Yearender 2025: বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আক্ৰমণ চাইবাৰ অপৰাধীৰ; বৃদ্ধি পাইছে চাইবাৰ সুৰক্ষাৰ গুৰুত্ব
2025 চনত চাইবাৰ আক্ৰমণৰ গতি বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে চৰকাৰ, কোম্পানী আৰু সাধাৰণ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ডিজিটেল সুৰক্ষাৰ বিষয়ে গুৰুত্বসহকাৰে চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ।
Published : December 25, 2025 at 11:26 AM IST
হায়দৰাবাদ: 2025 চনটো শেষ হ’বলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন । চাইবাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই বছৰটো স্মৰণীয় বছৰত পৰিণত হৈছে । আমাৰ জীৱন ক্ৰমান্বয়ে ডিজিটেল হৈ পৰাৰ লগে লগে চাইবাৰ অপৰাধীসকলেও অপৰাধ আৰু প্ৰৱঞ্চনা সংঘটিত কৰাৰ নতুন পদ্ধতি বিচাৰি উলিয়াই গ্ৰহণ কৰিছে । কেৱল এই বছৰ চাইবাৰ আক্ৰমণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাই নহয়, এই আক্ৰমণবোৰো আগৰ তুলনাত অধিক স্মাৰ্ট, দ্ৰুত আৰু ধ্বংসাত্মক হৈ পৰিল । চৰকাৰ আৰু ব্যক্তিগত কোম্পানীসমূহে নিজৰ ডিজিটেল সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল । 2025 চনত স্পষ্টকৈ প্ৰমাণিত হ’ল যে চাইবাৰ সুৰক্ষা এতিয়া কেৱল টেক বিশেষজ্ঞৰ বিষয় নহয় । সাধাৰণ ব্যৱহাৰকাৰী, চিকিৎসালয়, বেংক, ষ্টক মাৰ্কেট, চৰকাৰী ব্যৱস্থা, আনকি ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বাবেও ই এক চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।
2025: অধিক স্মাৰ্ট চাইবাৰ আক্ৰমণ
2025 চনৰ আটাইতকৈ বৃহৎ ঘটনাটো আছিল যে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু ডিপফেকৰ দৰে প্ৰযুক্তি নিজৰ নতুন অস্ত্ৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল । ভুৱা ইমেইল আৰু বাৰ্তা চিনাক্ত কৰাটো এতিয়া আগৰ দৰে সহজ নহয় । এআইৰ সহায়ত প্ৰেৰণ কৰা ফিছিং ইমেইল আৰু কল ইমানেই বাস্তৱিক যেন লাগে যে অভিজ্ঞ টেক বিশেষজ্ঞও ঢোকে ঢোকে পানী খাব । এই বছৰ দাবী (ransomware) আটাইতকৈ ডাঙৰ ভাবুকি হৈয়েই আছে । পাৰ্থক্য মাথো এতিয়া হেকাৰে কেৱল ছিষ্টেম লক নকৰে, প্ৰথমে ডাটা চুৰি কৰে আৰু তাৰ পিছত ফাদিল কৰাৰ ভাবুকি দি ধন দাবী কৰে । এই বছৰ চাইবাৰ আক্ৰমণকাৰীৰ লক্ষ্য হৈছে স্বাস্থ্যসেৱা, বেংকিং, বিত্ত আৰু জটিল আন্তঃগাঁথনি ।
IBM ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2025 চনত ডাটা ভংগৰ গড় খৰচ 49 লাখ ডলাৰ হ’ব, যিটো 2024 চনৰ তুলনাত প্ৰায় 10 শতাংশ বৃদ্ধি । ইফালে ইউ এছ এ আই ডিৰ অনুমান অনুসৰি যদি এই গতি অব্যাহত থাকে তেন্তে 2027 চনৰ ভিতৰত চাইবাৰ অপৰাধৰ বিশ্বব্যাপী ব্যয় 24 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ হ’ব পাৰে । এই পৰিসংখ্যাই বিশ্বৰ চৰকাৰসমূহৰ মাজত গুৰুতৰ উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
2025 চনৰ ডাঙৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাইবাৰ আক্ৰমণ
2025 চনত কেইবাটাও চাইবাৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছিল যিয়ে বিশ্বৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল । এই বছৰৰ কিছুমান ডাঙৰ আৰু বিশেষ চাইবাৰ আক্ৰমণৰ ওপৰত চকু ফুৰাওঁ আহক:
2025 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত উত্তৰ কোৰিয়াৰ সৈতে জড়িত হেকাৰে ডুবাইস্থিত ক্ৰিপ্টো এক্সচেঞ্জ বাইবিটক আক্ৰমণ কৰি ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ক্ৰিপ্টো ডকাইতি সংঘটিত কৰে । প্ৰায় 1.5 বিলিয়ন ডলাৰৰ ইথেৰিয়াম টোকেন চুৰি হৈছিল । এক তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে হেকাৰসকলে বিনামূলীয়া সংৰক্ষণ চফট্ ৱেৰৰ এটা দুৰ্বলতাক শোষণ কৰিছিল আৰু ফিছিং কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিছিল । খবৰ অনুসৰি আক্ৰমণৰ প্ৰথম 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে প্ৰায় 16 কোটি ডলাৰ লুটি লোৱা হয় ।
2025 চনৰ জুন মাহত চীনত তথ্য ফাদিলৰ তথ্য আৱিষ্কাৰ কৰা হয়, যিটো এতিয়ালৈকে হোৱা অন্যতম বৃহৎ তথ্য ফাদিল বুলি গণ্য কৰা হয় । ছিকিউৰিটি ডিস্কভাৰী আৰু চাইবাৰনিউজৰ গৱেষক দলৰ মতে বব ডাচেংকোৱে এই লিক আৱিষ্কাৰ কৰে । প্ৰায় 4 বিলিয়ন লোকৰ ব্যক্তিগত তথ্য থকা 631 জিবি ডাটাবেছ পাছৱৰ্ড অবিহনে উন্মোচিত হোৱা দেখা গৈছে । গৱেষকসকলৰ মতে এই তথ্যসমূহ ইচ্ছাকৃতভাৱে সংগ্ৰহ কৰি প্ৰায় প্ৰতিজন নাগৰিকৰ বিশদ প্ৰফাইল তৈয়াৰ কৰা হৈছিল ।
2025 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ব্ৰিটিছ গাড়ী নিৰ্মাতা জাগুয়াৰ লেণ্ড ৰভাৰৰ চাইবাৰ আক্ৰমণৰ বাবে যথেষ্ট মূল্যৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । কোম্পানীটোৰ সমগ্ৰ বাহন উৎপাদন বন্ধ হৈ পৰে, যাৰ ফলত তিনিমাহৰ ভিতৰত প্ৰায় 68 কোটি পাউণ্ড লোকচান হয় । কোম্পানীটোৱে বিনিয়োগকাৰীসকলক জনাইছে যে এই লোকচানৰ প্ৰত্যক্ষ কাৰণ হৈছে চাইবাৰ আক্ৰমণ ।
অক্টোবৰ 2025: আমেৰিকাৰ প্ৰখ্যাত আইভী লীগ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভাৰ্চিটি অৱ পেনচিলভেনিয়াই নিজৰ অৰেকল ই-বিজনেছ ছুইট চাৰ্ভাৰত শূন্য দিনৰ চাইবাৰ আক্ৰমণ নিশ্চিত কৰে । এই ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিলে যে গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এতিয়া চাইবাৰ অপৰাধীৰ ৰাডাৰৰ তলত ।
2025 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত আমেৰিকাৰ কংগ্ৰেছৰ বাজেট কাৰ্যালয়তো নিৰাপত্তা ভংগৰ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল । এই সংস্থাটোৱে আমেৰিকাৰ সাংসদসকলক জটিল বিত্তীয় গৱেষণা প্ৰদান কৰে আৰু এই আক্ৰমণে চৰকাৰী তথ্য সুৰক্ষাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
2025 চনত ভাৰতৰ সৈতে জড়িত ডাঙৰ ডাঙৰ চাইবাৰ কাণ্ড
সঞ্চাৰ সাথী বিতৰ্ক: চলিত মাহৰ শেষৰ ফালে সঞ্চাৰ সাথী এপক লৈ এক বৃহৎ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় । ভাৰত চৰকাৰে চাইবাৰ জালিয়াতি ৰোধ কৰিবলৈ সকলো নতুন স্মাৰ্টফোনত এই এপটো প্ৰি-ইনষ্টল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল আৰু কোম্পানীসমূহে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক নিৰ্দেশ দিছিল যে তেওঁলোকৰ ফোনত ইয়াক আঁতৰোৱাৰ বিকল্প নাথাকিব । এই সিদ্ধান্তই অতি সোনকালেই গোপনীয়তা আৰু চোৰাংচোৱাগিৰিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে । জনসাধাৰণ আৰু বিৰোধীৰ হেঁচাত পৰি চৰকাৰে এই নিৰ্দেশ প্ৰত্যাহাৰ কৰি স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এপটো সম্পূৰ্ণ স্বেচ্ছামূলক আৰু যিকোনো সময়তে আনইনষ্টল কৰিব পৰা যাব ।
পাকিস্তানী চাইবাৰ আক্ৰমণ: পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছত মহাৰাষ্ট্ৰ চাইবাৰে পাকিস্তান ভিত্তিক হেকাৰ গোটে ভাৰতৰ ওপৰত বৃহৎ পৰিসৰৰ চাইবাৰ আক্ৰমণৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰে । মহাৰাষ্ট্ৰ চাইবাৰৰ প্ৰতিবেদন "ৰোড অৱ চিণ্ডুৰ" অনুসৰি সাতটা উন্নত স্থায়ী ভাবুকি গোটে 15 লাখতকৈ অধিক চাইবাৰ আক্ৰমণ চলাইছিল, ইয়াৰে মাত্ৰ প্ৰায় 150 টাহে সফল হৈছিল । এই তথ্যই ভাৰতৰ চাইবাৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ শক্তিও প্ৰমাণ কৰে ।
Proxyearth Cyber Attack: 2025 চনৰ অক্টোবৰ মাহত Proxyearth নামৰ এটা ৱেবছাইট আৰু টেলিগ্ৰাম বটে গুৰুতৰ চিন্তাৰ সৃষ্টি কৰিছিল । হেকৰিডৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই সঁজুলিটোৱে দাবী কৰিছিল যে কেৱল মোবাইল নম্বৰ এটা দিলেই যিকোনো ভাৰতীয় নাগৰিকৰ নাম, ঠিকনা, ইমেইল ঠিকনা, আনকি আধাৰ নম্বৰকে ধৰি সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত তথ্য উলিয়াব পাৰি । প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত এই তথ্য বহুলাংশে সঠিক বুলি ধৰা পৰিছে, যাৰ ফলত তথ্য সুৰক্ষাৰ ওপৰত গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ।
Angel One তথ্য ফাদিল: এই বছৰ ষ্টকব্ৰকিং কোম্পানী এঞ্জেল ৱানেও ডাটা লিক নিশ্চিত কৰিছে । ডাৰ্ক ৱেব মনিটৰিঙত দেখা গ’ল যে কোম্পানীটোৰ কিছুমান এডব্লিউএছ সম্পদৰ পৰা ক্লায়েণ্টৰ ডাটা অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা হৈছে ।
বিপজ্জনক মেলৱেৰ: ডান্স অৱ দ্য হিলাৰী নামৰ এটা বিপজ্জনক মেলৱেৰেও এই বছৰ শিৰোনাম দখল কৰিছিল, যিটো পাকিস্তানী হেকাৰ গ্ৰুপে বিয়পাই দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে । এই ভাইৰাছে ভিডিঅ’ বা নথি-পত্ৰৰ ৰূপত বিয়পি পৰে আৰু ব্যৱহাৰকাৰীৰ ব্যৱস্থাত অনুপ্ৰৱেশ কৰি স্পৰ্শকাতৰ তথ্য চুৰি কৰে ।
চিকিৎসালয়ৰ ওপৰত চাইবাৰ আক্ৰমণ: 2025 চনৰ জুন মাহত দিল্লীৰ দুখন ডাঙৰ চিকিৎসালয়ত চাইবাৰ আক্ৰমণে স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডৰ দুৰ্বলতা মুকলি কৰিছিল । দুয়োখন চিকিৎসালয়ে আই টি আইনৰ 66 নং ধাৰাত এফ আই আৰ দাখিল কৰে ।
2025 চনৰ উল্লেখযোগ্য ৰেনছমৱেৰ আক্ৰমণ
- 2025 চনৰ জুলাই মাহত বিশ্বব্যাপী আই টি বিতৰক ইংগ্ৰাম মাইক্ৰ’ক ছেফপে ৰেনছমৱেৰ গ্ৰুপে লক্ষ্য কৰি লৈছিল । কোম্পানীটোৱে নিজৰ ছিষ্টেম বন্ধ কৰি বিশ্বজুৰি অৰ্ডাৰ প্ৰচেছিং বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হয় ।
- 2025 চনৰ এপ্ৰিল মাহত ব্ৰিটিছ খুচুৰা ব্যৱসায়ী কোম্পানী মাৰ্কছ এণ্ড স্পেন্সৰক স্কেটাৰ্ড স্পাইডাৰ গোটৰ আক্ৰমণত 1000 ৰো অধিক ষ্ট’ৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ।
- মেডুছা ৰেনছমৱেৰ আক্ৰমণৰ ফলত নাছকাৰত কৰ্মচাৰী আৰু ৰেচৱেৰ তথ্য চুৰি হৈছিল ।
- স্বাস্থ্যসেৱা কোম্পানী ডাভিটাৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণে প্ৰায় 27 লাখ লোকৰ স্পৰ্শকাতৰ তথ্যৰ সৈতে আপোচ কৰিছিল ।
ভাৰত চৰকাৰৰ চাইবাৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা
|সংস্থা
|ভূমিকা
|CERT-In
|ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত চাইবাৰ কাণ্ডৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱা
|NCSC
|বিভিন্ন সংস্থাৰ মাজত সমন্বয়
|NCCC
|দেশৰ চাইবাৰ স্পেচত নিৰীক্ষণ
|I4C
|চাইবাৰ অপৰাধৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা
|NCIIPC
|জটিল আন্তঃগাঁথনিৰ নিৰাপত্তা
ইয়াৰ উপৰিও চাইবাৰ স্বচ্ছতা কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে নাগৰিকসকলক বিনামূলীয়া সঁজুলি আৰু সুৰক্ষাৰ টিপছ প্ৰদান কৰা হয় ।
টেলিকম চাইবাৰ নিৰাপত্তা নিয়ম 2025 ত কি পৰিৱৰ্তন হ’ল ?
2025 চনৰ অক্টোবৰ মাহত দূৰসংযোগ বিভাগে দূৰসংযোগ চাইবাৰ সুৰক্ষা নিয়মত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰে । এই নতুন নিয়মৰ লক্ষ্য হৈছে মোবাইল নম্বৰৰ জালিয়াতি, ভুৱা একাউণ্ট আৰু ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিভাইচ কেলেংকাৰী ৰোধ কৰা । এই নিয়মসমূহে মোবাইল নম্বৰ পৰীক্ষণ মঞ্চক শক্তিশালী কৰে, ছেকেণ্ড হেণ্ড ফোন বিক্ৰী কৰাৰ পূৰ্বে IMEI পৰীক্ষণ বাধ্যতামূলক কৰে আৰু মোবাইল নম্বৰ আৰু অন্যান্য টেলিকম চিনাক্তকৰ্তা ব্যৱহাৰ কৰা কোম্পানীসমূহৰ ওপৰত নতুন দায়িত্ব জাপি দিয়ে ।
2025 চনে আমাক কি শিকালে ?
2025 চনত স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছিল যে চাইবাৰ সুৰক্ষা এতিয়া বিকল্প নহয়, বৰঞ্চ এক প্ৰয়োজনীয়তা । চৰকাৰী কাৰ্য, নতুন নিৰ্দেশনা, সজাগতা অভিযানে নিশ্চিতভাৱে মানুহক অধিক সজাগ কৰি তুলিছে যদিও ভাবুকি বৰ্তমানেও অব্যাহত । অনাগত বছৰবোৰত ডিজিটেল জগতখনৰ প্ৰতি সাৱধানতা আৰু বিচক্ষণতাৰে কাষ চাপি অহা দেশ, কোম্পানী, ব্যৱহাৰকাৰীয়েহে নিৰাপদ হৈ থাকিব পাৰিব । গতিকে এই বছৰটো আছিল বিশ্বজুৰি ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এক সতৰ্কবাণী আৰু এক শিক্ষা দুয়োটা ।
