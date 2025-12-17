ETV Bharat / technology

ভাৰতত আৰম্ভ হ'ল HyperOS 3; ভাৰতৰ এইসমূহ ডিভাইচত উপলব্ধ হ'ল Android 16

Xiaomi ৰ নতুন HyperOS 3 আপডেটৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে Android 16 ৰ লগতে স্মাৰ্ট AI ফিচাৰ আৰু নতুন ইন্টাৰফেছ লাভ কৰিব ।

ভাৰতত আৰম্ভ হ’ল HyperOS 3 (Xiaomi)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 17, 2025 at 4:25 PM IST

হায়দৰাবাদ: Xiaomi এ ভাৰতৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে HyperOS 3 আপডেট মুকলি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । Xiaomi, Redmi আৰু Poco ৰ কেইবাটাও স্মাৰ্টফোনে HyperOS 3 আপডেট লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । এই আপডেটটো এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে । এই ব্ৰেণ্ডসমূহৰ স্মাৰ্টফোন আৰু টেবলেট দুয়োটাতে ইয়াক মুকলি কৰা হৈছে । এই নতুন অ’ এছ আপডেট কোনবোৰ Xiaomi ফোনত লাভ কৰিব জানো আহক ---

ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ল HyperOS 3

  • Xiaomi 14
  • Xiaomi Pad 7
  • Redmi Note 14 5G
  • Redmi 13
  • Poco F7
  • Poco M7 Pro 5G

এই অপাৰেটিং ছিষ্টেমৰ সৈতে মুকলি কৰা প্ৰথম ডিভাইচসমূহ আছিল Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro আৰু Xiaomi 17 Pro Max, যিবোৰ কোম্পানীয়ে 2025 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত মুকলি কৰা অনুষ্ঠানত মুকলি কৰিছিল । এতিয়া পুৰণি আৰু মধ্যম ৰেঞ্জৰ ডিভাইচসমূহেও ক্ৰমান্বয়ে হাইপাৰঅ’এছ 3 লাভ কৰিছে ।

ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ ফোন বা টেবলেটত এই আপডেট উপলব্ধ নেকি সেয়া সহজেই পৰীক্ষা কৰিব পাৰে । ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে ছেটিংছলৈ যাব লাগিব আৰু ‘My Device’ খুলিব লাগিব । তাৰ পিছত, ওপৰত থকা HyperOS বেনাৰ টেপ কৰক আৰু Check for update বিকল্প নিৰ্বাচন কৰক । যদি এটা আপডেট উপলব্ধ হয়, Download and Install বিকল্প ওলাব । Install ৰ সময়ত ডিভাইচটো দুবাৰ পুনৰাৰম্ভ (Restart) হ’ব পাৰে, যি এটা সাধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া ।

HyperOS 3 ৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

HyperOS 3 ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হাইলাইটটো হ’ল HyperIsland বৈশিষ্ট্য, যিটো এপলৰ Dynamic Island ৰ সৈতে বহুত মিল আছে । ই পৰ্দাৰ ওপৰত বড়িৰ আকৃতিৰ ৰূপত জাননীসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰে, যাৰ ফলত গুৰুত্বপূৰ্ণ সতৰ্কবাণীসমূহ সহজে বুজিব পৰা যায় । তদুপৰি ডাইনামিক আইলেণ্ডে চাৰ্জিং কৰাৰ সময়ত ফোনটোৰ চাৰ্জিং স্পীডো প্ৰদৰ্শন কৰে ।

এই আপডেটত নতুন ডুৱেল আইলেণ্ড ডিজাইনও প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এপ সলনি নকৰাকৈয়ে বিভিন্ন কাম পৰিচালনা কৰিব পাৰিব । স্থিৰ ফটোৰ পৰা গতিশীল ৱালপেপাৰ আৰু চিনেমেটিক লক স্ক্ৰীণ তৈয়াৰ কৰাৰ ক্ষমতাও সংযোজন কৰা হৈছে ।

এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক HyperOS 3 ত Xiaomi HyperAI সঁজুলিও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে AI লিখা সঁজুলি, স্মাৰ্ট পৰ্দা চিনাক্তকৰণ আৰু DeepThink মোড । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে বাৰ্তা আৰু ইমেইলৰ সুৰও সলনি কৰিব পাৰে । এই আপডেটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা AI গতি চিনাক্তকৰণ বৈশিষ্ট্যই অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং মান উন্নত কৰাত সহায় কৰে, বাস্তৱ-সময়ৰ ট্ৰান্সক্ৰিপ্ট সৃষ্টি কৰে আৰু অডিঅ' সাৰাংশ নিষ্কাশন কৰে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

