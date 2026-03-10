9200 mAh বেটাৰীৰে সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Xiaomi Pad 8, তিনিটা ভেৰিয়েণ্টত উপলব্ধ

9200 mAh বেটাৰীৰে সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Xiaomi Pad 8, তিনিটা ভেৰিয়েণ্টত উপলব্ধ
আজি ভাৰতত মুকলি কৰা হয় Xiaomi Pad 8 ৷ Snapdragon 8s Gen 4 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত এই টেবলেটটোৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানো আহক ---
Published : March 10, 2026 at 1:41 PM IST
হায়দৰাবাদ: মঙলবাৰে ভাৰতত মুকলি কৰা হয় কোম্পানীটোৰ শেহতীয়া এণ্ড্ৰইড টেবলেট হিচাপে Xiaomi Pad 8 । টেবলেটটো Snapdragon 8s Gen 4 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত আৰু Xiaomi HyperOS 3 ত চলিব । ইয়াত 144Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 3.2K ডিছপ্লে আছে আৰু দ্ৰুত চাৰ্জিঙৰ বাবে সমৰ্থনৰ সৈতে 9,200mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । টেবলেটটোৱে Xiaomi Focus Pen Pro আৰু উৎপাদনশীলতা আৰু সৃষ্টিশীল ব্যৱহাৰৰ বাবে ডিজাইন কৰা কিবৰ্ড সংলগ্নকৰণৰ দৰে আনুষংগিক সামগ্ৰীও সমৰ্থন কৰে ।
Xiaomi Pad 8 ভাৰতত মূল্য, উপলব্ধতা
ভাৰতত Xiaomi Pad 8 ৰ মূল্য আৰম্ভ 8GB + 128GB ভেৰিয়েন্টৰ বাবে 33,999 টকা । 12GB + 256GB মডেলৰ মূল্য 36,999 টকা, আনহাতে 12GB + 256GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে নেনো টেক্সচাৰ ডিছপ্লে ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 38,999 টকা । ইয়াৰ উপৰিও Xiaomi-এ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে Creator’s Edition ৷ ইয়াৰ মূল্য 41,999 টকা, আনহাতে নেনো টেক্সচাৰ ক্ৰিয়েটৰছ এডিচনৰ দাম 43,999 টকা ।
Xiaomi Pad 8 গ্ৰেফাইট গ্ৰে আৰু টাইটানিয়াম নীলা ৰঙত উপলব্ধ হ’ব আৰু 17 মাৰ্চৰ পৰা নিশা 12 বজাৰ পৰা আমাজন, Xiaomi India ৰ ৱেবছাইট, Xiaomi ৰ খুচুৰা বিপণী আৰু ভাৰতৰ অংশীদাৰ আউটলেটৰ জৰিয়তে বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব ।
মুকলি অফাৰৰ অংশ হিচাপে ক্ৰেতাই তৎক্ষণাত বেংক ৰেহাই লাভ কৰিব পাৰিব । SBI ক্ৰেডিট কাৰ্ড EMI লেনদেনত 3000 টকা আৰু সম্পূৰ্ণ চুইপ পেমেণ্টত 2750 টকা । এই অফাৰসমূহৰ লগে লগে টেবলেটটোৰ কাৰ্যকৰী আৰম্ভণিৰ মূল্য হ্ৰাস পায় 30,999 টকা লৈ । 2026 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকে এই বেংক অফাৰ বৈধ থাকিব ।
ইয়াৰ উপৰিও 17 মাৰ্চৰ পৰা 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত Xiaomi Pad 8 ক্ৰয় কৰা গ্ৰাহকে বেটাৰী বাদ দি এবছৰৰ অতিৰিক্ত ৱাৰেণ্টী লাভ কৰিব ।
Xiaomi Pad 8 Cover ৰ মূল্য 1499 টকা, আনহাতে Xiaomi Pad 8 Keyboard আৰু Xiaomi Focus Pen Pro ৰ দাম ক্ৰমে 4999 টকা আৰু 5,999 টকা । 17 মাৰ্চৰ পৰা আমাজন, ছাইঅ’মি ইণ্ডিয়া ৱেবছাইট আৰু ছাইঅ’মিৰ খুচুৰা বিপণীৰ জৰিয়তেও সকলো আনুষংগিক সামগ্ৰী উপলব্ধ হ’ব ।
Xiaomi Pad 8 বৈশিষ্ট্য, স্পেচিফিকেশন
Xiaomi Pad 8 ত 11.2 ইঞ্চি 3.2K (3200 x 2136 পিক্সেল) ডিছপ্লে আছে যাৰ পিক্সেল ঘনত্ব 345ppi, 144Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট আৰু 800 নিটৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা । ই Dolby Vision, HDR10, আৰু DCI-P3 ৰঙৰ গেম সমৰ্থন কৰে । ডিছপ্লেত TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free আৰু Circadian Friendly প্ৰমাণপত্ৰও আছে । ক্ৰেতাসকলে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড গ্লছি ডিছপ্লে আৰু এটা নেনো টেক্সচাৰ সংস্কৰণৰ মাজৰ পৰা বাছি ল'ব পাৰে যিটো গ্লেয়াৰ আৰু প্ৰতিফলন হ্ৰাস কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ।
Xiaomi ৰ Pad 8 4nm প্ৰক্ৰিয়াত নিৰ্মিত Snapdragon 8s Gen 4 মোবাইল প্লেটফৰ্মৰ দ্বাৰা চালিত । ইয়াত এটা অক্টা-কোৰ CPU অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যাৰ এটা Cortex-X4 কোৰ 3.2GHz লৈকে ঘড়ী কৰা হৈছে আৰু এটা Adreno 825 GPU। টেবলেটটোত 8GB LPDDR5X ৰেম আৰু 12G LPDDR5T ৰেমৰ লগতে 256GB পৰ্যন্ত UFS 4.1 অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজ বিকল্প আছে । ই Xiaomi HyperOS 3 ত চলে আৰু কেইবাটাও AI বৈশিষ্ট্য যেনে AI লিখা সহায়, AI সৃষ্টি সঁজুলি আৰু লাইভ AI উপশিৰোনামা সমৰ্থন কৰে । টেবলেটটোৱে ৱৰ্কষ্টেচন মোডো সমৰ্থন কৰে, যিটো মাল্টিটাস্কিং আৰু পিচিৰ দৰে ব্ৰাউজিং বৈশিষ্ট্যৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে ।
ফটোগ্ৰাফী আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে Xiaomi Pad 8 ত f/2.2 এপাৰচাৰৰ সৈতে 13 মেগাপিক্সেলৰ পিছফালৰ কেমেৰা আৰু 30fps ত 4K ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিঙৰ সমৰ্থন আছে । ফ্ৰন্ট কেমেৰাটো 8 মেগাপিক্সেলৰ চেন্সৰ যিয়ে 30FPS ত 1080P ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰে । টেবলেটটোত ডলবি এটমছ আৰু হাই-ৰেছ অডিঅ’ৰ সমৰ্থনৰ সৈতে কোৱাড স্পীকাৰ ছেটআপো আছে । ই কেইবাটাও অডিঅ' বিন্যাস সমৰ্থন কৰে - MP3, FLAC, AAC, OGG আৰু WAV আদি ।
Xiaomi Pad 8 ৰ সংযোগ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে ৱাই-ফাই 7, ৱাই-ফাই 6E, ৱাই-ফাই ডাইৰেক্ট, মিৰাকাষ্ট, ব্লুটুথ অডিঅ’ ক’ডেক যেনে এলডিএচি আৰু এলএইচডিচি 5.0 আৰু ইউএছবি 3.2 জেন 1 সমৰ্থনৰ সৈতে ইউএছবি টাইপ-চি । চেন্সৰসমূহৰ ভিতৰত আছে এটা এক্সিলেৰমিটাৰ, জাইৰস্কোপ, প্ৰক্সিমিটি চেন্সৰ, ফ্লিকাৰ চেন্সৰ, মেগনেটিক চেন্সৰ, আৰজিবি এলইডি আৰু এম্বিয়েণ্ট লাইট চেন্সৰ । নিৰাপত্তাৰ বাবে এই টেবলেটটোত AI ভিত্তিক ফেচ আনলকও আছে ।
Xiaomi Pad 8 ত 45W টাৰ্বো চাৰ্জিঙৰ সমৰ্থনৰ সৈতে 9,200mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । ই একাধিক চাৰ্জিং প্ৰামাণিক সমৰ্থন কৰে, PD 3.0 আৰু QC 3.0 অন্তৰ্ভুক্ত কৰি । টেবলেটটোৰ আকাৰ 251.22x 173.42 x 5.75mm আৰু ওজন 485 গ্ৰাম ।
সংলগ্ন Xiaomi Focus Pen Pro ষ্টাইলাছে 16,000 তকৈ অধিক স্তৰৰ চাপৰ সংবেদনশীলতা সমৰ্থন কৰে আৰু ইয়াত আল্ট্ৰা-লো লেটেন্সি, ঘূৰ্ণন সমৰ্থন, হেপটিক প্ৰতিক্ৰিয়া, হোভাৰ প্ৰিভিউ, আৰু এটা বুটামবিহীন ডিজাইন বৈশিষ্ট্য আছে । টেবলেটটোৱে লেপটপ শৈলীৰ টাইপিং অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা কিবৰ্ড আনুষংগিক বস্তুও সমৰ্থন কৰে ।
