Yamaha ই দুখন স্কুটাৰৰ বাবে Recall জাৰি কৰিছে; বিনামূলীয়াকৈ কৰিব সমস্যাৰ সমাধান

Yamaha ই দুখন স্কুটাৰৰ বাবে Recall জাৰি কৰিছে; বিনামূলীয়াকৈ কৰিব সমস্যাৰ সমাধান
Yamaha ই নিজৰ দুখন স্কুটাৰৰ Recall জাৰি কৰিছে । এইবোৰ হ’ল Yamaha RayZR 125 Fi হাইব্ৰিড আৰু Yamaha Fascino 125 Fi হাইব্ৰিড স্কুটাৰ ।
Published : January 26, 2026 at 2:47 PM IST
হায়দৰাবাদ: দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী Yamaha ই নিজৰ দুখন স্কুটাৰৰ Recall জাৰি কৰিছে । এই Recall ত 2024 চনৰ 2 মে’ৰ পৰা 2025 চনৰ 3 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত নিৰ্মিত Yamaha RayZR 125 Fi হাইব্ৰিড আৰু Yamaha Fascino 125 Fi হাইব্ৰিড স্কুটাৰৰ 306,635 ইউনিট সামৰি লোৱা হৈছে ।
কি এই Recall ?
সাধাৰণ অৰ্থত 'Recall' শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে মনত পেলোৱা । সহজ ভাষাত ক’বলৈ গ’লে যেতিয়া কোনো কোম্পানীয়ে নিজৰ এখন বাহনত কোনো দোষ আৱিষ্কাৰ কৰে তেতিয়া কোনো চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অবিহনে নিজৰ recall ৰ কথা ঘোষণা কৰে । ইয়াক recall বোলা হয় । কোম্পানীসমূহে সাধাৰণতে বাহনখনৰ ক্ষতি ৰোধ কৰিবলৈ আৰু যাত্ৰী বা অন্যান্য পথ ব্যৱহাৰকাৰীৰ সৈতে হোৱা দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা হ্ৰাস কৰিবলৈ এই কাম কৰে ।
কিয় কোম্পানীয়ে এই recall জাৰি কৰিলে ?
কোম্পানীটোৰ তথ্য অনুসৰি এই recall ৰ লক্ষ্য হৈছে স্কুটাৰসমূহৰ এটা দোষ দূৰ কৰা, য’ত নিৰ্বাচিত ইউনিটৰ ফ্ৰন্ট ব্ৰেক কেলিপাৰে কিছুমান বিশেষ পৰিচালনাৰ অৱস্থাত সঠিকভাৱে কাম নকৰে ।
এই স্কুটাৰসমূহৰ গৰাকীসকলে India Yamaha Motor ৱেবছাইটৰ চাৰ্ভিচ ছেকচনত গৈ তেওঁলোকৰ স্কুটী এই সমস্যাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে নেকি চাব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও স্কুটাৰৰ গৰাকীসকলে গুগলত ‘Voluntary Recall Campaign Yamaha’ বুলি সন্ধান কৰিব পাৰে আৰু শীৰ্ষ সন্ধান ফলাফলৰ এটাই আপোনাক Yamaha ৰ পৃষ্ঠালৈ পুনৰ নিৰ্দেশিত কৰিব ।
ইয়াত গ্ৰাহকে তেওঁলোকৰ স্কুটাৰখন recall ৰ অংশ নেকি তাৰ চেছিছ নম্বৰ লিখি পৰীক্ষা কৰিব পাৰে । ভুক্তভোগী গ্ৰাহকে তেওঁলোকৰ ওচৰৰ Yamaha ডিলাৰশ্বিপত বিনামূলীয়াকৈ সলনি কৰা অংশ লাভ কৰাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব ।
Yamaha RayZR 125 Fi হাইব্ৰিড আৰু Yamaha Fascino 125 Fi হাইব্ৰিড ইঞ্জিন
দুয়োখন স্কুটাৰতে একেটা 125CC, এয়াৰ কুলড, 4 ষ্ট্ৰ’ক ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হয় । এই ইঞ্জিনে 8.0 বিএইচপি আৰু 10.3 nm টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । কোম্পানীটোৱে এই ইঞ্জিনৰ সৈতে হাইব্ৰিড প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰে, যিয়ে ইঞ্জিনৰ সৈতে এটা বৈদ্যুতিক মটৰ সংযুক্ত কৰে, যিটো বেটাৰীৰ দ্বাৰা চালিত । এই প্ৰযুক্তিয়ে স্কুটাৰৰ মাইলেজ যথেষ্ট উন্নত কৰে ।
লগতে পঢ়ক