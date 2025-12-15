ETV Bharat / technology

ভাৰতীয় বজাৰত YZF-R2 নামেৰে ট্ৰেডমাৰ্ক কৰিছে Yamaha ই; মুকলি হ’ব পাৰে নতুন বাইক

ভাৰতীয় বজাৰৰ বাবে yamaha ই ‘YZF-R2’ নামটো ট্ৰেডমাৰ্ক কৰিছে । কোম্পানীটোৱে এই নামেৰে 200 CC ফুল ফেয়াৰ স্প’ৰ্টছবাইক মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

yamaha-file-trademarked-name-yzf-r2-for-the-indian-market
ভাৰতীয় বজাৰত YZF-R2 নামেৰে ট্ৰেডমাৰ্ক কৰিছে Yamaha ই; মুকলি হ’ব পাৰে নতুন বাইক (Yamaha Motor India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 15, 2025 at 4:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: বাইক নিৰ্মাতা কোম্পানী yamaha ই ভাৰতীয় বজাৰৰ বাবে ‘YZF-R2’ নামটো ট্ৰেডমাৰ্ক কৰিছে, যাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে কোম্পানীটোৱে নিজৰ লাইনআপত Yamaha R15 ৰ ওপৰত অৱস্থিত সম্ভাৱ্য 200 চিচি সম্পূৰ্ণ ফেয়াৰ স্প’ৰ্টছবাইকৰ কাম কৰি আছে ।

Yamaha R2 ৰ বিষয়ে

মন কৰিবলগীয়া যে ভাৰতত ট্ৰেডমাৰ্ক ফাইলিঙৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । Yamaha ই প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2021 চনত অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলেণ্ড, ইউৰোপ, ফিলিপাইনছৰ দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত R2 নামৰ ট্ৰেডমাৰ্ক দাখিল কৰিছিল ।

তাৰ পিছৰ পৰা এই বাইক সন্দৰ্ভত আৰু কোনো তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই । ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে ট্ৰেডমাৰ্ক দাখিল কৰাটো কোনো দৃঢ় মুকলি পৰিকল্পনাৰ ইংগিত দিয়াতকৈ ভাৰতত ভৱিষ্যতে সম্ভাৱ্য ব্যৱহাৰৰ বাবে নামটো সংৰক্ষণ কৰাটোৰে সম্ভাৱনা অধিক ।

যদিহে Yamaha YZF-R2 মুকলি কৰা হয় তেন্তে Yamaha R15 ৰ 155 CC, একক চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিনে উৎপন্ন কৰা 18.4 SP আৰু 14.2 এনএম টৰ্কতকৈ উন্নত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব । জাপানী কোম্পানীটোৱে এছিয়াৰ কিছুমান বজাৰতও R25 বিক্ৰী কৰে, যেনে ইণ্ডোনেছিয়া, কিন্তু সেই বাইকখনত আছে পেৰেলেল-টুইন ইঞ্জিন যিয়ে 35.9 এচপি আৰু 22.5 এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে ।

যদিও ইয়ামাহা আৰ ২ৰ যান্ত্ৰিক বৈশিষ্ট্যৰ সন্দৰ্ভত কোনো চৰকাৰী তথ্য নাই, তথাপিও ইয়াত সমান্তৰাল টুইন ইউনিটৰ পৰিৱৰ্তে একক চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই ধাৰণাটোৰ মূল কাৰণ হৈছে টুইন চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন নিৰ্মাণৰ জটিলতা আৰু খৰচ বৃদ্ধি।

Yamaha R2 ৰ আগমনৰ লগে লগে Yamaha R15 ৰ ঠাই ল’ব পাৰে বুলিও জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি হৈছে যদিও বিশ্বাস কৰা হৈছে যে এনে নহ’ব । ভাৰতত Yamaha R15 কোম্পানীটোৰ বাবে জনপ্ৰিয় মডেল হৈয়েই আছে আৰু কোম্পানীটোৱে নিজৰ আটাইতকৈ সফল স্প’ৰ্টবাইকৰ ঠাইত সম্পূৰ্ণ নতুন, অধিক ব্যয়বহুল বিকল্পৰে লোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই ।

Yamaha R3 আৰু MT-03 ডিলাৰশ্বিপত ষ্টক শেষ

ইয়াৰ বাবে চিন্তিত হৈ দেশৰ Yamaha ৰ একমাত্ৰ ডাঙৰ ইঞ্জিনৰ মডেল— Yamaha R3 আৰু MT03— বন্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । যদিও এই দুয়োটা মডেল এতিয়াও ইয়ামাহাৰ ৱেবছাইটত দেখা পোৱা যায়, তথাপিও একাংশ খবৰ অনুসৰি দিল্লী, মুম্বাইৰ দৰে বৃহৎ মেট্ৰ’ চহৰৰ বহু ডিলাৰশ্বিপে নিশ্চিত কৰিছে যে প্ৰায় ছমাহ ধৰি নতুন ষ্টক লাভ কৰা নাই ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

YAMAHA YZF R2 NAME TRADEMARK
YAMAHA YZF R15 PRICE
YAMAHA YZF R2 DESIGN
YAMAHA YZF R2 ENGINE
YAMAHA YZF R2

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.