক ৷ গ্ৰাম্য আৰু দূৰৱৰ্তী ভাৰতত ই-স্বাস্থ্য, ই-শিক্ষা আৰু ই-গভৰ্নেন্সৰ দৰে বিভিন্ন সেৱা আৰম্ভ কৰা ।
ডিজিটেল ভাৰত নিধি (DBN): ডিজিটেল ভাৰত নিধি ডিজিটেল সেৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰি গ্ৰাম্য উন্নয়নক আগুৱাই নিবলৈ উন্নয়নে চুক্তিবদ্ধ হৈছে ৷ ডিজিটেল শাসন ব্যৱস্থা আৰু ভাৰতনেটৰ অধীনত উচ্চ গতিৰ ব্ৰডবেণ্ড সংযোগৰ জৰিয়তে ডিজিটেল অৰ্থনীতিৰ প্ৰসাৰ প্ৰগ্ৰেম । সহযোগিতাৰ মূল ক্ষেত্ৰসমূহৰ ভিতৰত আছে ৰেফাৰেন্স ডাটা শ্বেয়াৰিং, ডিজিটেল কন্টেন্ট শ্বেয়াৰিং, ডিজিটেল সেৱা সংহতি, সজাগতা আৰু সামৰ্থ বিকাশ, ডিজিটেল অৰ্থনীতিৰ প্ৰসাৰ আৰু আইচিটি আন্তঃগাঁথনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা ।
গ্ৰাম্য অঞ্চলত ডিজিটেল শিক্ষণ:ভাৰতৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ বহু ছোৱালীৰ বাবে ডিজিটেল শিক্ষা গেম-চেঞ্জাৰ হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে । ই-লাৰ্নিং প্লেটফৰ্ম, মোবাইল এপ, ডিজিটেল শ্ৰেণীকোঠাৰ উত্থানৰ লগে লগে এতিয়া শিক্ষা পূৰ্বতকৈ অধিক সুলভ হৈ পৰিছে ৷ দূৰৱৰ্তী অঞ্চলত, য'ত বিদ্যালয়সমূহ প্ৰায়ে দূৰৈত থাকে, ডিজিটেল শিক্ষণে ছোৱালীসকলক অব্যাহত ৰখাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে ৷ ঘৰৰ পৰাই পঢ়া-শুনা সম্ভৱ হৈ উঠিছে ৷ গ্ৰাম্য অঞ্চলতো ক্ৰমান্বয়ে সাধাৰণ হৈ পৰা মোবাইল ফোনত অভ্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ অনলাইন ক্লাছ আৰু শৈক্ষিক সম্পদসমূহ লাভ কৰিব পাৰে । এই প্ৰযুক্তিয়ে এই ব্যৱধান দূৰ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু ছোৱালীক তেওঁলোকে সফল হ’বলৈ প্ৰয়োজনীয় সঁজুলি।
তথ্যৰ প্ৰৱেশ
গুগল চাৰ্চ ভাৰতৰ সৈতে জটিল প্ৰশ্ন আৰু দৃশ্যমান অনুসন্ধানক ভালদৰে চম্ভালিব পৰাকৈ AI চোৰাংচোৱা মঞ্চলৈ বিকশিত হৈছিল লিডিং এডপচন । AI অভাৰভিউসমূহে সন্ধান ফলাফল পৃষ্ঠাৰ ওপৰত AI-উৎপন্ন সাৰাংশ প্ৰদান কৰে । এই সাৰাংশবোৰ গোট খায় একাধিক ৱেব উৎসৰ পৰা তথ্য । জেমিনি 3 সঙ্গে AI মোড , Nano Banana Pro, AI মোড মধ্যে লেন্স,AI মোড মধ্যে লাইভ অনুসন্ধান, Circle to search in AI mode এইবোৰ আছিল কিছুমান বৈশিষ্ট্য যিয়ে 2025 চনত ভাৰতত google search সলনি কৰিছিল ৷
স্মাৰ্ট হোম আৰু গেজেট
ভাৰতত স্মাৰ্ট হোম গ্ৰহণৰ মূল চালক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে স্মাৰ্ট টিভি । ভইচ কণ্ট্ৰল, স্ক্ৰীণ মিৰ’ৰিং, গেমিংৰ দৰে বৈশিষ্ট্য ক্ষমতা, এপ ষ্ট'ৰ আৰু কন্টেন্ট ষ্ট্ৰীমিঙে ইয়াক অতি জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছে । 2025 চনত ঘৰুৱা গেজেটসমূহৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ কেৱল কামবোৰ সহজ কৰি তোলাৰ বাবেই নহয়, শক্তি ব্যৱস্থাপনা আৰু ব্যক্তিগত সুৰক্ষা উন্নত কৰাৰ বাবেও ডিজাইন কৰা হৈছে ৷প্ৰতিটো ক্ৰয়ৰ লগে লগে অধিক বহনক্ষম আৰু স্মাৰ্ট হৈ পৰে । উদাহৰণস্বৰূপে AI-সক্ষম খাদ্য অনুসৰণৰ সৈতে স্মাৰ্ট ফ্ৰীজ, ম্যাদ উকলি যোৱাৰ সোঁৱৰাই দিয়া আৰু শক্তি-দক্ষ শীতল কৰা - এইবোৰে খাদ্য আৰু বিদ্যুৎ দুয়োটা ৰাহি কৰে । বায়মেট্ৰিক আৰু এপ-নিয়ন্ত্ৰিত, কী নিৰ্ভৰশীলতা আঁতৰাই স্মাৰ্ট দুৱাৰ লকসমূহৰ সৈতে উন্নত কৰা হৈছে ৷ এআই সতৰ্কবাণীৰ সৈতে চিচিটিভিয়ে অস্বাভাৱিক কাৰ্যকলাপৰ তৎক্ষণাত জাননী প্ৰেৰণ কৰে । ৱাই-ফাই সংযুক্ত অভেনে স্মাৰ্টফোন নিয়ন্ত্ৰণৰ সৈতে নিখুঁত ৰন্ধা-বঢ়া সক্ষম কৰে, কম কষ্টৰে স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য নিশ্চিত কৰে ৷ কফি মেকাৰে প্ৰিপ্ৰগ্ৰেম কৰা ব্ৰুইং ফাংচনে প্ৰতিদিনে পুৱা ঘৰতে কেফে-মানৰ কফি সৃষ্টি কৰে ।
