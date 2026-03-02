ভাৰতত Xiaomi 17 ছিৰিজ মুকলিৰ দিন ঘোষণা; লগতে মুকলি হ’ব Xiaomi Pad 8
Xiaomi-এ ভাৰতত নতুন Xiaomi 17 Ultra ৰ মুকলিৰ দিন প্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ লগতে মুকলি কৰা হ’ব Xiaomi 17 ।
Published : March 2, 2026 at 2:26 PM IST
হায়দৰাবাদ: স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী Xiaomi-এ ভাৰতৰ নতুন Xiaomi 17 Ultra মুকলিৰ দিন প্ৰকাশ কৰিছে । বিগত 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা নিৰ্বাচিত বিশ্বব্যাপী বজাৰত এই ফোনটো মুকলি কৰা হৈছিল । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে চীনৰ টেক কোম্পানীটোৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ লঞ্চ ইভেণ্টত নতুন Xiaomi 17 আৰু Xiaomi Pad 8 উন্মোচন কৰা হৈছিল । শেহতীয়াকৈ স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে নিশ্চিত কৰিছে যে অতি সোনকালে এই তিনিটা নতুন ডিভাইচ ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব ।
এতিয়া কোম্পানীটোৱে ঘোষণা কৰিছে যে মাৰ্চ মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 আৰু Xiaomi Pad 8 । তদুপৰি ই-কমাৰ্চ প্লেটফৰ্মত ফোনসমূহৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট মাইক্ৰ’ছাইটে শেহতীয়াকৈ ইয়াৰ উপলব্ধতাৰ সবিশেষ প্ৰকাশ কৰিছে । এই মাইক্ৰ’ছাইটটো এতিয়া আপডেট কৰি Xiaomi 17 Ultra ৰ মূল স্পেচিফিকেশনসমূহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
Xiaomi 17 Series আৰু Xiaomi Pad 8 মুকলিৰ তাৰিখ
The global stage has been set, and now the masterpiece makes its way to India.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) February 28, 2026
Prepare to immerse yourself in a new era of photography with the #Xiaomi17Series and redefine your world of productivity on the #XiaomiPad8.
Launching in India on 11th March. Stay tuned! pic.twitter.com/rPaUiWcKTq
ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X ত এটা পোষ্টত চীনৰ স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে নিশ্চিত কৰিছে যে 11 মাৰ্চত ভাৰতত মুকলি হ’ব নতুন Xiaomi 17 Ultra, লগতে Xiaomi 17 আৰু Xiaomi Pad 8 ।
ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে যে Xiaomi 17 Ultra আৰু Xiaomi 17 দেশত বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব Amazon আৰু Xiaomi India ৰ অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে । খবৰ অনুসৰি Xiaomi 17 Ultra ৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট মাইক্ৰ’ছাইট আপডেট কৰা হৈছে, য’ত স্মাৰ্টফোনটোৰ বিষয়ে কেইবাটাও সবিশেষ প্ৰকাশ পাইছে যিবোৰৰ ইয়াৰ বিশ্বব্যাপী সংস্কৰণৰ সৈতে মিল আছে ।
Xiaomi 17 আল্ট্ৰা স্পেচিফিকেশন
প্ৰকাশ পাইছে যে এই স্মাৰ্টফোনটোত 3 এন এম প্ৰচেছৰ ওপৰত নিৰ্মিত কোৱালকমৰ অক্টা কোৰ স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 প্ৰচেছৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও স্মাৰ্টফোনটোত LPDDR5x ৰেম থাকিব, যিটো UPFS 4.1 অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হ’ব ।
ভাৰতীয় বজাৰত Xiaomi 17 Ultra ৰ বেটাৰী থাকিব 6,000mAh । ইয়াৰ উপৰিও 90W তাঁৰযুক্ত আৰু 50W বেতাঁৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰিব । চীনৰ স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই স্মাৰ্টফোনটোৱে এটা চাৰ্জ কৰিলে 1.5 দিনলৈকে টিকিব পাৰে আৰু 1600 চাৰ্জিং চক্ৰৰ পিছতো ইয়াৰ মূল বেটাৰীৰ ক্ষমতাৰ প্ৰায় 80 শতাংশ ধৰি ৰাখিব ।
ইয়াৰ উপৰিও এই ফোনটো Xiaomi ৰ Android 16 ভিত্তিক HyperOS 3 ত চলিব । ভাৰতত এই ডিভাইচসমূহৰ মূল্য এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও বিশ্বজুৰি Xiaomi 17 ৰ মূল্য 12GB + 256GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েন্টৰ বাবে 999 ইউৰো (প্ৰায় 107,449 টকা)।
ফ্লেগশ্বিপ Xiaomi 17 Ultra ৰ মূল্য 16GB + 512GB বিকল্পৰ বাবে 1,499 ইউৰো (প্ৰায় 161,264 টকা)। শেষত, Xiaomi Pad 8 ৰ মূল্য 8GB ৰেম আৰু 128GB অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েন্টৰ বাবে 449.9 ইউৰো (প্ৰায় 48,397 টকা)।
