আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্যৰে সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Xiaomi 17 Ultra

আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্যৰে সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra White আৰু ক’লা ৰঙত পোৱাৰ বিপৰীতে 17 Black, Ice Blue আৰু Venture Green ৰঙত প্ৰদান কৰা হৈছে ।
Published : March 11, 2026 at 5:21 PM IST
হায়দৰাবাদ: চীনৰ স্মাৰ্টফোন কোম্পানী Xiaomi এ ভাৰতত মুকলি কৰিছে নতুন ফ্লেগশ্বিপ স্মাৰ্টফোন Xiaomi 17 । কোম্পানীয়ে Xiaomi 17 Ultra ৰ সমান্তৰালভাৱে এই ফোনটো মুকলি কৰিছিল যদিও ইয়াত আমি কেৱল Xiaomi 17 ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিম । এই ফোনটোৰ লক্ষ্য হ’ব প্ৰিমিয়াম স্মাৰ্টফোনৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হোৱা।
Xiaomi 17 Series: মূল্য, উপলব্ধতা, অফাৰ
Xiaomi 17 Ultra ৰ একক 16GB ৰেম + 512GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েন্ট, মূল্য 1,39,999 টকা। ইয়াক ক’লা আৰু বগা ৰঙত পোৱা যায় ।
Xiaomi 17 দুটা ৰেম আৰু ষ্ট’ৰেজ অপচনত আছে । 12GB ৰেম + 256GB ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ দাম 89,999 টকা আৰু 12GB ৰেম + 512GB ষ্ট’ৰেজৰ মূল্য 99,999 টকা । ইয়াক ব্লেক, ভেঞ্চাৰ গ্ৰীণ আৰু আইচ ব্লু শ্বেডত প্ৰদান কৰা হয়।
দুয়োটা ডিভাইচ 2026 চনৰ 13 মাৰ্চত কোম্পানীটোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট (mi.com/in), আমাজন আৰু নিৰ্বাচিত খুচুৰা বিপণীৰ জৰিয়তে বিক্ৰীৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব ।
লঞ্চ অফাৰৰ অংশ হিচাপে Xiaomi য়ে SBI ৰ ক্ৰেডিট হোল্ডাৰসকলৰ বাবে 10 হাজাৰ টকাৰ তৎক্ষণাত বেংক ৰেহাই প্ৰদান কৰিছে । ইয়াৰ ফলত Xiaomi 17 Ultra ৰ মূল্য 1,29,999 টকালৈ হ্ৰাস পাইছে ।
ইয়াৰ উপৰিও Xiaomi 17 ৰ 512GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েন্ট 256GB ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ মূল্যত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব 13 মাৰ্চৰ পৰা 17 মাৰ্চ লৈ থকা Early Bird Offer ৰ অংশ হিচাপে । অৰ্থাৎ 12 GB + 512 GB ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য হ’ব 89,999 টকা । চীনৰ টেক কোম্পানীটোৱে Xiaomi 17 ৰ সৈতে 9999 টকাৰ বিনামূলীয়াকৈ ফোন ডেমেজ প্ৰটেকচন প্লেন আগবঢ়াইছে ।
তদুপৰি আৰলি বাৰ্ড অফাৰৰ সময়ত গ্ৰাহকে বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব পাৰিব Xiaomi Professional Photography Kit Pro, যাৰ মূল্য 19,999 টকা ।
Xiaomi 17: ডিছপ্লে, প্ৰচেছৰ, আৰু বেটাৰী
Xiaomi 17 ত 6.3 ইঞ্চি CrystalRes OLED ডিছপ্লে আছে যাৰ ৰিজ’লিউচন 2656×1220 পিক্সেল। এই পৰ্দাত 120Hz পৰ্যন্ত এডাপ্টিভ ৰিফ্ৰেছ ৰেট আছে । ফোনটোৱে 3500 নীটৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা সমৰ্থন কৰে আৰু HDR10+ আৰু Dolby Visionৰ দৰে বৈশিষ্ট্য আছে । ফোনটোক শক্তি প্ৰদান কৰিছে স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 চিপছেট, যিটো 3nm প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত। এই প্ৰচেছৰ দ্ৰুত পৰিৱেশন আৰু উন্নত শক্তি কাৰ্যক্ষমতাৰ বাবে জনাজাত ।
|শ্ৰেণী
|বিশেষত্ব/বৈশিষ্ট্য
|ডিছপ্লে
|প্ৰচেছৰ
|স্নেপড্ৰেগন 8 ইলিট জেন 5 (3nm)
|RAM + ষ্টোৰেজ
|12GB LPDDR5X + 256GB/512GB UFS 4.1 (বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰি)
|ৰীয়াৰ কেমেৰা
|মুখ্য কেমেৰা 50MP (Light Fusion 950, 1/1.31", Leica Summilux) + 50MP আল্ট্ৰাৱাইড + 50MP টেলিফটো, Leica টিউনিং
|সমুখৰ কেমেৰা
|50MP (স্বয়ংক্ৰিয়)
|বেটাৰী
|6330mAh বেটাৰী, 100W ৱায়াৰড ফাষ্ট চাৰ্জিং, 50W ৱায়াৰলেজ
|ডিজাইন
|151.1 x 71.8 x 8.06mm, 191g, IP68, কম্পেক্ট ফ্লেগশ্বিপ
|OS
|Android 16 + HyperOS 3
|অন্যান্য বৈশিষ্ট্য
|Stereo স্পীকাৰ, Dolby Atmos, 5G, Wet Touch, AI বৈশিষ্ট্যযুক্ত, TÜV Eye Care চাৰ্টিফিকেশ্যন
এই শক্তিশালী প্ৰচেছৰৰ লগতে ফোনটোত LPDDR5X ৰেম আৰু UFS 4.1 সংৰক্ষণৰ বৈশিষ্ট্য আছে । কোম্পানীটোৱে 3D IceLoop কুলিং ছিষ্টেমও প্ৰদান কৰিছে, যাৰ ফলত ফোনটো অধিক ব্যৱহাৰৰ সময়ত অতিমাত্ৰা গৰম নহয় । ছফট্ ৱেৰ ফ্ৰণ্টত এই ফোনটোত এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছাইঅ’মি HyperOS 3 চলি আছে । ইয়াত HyperAI ৰ বৈশিষ্ট্যও আছে, য’ত আছে AI Writing, AI Speech Recognition, AI Interpreter, AI Search আৰু Circle to Search ৰ দৰে সঁজুলি ।
ফোনটোৰ বেটাৰীও ইয়াৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । কোম্পানীটোৱে 6,330mAh বেটাৰী প্ৰদান কৰিছে, যিয়ে 100W তাঁৰযুক্ত আৰু 50W বেতাঁৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে । সংযোগৰ বাবে ফোনটোত ৱাই-ফাই 7, ব্লুটুথ 6.0, এনএফচি, ডলবি এটমছ স্পীকাৰ আৰু IP58 ৰেটিংৰ দৰে প্ৰিমিয়াম ফিচাৰো আছে ।
Xiaomi 17 ৰ কেমেৰা ছেটআপ
ইয়াত লেইকা চালিত ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে য’ত OIS ৰ সৈতে 50MP লাইট ফিউজন 950 প্ৰাইমেৰী চেন্সৰ, OIS ৰ সৈতে 50MP Samsung JN5 টেলিফ’টো কেমেৰা আৰু 50MP OV50 M আল্ট্ৰা-ৱাইড চেন্সৰ আছে । ইয়াৰ Ultra ভেৰিয়েন্টৰ দৰেই 17 ৰ পিছফালৰ কেমেৰা ছেটআপে 30 fps ত 8K ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং সমৰ্থন কৰে । ইয়াত Xiaomi 17 Ultra ৰ দৰেই 50MP OV50M ফ্ৰন্ট ফেচিং কেমেৰা আছে, যিয়ে Dolby Vision 4K ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং 60 fps লৈকে সমৰ্থিত ।
হেণ্ডছেটটোত 100W তাঁৰযুক্ত হাইপাৰচাৰ্জ আৰু 50W বেতাঁৰ হাইপাৰচাৰ্জ সমৰ্থনৰ সৈতে 6,330mAh Xiaomi Surge বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । ই ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP68 ৰেটিং বহন কৰে আৰু এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি HyperOS 3 চলায় ।
লগতে পঢ়ক