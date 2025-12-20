ETV Bharat / technology

Yearender 2025: ছেটেলাইট ডকিঙৰ পৰা মহাকাশ কেন্দ্ৰলৈ - ভাৰতৰ মহাকাশ অভিযানে ৰচিলে ইতিহাস

2025 চনত ইছৰোৱে প্ৰযুক্তি, মানৱ অভিযান আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অংশীদাৰিত্বৰ ভিত্তিত ভাৰতৰ মহাকাশ শক্তিক এক নতুন পৰিচয় প্ৰদান কৰিছিল ।

yearender-2025-india-space-programme-in-2025-launches-historic-docking-gaganyaan-and-future-missions
earender 2025: ছেটেলাইট ডকিঙৰ পৰা মহাকাশ কেন্দ্ৰলৈ - ভাৰতৰ মহাকাশ অভিযানে ৰচিলে ইতিহাস (ISRO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 20, 2025 at 3:26 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: বিগত কেইবাবছৰ ধৰি মহাকাশৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে ক্ৰমাগতভাৱে আগবাঢ়ি আহিছে । এই প্ৰচেষ্টাত 2025 বৰ্ষটো ভাৰতীয় মহাকাশ খণ্ডৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য বছৰ হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে । এইবাৰ মহাকাশ খণ্ডত ভাৰতে বহু উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ কৰিছে । এইবাৰ ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই (ISRO) প্ৰযুক্তিগত ডাঙৰ ডাঙৰ মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰাই নহয়, মহাকাশ প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যে ভাৰত এতিয়া আৰু কাৰো পিছ পৰি থকা নাই, সেই কথাও বিশ্ববাসীক প্ৰদৰ্শন কৰিলে। উপগ্ৰহৰ ডকিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত ভাৰতীয় মহাকাশচাৰীৰ উপস্থিতি আৰু ভৱিষ্যতৰ চন্দ্ৰ আৰু মানৱ অভিযানৰ বাবে কঠিন প্ৰস্তুতিলৈকে 2025 চনত ভাৰতৰ মহাকাশ কাৰ্যসূচী বিশ্বজুৰি আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰিছিল । ভাৰতীয় মহাকাশ কাৰ্যসূচীৰ বাবে 2025 চন কিয় ইমান বিশেষ আছিল কওঁ?

2025 চনৰ 16 জানুৱাৰী, ভাৰতীয় মহাকাশ ইতিহাসত খোদিত হৈছিল । আজিৰ দিনটোতে ভাৰতে পৃথিৱীৰ নিম্ন কক্ষপথত উপগ্ৰহ ডকিং অপাৰেচন সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰে। এই সাফল্যৰ লগে লগে ভাৰত মহাকাশত ডকিং প্ৰযুক্তি সফলতাৰে ৰূপায়ণ কৰা বিশ্বৰ চতুৰ্থখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হয়। এই অভিযানৰ নাম দিয়া হৈছিল SpaDeX বা Space Docking Experiment । 2024 চনৰ 30 ডিচেম্বৰত শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা পি এছ এল ভি চি 60 বিমানত উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল । এই অভিযানত অত্যন্ত নিখুঁততাৰে দুখন মহাকাশযান একত্ৰিত কৰা হৈছিল । 15 মিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা 3 মিটাৰ হোল্ড পইণ্টলৈকে নিয়ন্ত্ৰিত গতিবিধি, তাৰ পিছত নিখুঁত ডকিং, ৰিট্ৰেকচন, আৰু ৰিজিডিফিকেশন, প্ৰতিটো পদক্ষেপ ইছৰোৱে নিখুঁতভাৱে সম্পন্ন কৰিছিল । এই প্ৰযুক্তি ভৱিষ্যতে মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ কাৰ্যকলাপ, উপগ্ৰহৰ সেৱা, আৰু গভীৰ মহাকাশ অভিযানৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে ।

100 টা উৎক্ষেপণ আৰু জি এছ এল ভি এফ 15 ৰ উৰণৰ মাইলৰ খুঁটি

2025 চনৰ 29 জানুৱাৰীত ইছৰোৱে আন এক বৃহৎ মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰে। শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা জিএছএলভি F15 উৎক্ষেপণ কৰে 100 সংখ্যক ৰকেট উৎক্ষেপণ । এই অভিযানত এনভিএছ-02 উপগ্ৰহ কঢ়িয়াই নিয়া হৈছিল, যাৰ ফলত ভাৰতৰ আঞ্চলিক নেভিগেচন ক্ষমতা আৰু অধিক শক্তিশালী হৈছিল।

জি এছ এল ভি এফ 15 ভাৰতৰ 17 সংখ্যক জি এছ এল ভি অভিযান আছিল আৰু ইয়াত সম্পূৰ্ণ থলুৱা ক্ৰাইজেনিক ষ্টেজ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । এই অভিযানৰ এটা মূল উল্লেখযোগ্য দিশ আছিল ইয়াৰ ৩.৪ মিটাৰ ব্যাসৰ ধাতুৰ পেলোড ফেয়াৰিং, যিটো ভৱিষ্যতৰ গধুৰ পেলোড অভিযানৰ বাবে এক ডাঙৰ পদক্ষেপ।

2025 চনত মুকলি কৰা মূল উপগ্ৰহ

২০২৫ চনত ইছৰ’ই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰে, যিবোৰ যোগাযোগ, পৰিবহণ, পৃথিৱী পৰ্যবেক্ষণ আৰু বৈজ্ঞানিক গৱেষণাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

চেটেলাইট উৎক্ষেপণৰ সময় ৰকেট কক্ষপথৰ ব্যৱহাৰ
NVS 02 29 জানুৱাৰী 2025GSLV F15 GTO নেভিগেশ্যন
EOS 09 18 মে’ 2025PSLV C61 সূৰ্যৰ সমকালীন মেৰু কৃষি, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা
NISAR 30 জুলাই 2025GSLV F16 সূৰ্য সমকালীন মেৰু ভূমি আৰু মহাসাগৰৰ অধ্যয়ন
CMS 03 2 নৱেম্বৰ 2025LVM3 M5 GTO কমিউকেশ্যন

ইছৰোৰ বাবে CMS 03 উপগ্ৰহটো উল্লেখযোগ্য আছিল কাৰণ ভাৰতৰ পৰা জিটিঅ’ত এতিয়ালৈকে প্ৰেৰণ কৰা আটাইতকৈ গধুৰ যোগাযোগ উপগ্ৰহ । প্ৰায় 4400 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এইটোৱে সাগৰীয় অঞ্চলকে ধৰি মাল্টি-বেণ্ড যোগাযোগ সেৱা আগবঢ়াব ।

নিছাৰ মিছন, নাছা আৰু ইছৰোৰ মাজৰ এক ঐতিহাসিক অংশীদাৰিত্ব

2025 চনৰ 30 জুলাইত আৰম্ভ হোৱা নিছাৰ অভিযান ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজৰ প্ৰথম যৌথ পৃথিৱী পৰ্যবেক্ষণ অভিযান । ইয়াক ইছৰো আৰু নাছাই যৌথভাৱে প্ৰস্তুত কৰিছিল । ই এটা এল আৰু এছ বেণ্ড চিন্থেটিক এপাৰচাৰ ৰাডাৰ উপগ্ৰহ যিয়ে দিন, ৰাতি আৰু সকলো বতৰৰ পৰিস্থিতিত পৃথিৱীৰ উচ্চ ৰেজোলিউচন ইমেজিং কৰিবলৈ সক্ষম । নিছাৰৰ লক্ষ্য হৈছে ভূমি বিকৃতি, হিমবাহৰ গতিবিধি, পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন আৰু সাগৰীয় পৰিৱেশ অধ্যয়ন । জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ গৱেষণাতো এই অভিযানে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিব ।

PSLV C61 আৰু EOS-09 মিছনৰ অভিজ্ঞতা

2025 চনৰ 18 মে’ত PSLV C61 ব্যৱহাৰ কৰি EOS 09 মুকলি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছিল । এয়া আছিল ইছৰোৰ 101 সংখ্যক উৎক্ষেপণৰ প্ৰচেষ্টা । যদিও দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈকে ৰকেটৰ প্ৰদৰ্শন স্বাভাৱিক আছিল, তৃতীয় পৰ্যায়ত হোৱা কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে এই অভিযান সম্পূৰ্ণ হ’ব নোৱাৰিলে । এই অভিজ্ঞতাৰ পৰা ইছৰোৱে শিকিছিল আৰু ভৱিষ্যতৰ অভিযানৰ বাবে ব্যৱস্থাটো আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছিল ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত ভাৰতৰ উপস্থিতি

2025 চনত ইছৰোৰ বাবে আন এক ঐতিহাসিক আৰু গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত আহিল যেতিয়া ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী শুভাংশু শুক্লাই এক্সিয়াম 04 অভিযানৰ অংশ হিচাপে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত উপস্থিত হয় । 2025 চনৰ 25 জুনত স্পেচএক্স ড্ৰেগন মহাকাশযানত আৰম্ভ হোৱা এই অভিযানত নাছা, এক্সিয়াম স্পেচ আৰু ই এছ এ জড়িত আছিল । মহাকাশলৈ উৰাজাহাজ চলোৱা দ্বিতীয়জন ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী হিচাপে পৰিগণিত হয় শুভাংশু শুক্লা । তেওঁৰ পূৰ্বে ৰাকেশ শৰ্মা 1984 চনত ভাৰতৰ প্ৰথম মহাকাশচাৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল ।

অৱশ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰলৈ উৰাজাহাজ চলোৱা প্ৰথমজন ভাৰতীয় মহাকাশচাৰীৰ অভিলেখ অৰ্জন কৰিছে শুভাংশু শুক্লাই । শুভাংশু শুক্লাৰ লগতে আমেৰিকা, পোলেণ্ড, হাংগেৰীৰ মহাকাশচাৰীসকলেও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰলৈ যাত্ৰা কৰে । এই মহাকাশচাৰীসকলে একেলগে প্ৰায় 18 দিন মহাকাশত কটায় । এই সময়ছোৱাত শুভাংশু শুক্লাই মধ্যাকৰ্ষণৰ সাতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা চলাইছিল । ইয়াৰ ভিতৰত আছিল পেশীৰ পুনৰুত্পাদন, শেলাইৰ বৃদ্ধি, শস্যৰ জীৱন ধাৰণ ক্ষমতা, অণুজীৱৰ জীয়াই থকা, মহাকাশত মানুহৰ মানসিক প্ৰদৰ্শন আদি বিষয় । ভাৰতৰ মানৱ মহাকাশ উৰণ কাৰ্যসূচীৰ বাবে এই অভিযান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে ।

আদিত্য-L1 ৰ পৰা সূৰ্যৰ নতুন ছবি

2025 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আদিত্য এল 1 অভিযানৰ অংশ হিচাপে সৌৰ আল্ট্ৰাভায়োলেট ইমেজিং টেলিস্কোপে (SUIT) সূৰ্যৰ পৃষ্ঠত শক্তিশালী সৌৰ জুইকুৰাৰ এক অনন্য ছবি তুলি লৈছিল । এই ছবিখনক বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে সূৰ্যৰ নিম্ন বায়ুমণ্ডল, আলোকমণ্ডল আৰু ক্ৰম’স্ফিয়াৰ বুজিবলৈ এক বৃহৎ অগ্ৰগতি হিচাপে গণ্য কৰা হয় । এইবাৰ ভাৰতীয় মহাকাশ কাৰ্যসূচীৰ বাবেও ই এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বৰ চিন স্বৰূপ ।

গগনযান: ভাৰতৰ প্ৰথম মানৱ মহাকাশ অভিযান

গগনযান কাৰ্যসূচী ভাৰতৰ আটাইতকৈ অভিলাষী প্ৰকল্প ৷ প্ৰায় 20,193 কোটি টকাৰ বাজেট অনুমোদিত হৈছে ইয়াৰ বাবে । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰতীয় মহাকাশচাৰীক পৃথিৱীৰ নিম্ন কক্ষপথলৈ পঠোৱা । গগনযান অভিযানত এতিয়ালৈকে কেইবাটাও মূল প্ৰযুক্তিগত পদক্ষেপ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে, য’ত আছে:

  • মানৱ ৰেটিংযুক্ত LVM3 ৰকেটৰ বিকাশ আৰু স্থল পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ
  • ক্ৰু মডিউল আৰু সেৱা মডিউলৰ বাবে প্ৰপালচন ব্যৱস্থা সাজু
  • ক্ৰু এস্কেপ ছিষ্টেমৰ বাবে পাঁচ ধৰণৰ মটৰৰ সফল পৰীক্ষা
  • ক্ৰু প্ৰশিক্ষণৰ সুবিধা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰ স্থাপন

ইছৰোৰ মতে, 2025 চনৰ তৃতীয় ত্ৰৈমাসিকত দ্বিতীয়টো পৰীক্ষামূলক বাহন অভিযান আৰু চতুৰ্থ ত্ৰৈমাসিকত প্ৰথমটো মানৱবিহীন কক্ষপথৰ উৰণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।

ভাৰতৰ মহাকাশ পৰিৱেশ তন্ত্ৰত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি

2025 চন ভাৰতৰ ব্যক্তিগত মহাকাশ খণ্ডৰ বাবে এক টাৰ্নিং পইণ্ট হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল । IN-SPACe ৰ জৰিয়তে ব্যক্তিগত কোম্পানীসমূহে ইছৰোৰ উৎক্ষেপণৰ সুবিধা, পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আৰু অনুসৰণ সমৰ্থনৰ প্ৰৱেশ লাভ কৰিছিল, যাৰ ফলত ৰাজহুৱা-ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্ব কেৱল আনুষ্ঠানিক নহয়, কাৰ্যকৰী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল ।

এই পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশৰ আটাইতকৈ স্পষ্ট চিন আহিল যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাজহুৱাভাৱে স্কাইৰুট এৰ’স্পেচৰ বিক্ৰম উৎক্ষেপণ বাহন কাৰ্যসূচীক ফ্লেগ অফ কৰিলে । ইয়াক ভাৰতৰ ব্যক্তিগত উৎক্ষেপণৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা আস্থা হিচাপে দেখা গৈছিল । গোটেই বছৰটো স্কাইৰুটৰ দলটোৱে নিজৰ কক্ষপথৰ ৰকেট হাৰ্ডৱেৰ উৎক্ষেপণৰ বাবে সাজু কৰি তুলিবলৈ অক্লান্তভাৱে কাম কৰিছিল ।

ইফালে অগ্নিকুল কচমছেও নিজৰ গতিৰে আগবাঢ়ি যোৱা যেন দেখা গ’ল । কোম্পানীটোৱে নিজৰ এগনিলেট ছেমি-ক্ৰাইজেনিক ইঞ্জিনৰ উন্নতি অব্যাহত ৰাখি শ্ৰীহৰিকোটাত নিজাকৈ লঞ্চ পেডেষ্টেল নিৰ্মাণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে, যিটো ভাৰতীয় যিকোনো ব্যক্তিগত মহাকাশ কোম্পানীৰ বাবে প্ৰথম ।

এই সকলোবোৰ কাৰ্যকলাপে স্পষ্ট কৰি দিলে যে ভাৰতৰ মহাকাশ খণ্ডত ইছৰোৰ ভূমিকা ক্ৰমান্বয়ে সলনি হৈ আহিছে । ই এতিয়া কেৱল মিছন-চালিত সংস্থা নহয়, বৰঞ্চ ই এক সক্ষমকাৰী, য’ত ব্যক্তিগত কোম্পানীসমূহে নিজাকৈ স্বতন্ত্ৰ লঞ্চ চিষ্টেম আৰু কাৰ্যকৰী ক্ষমতা গঢ়ি তুলিছে । 2025 চনত দেখা পোৱা এই অগ্ৰগতি আগন্তুক বছৰবোৰত ভাৰতৰ মহাকাশ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ দিশত এক সংজ্ঞায়িত কাৰক হিচাপে প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে ।

পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ লঞ্চ বাহন আৰু চন্দ্ৰযান 4

ইছৰোই পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ উৎক্ষেপণ বাহনৰ কামো ত্বৰান্বিত কৰিছে । এই ৰকেটত পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বৈশিষ্ট্য থাকিব আৰু ই পৃথিৱীৰ নিম্ন কক্ষপথলৈ 30 হাজাৰ কিলোগ্ৰাম পৰ্যন্ত পেলোড কঢ়িয়াই নিব পাৰিব ।

চন্দ্ৰযান 3 ৰ সফলতাৰ আধাৰত চন্দ্ৰযান 4 অভিযানত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ পৰা নমুনা সংগ্ৰহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব । চাৰিটা মডিউলে চন্দ্ৰক প্ৰদক্ষিণ কৰিব, আৰু দুটা লেণ্ডাৰে পৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব । এই অভিযানে ভাৰতৰ চন্দ্ৰ প্ৰযুক্তিক এক নতুন স্তৰলৈ উন্নীত কৰিব ।

2025 চনত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে ভাৰত এতিয়া কেৱল মহাকাশ প্ৰৱেশকাৰী নহয়, বৰঞ্চ প্ৰযুক্তি ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে । উপগ্ৰহ ডকিং, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা, গধুৰ উত্তোলন ৰকেট আৰু মানৱ মহাকাশ উৰণৰ এক শক্তিশালী ভেটিয়ে অনাগত দশকত ভাৰতক মহাকাশ মহাশক্তি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

SATELLITE DOCKING INDIA ISRO
GAGANYAAN MISSION UPDATE 2025
INDIA SPACE MISSION 2025
ISRO YEARENDER 2025 ASSAMESE
ISRO ACHIEVEMENTS 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.