পঢ়িবলৈ এলাহ, চিন্তা নকৰিব: আপোনাৰ প্ৰিয় বিষয় পঢ়ি শুনাবলৈ আহিছে 'প্ৰজেক্ট পাঠক'

পঢ়িবলৈ এলাহ, চিন্তা নকৰিব: আপোনাৰ প্ৰিয় বিষয় পঢ়ি শুনাবলৈ আহিছে 'প্ৰজেক্ট পাঠক'
আইতাৰ মুখৰ সাধুকথাৰ পৰা বিশ্বৰ বা-বাতৰিলৈ, গল্প-উপন্যাসৰ পৰা আপোনাৰ পচন্দৰ যিকোনো গদ্য; মাত্ৰ নিৰ্দেশ দিয়ক আৰু চকুমুদি শুনি যাওক । AI-ৰ আশীৰ্বাদত নতুন ব্যৱস্থা ।
Published : May 20, 2026 at 7:32 PM IST
গুৱাহাটী: অসমীয়া পঢ়িব নাজানে নেকি ? নে আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত এলাহৰ বাবে বাতৰি, উপন্যাস, গল্প, সাধুকথা আদি পঢ়িবলৈ মন নোযোৱা হৈছে ? চিন্তা নকৰিব, এতিয়াৰে পৰা আপুনি চকু ফুৰাই আখৰ পঢ়ি কাকত-গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন নাই । মাত্ৰ এবাৰ টেক্সট বা লিংক পেষ্ট কৰিলেই হ'ল, আপুনি জানিব বিচৰা দিনটোৰ খবৰ, তথ্য, ভাল লগা গল্প-উপন্যাস বা সাধুকথা আদি এটা এপৰ জৰিয়তেই আপুনি শুনিব পাৰিব ।
অসমীয়া ভাষাক ডিজিটেল জগতত অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে কেইবা বছৰ ধৰি ভাষা-প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি অহা স্বেচ্ছাসেৱী গোট xobdo.org আৰু aaiiaxomi.github.io-ৰ যুটীয়া উদ্যোগত মুকলি কৰা হৈছে অসমীয়া কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ভিত্তিক Text-to-Speech Web App 'প্ৰজেক্ট পাঠক' (Project Pathok) । সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া এই প্লেটফৰ্মটোৱে অসমীয়া Unicode text-ক কণ্ঠলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব ।
'Project Pathok' উদ্ভাৱনৰ মূল উদ্দেশ্য কি ?
এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অনলাইন অভিধান শব্দ ডট্-অৰ্গৰ (Xobdo.org) প্ৰতিষ্ঠাপক তথা মুখ্য সমন্বয়ক বিক্ৰম মজিন্দাৰ বৰুৱাই কয়, "আমি এটা এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব বিচাৰিছোঁ, যত 'Data Privacy'-ৰ তৰফৰ পৰা সুৰক্ষিত হয় । যিহেতু কণ্ঠ-তথ্য বা কণ্ঠ-সেৱক আমাৰ ছাৰ্ভাৰলৈ পঠিওৱা নহয়, ইয়াত স্থানীয়ভাৱে প্ৰক্ৰিয়া কৰা হয় । এই তথ্য ক'লৈকো পঠিওৱা নহয় । যাৰ ফলত ব্যক্তিগত গোপনীয়তাৰ (Privacy) পৰা আমি বাচিব পাৰোঁ । এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পাছত ইণ্টাৰনেট নোহোৱাকৈয়ে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি এনেকুৱা এটা কণ্ঠ সংশ্লেষক (voice synthesizer) তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, যিটোৱে ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কম খৰচতে, লগতে গোপনীয়তাক সন্মান জনাই কণ্ঠ সংশ্লেষণ কৰিব পাৰে । এইটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য ।"
অসমীয়া ভাষাৰ বাবে এই Text-to-Speech প্লেটফৰ্ম কিমান তাৎপর্যপূর্ণ ?
এই সন্দৰ্ভত বৰুৱাই কয়, "অসমীয়া ভাষাৰ বাবে গদ্যৰ পৰা কণ্ঠলৈ যিটো ব্যৱস্থা আমি তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছোঁ, ই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলিয়ে ক'ম । ইয়াত আমি বহুত ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰোঁ । যেনে টেলি-মাৰ্কেটিঙত ইয়াক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, দৃষ্টিহীনসকলৰ বাবে বহুত সহায় হ'ব পাৰে । তদুপৰি, সাধাৰণ ৰাইজক কোনো ৱেব-পেজ পঢ়াই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ই ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে । যিসকলে অসমীয়া ভাষা জানে কিন্তু অসমীয়া চিনি নাপায়, তেওঁলোকৰ বাবে অসমীয়া গদ্যৰ এই ব্যৱস্থাটোৰ সহায়ত তেওঁলোকে কথাখিনি শুনিব পাৰিব ।"
এই প্ৰযুক্তিয়ে সাধাৰণ ব্যৱহাৰকাৰীক কেনেদৰে সহায় কৰিব ?
এই সন্দৰ্ভত বৰুৱাই কয়, "টেলি-মাৰ্কেটিং বা ফোন বেংকিঙৰ দৰে যি ব্যৱস্থা, তাত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ উপৰি যিকোনো ৱেব-পেজ ই পঢ়ি দিব পাৰিব বা যিকোনো গদ্য ইয়াত পেষ্ট কৰি পঢ়াই ল'ব পাৰিব । নিজে পঢ়িবলৈ মন নোযোৱা কোনো বস্তু ইয়াৰ দ্বাৰা শুনিব পাৰিব । ইয়াৰ উপৰি AI জেনেৰেটেড ভিডিঅ' বা সাধাৰণ ভিডিঅ', বাতৰি, তথ্যচিত্ৰ সেইসমূহত এই ব্যৱস্থাৰ সহায়ত কণ্ঠদান কৰিব পৰা যায় । ইতিমধ্যে এজন ব্যক্তিয়ে এই ব্যৱস্থাৰ সহায়ত বুৰঞ্জীমূলক তথ্যচিত্ৰত কণ্ঠদান কৰাইছে ।"
Project Pathok আৰু অন্য TTS platform-ৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে ?
তেওঁ কয়, "ই সম্পূর্ণ Offline, On-device আৰু সুৰক্ষিত । অন্য বেছিভাগ TTS প্লেটফৰ্মৰ দৰে ইয়াত কোনো টেক্সট বা অডিঅ' ছাৰ্ভাৰলৈ পঠোৱা নহয় । মডেলটো এবাৰ ল'ডিং হোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰকাৰীৰ ব্ৰাউজাৰৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ অফলাইন আৰু সুৰক্ষিতভাৱে চলে । বিনামূলীয়া (Open-Source) আৰু উন্নত উচ্চাৰণ, অন্য ফ্রী প্লেটফৰ্মসমূহৰ তুলনাত ইয়াৰ অসমীয়া উচ্চাৰণ যথেষ্ট স্পষ্ট । অৱশ্যে এইটো এটা কমিউনিটী প্রজেক্ট হোৱা বাবে ভৱিষ্যতে অধিক ডাটা যোগ দি মডেলটোক আৰু বেছি নিখুঁত কৰাৰ কামো আমাৰ চলি আছে ।"
অসমীয়া ভাষাত AI প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কিমান ডাঙৰ পদক্ষেপ ?
ইয়াৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "অসমীয়া ভাষাত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ বুলিয়ে ক'ম । ইতিমধ্যে আন বহুতেই এই কাম কৰিছে, তাৰে মাজৰে আমিও এজন । গদ্যৰ পৰা কণ্ঠৰ ব্যৱস্থাটো আমি তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছোঁ । এয়া আমাৰ টীমটোৰ এটা ৰাপ, ইয়াত আমাৰ ব্যৱসায়িক কোনো উদ্দেশ্য নাই । বিনামূলীয়াকৈ নিজৰ সময় উলিয়াই আমি এই কাম কৰিছোঁ । যদিও এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ, এটা সৰু খোজ । কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা প্ৰযুক্তিৰ বাবে আমি বহুতো কাম কৰিবলগীয়া আছে । লাহে লাহে আমি সেই কামসমূহ কৰি যাম ।"
অসমীয়া ভাষাৰ ইউনিকোড (UNICODE) নোহোৱা বাবে এই প্ৰকল্পত কিবা অসুবিধা দিব নেকি ?
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নিদিয়ে । ইউনিকোডত দৰাচলতে কোনো ভাষাৰ কথা নাহে, যিটোত বহুতে বিভ্ৰান্তি কৰে । আচলতে ইউনিকোড ব্যৱস্থাটো লিপি বা আখৰৰ বাবে, ভাষাৰ বিষয়ে নহয় । কোনো ভাষাৰে ইউনিকোড নাই ।"
অসমীয়া ভাষাৰ ইউনিকোড স্বীকৃতি নোহোৱা কথাটোক লৈ এই প্ৰকল্পৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি ?
ইয়াৰ উত্তৰত বৰুৱাই কয়, "অসমীয়া ভাষাৰ ইউনিকোড স্বীকৃতি নোহোৱা কথাটোক লৈ এই প্ৰকল্পৰ কোনো সম্বন্ধ নাই । যিহেতু মই পূৰ্বে কোৱাৰ দৰে ইউনিকোড ব্যৱস্থাটো লিপি বা আখৰৰ বাবেহে, ভাষাৰ বিষয়ে নহয় । আনহাতে, এইটো যিহেতু এটা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰকল্প, ইয়াত কোনো লিখিত কোড বা সংকেত কণ্ঠ তৰংগলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ । এই আৰ্হিত ৰোমান লিপিৰ পৰাও অসমীয়া কণ্ঠলৈ ৰূপান্তিত কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰোঁ । ইয়াক যিদৰে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় সি তেনেদৰে কাম কৰিব । বৰ্তমান ইউনিকোডৰ অসমীয়া ভাষাৰ অসমীয়া কণ্ঠলৈ ৰূপান্তিত কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ কৰা হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে এই প্লেটফৰ্মটো পোনপটীয়াকৈ ব্ৰাউজাৰত (browser) চলে । এবাৰ ল’ডিং হ'লে ই ডিভাইচটোত ভয়েচ মডেলটো স্মৃতিত ৰাখে আৰু ফলত ইণ্টাৰনেট সংযোগ নোহোৱাকৈও অৰ্থাৎ অফলাইনতো (offline) ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰি ।
প্ৰকল্পটোৰ কাৰিকৰী সমন্বয় আৰু উন্নয়নৰ কাম ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্ছিটী ইনষ্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়াৰিং এণ্ড টেকন'লজীৰ (DUIET) ডঃ পৰীস্মিতা গগৈ আৰু Team Assam AI Initiative-এ সম্পন্ন কৰিছে । ইয়াত কণ্ঠদান কৰিছে বৰ্ষা বন্দিতাই ।
আনহাতে, প্ৰাৰম্ভিক তথ্য সংগ্ৰহ আৰু ব্যৱস্থাপনাত ডঃ অঞ্জল বৰা আৰু অবিনাশ হাতীকাকতীয়ে সহায় আগবঢ়াইছে । ডেস্কটপ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ইতিমধ্যে Assamese Text-to-Speech Chrome Extension-ও মুকলি কৰা হৈছে । এই extension-টোৰ সহায়ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে যিকোনো অসমীয়া webpage-ৰ লেখনি নিৰ্বাচন কৰি বা right-click কৰি সহজেই শুনিব পাৰিব ।