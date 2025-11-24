X এ মুকলি কৰিলে ‘About This Account’ বৈশিষ্ট্য; সহজে জানিব পাৰিব একাউণ্টৰ গৰাকীৰ সৱিশেষ
এতিয়া X ত থকা যিকোনো একাউণ্টৰ দেশ আৰু মৌলিক বিৱৰণ এটা ক্লিকতে দেখিবলৈ পোৱা যাব, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ভুল তথ্য শীঘ্ৰে চিনাক্ত কৰিব পাৰিব ।
Published : November 24, 2025 at 1:36 PM IST
হায়দৰাবাদ: ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X (পূৰ্বৰ টুইটাৰ)-এ প্লেটফৰ্মত ভুল তথ্য, ভুৱা বাতৰি আৰু বিদেশী হস্তক্ষেপ হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্যৰে এক নতুন বৈশিষ্ট্য প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ৷ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এতিয়া যিকোনো একাউণ্টৰ বিষয়ে অতিৰিক্ত বিৱৰণ চাব পাৰিব ৷ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল একাউণ্টটো ক’ত সৃষ্টি কৰা হৈছে সেই দেশখনৰ বিষয়েও জানিব পাৰিব । এই নতুন X বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে জানো আহক ---
বৰ্তমান এইটো এটা সীমিত বৈশিষ্ট্য, কিন্তু ইয়াক ক্ৰমান্বয়ে বিশ্বজুৰি ৰূপায়ণ কৰা হ’ব । নতুন বৈশিষ্ট্য ব্যৱহাৰ কৰাত সহজ । মাত্ৰ যিকোনো একাউণ্টৰ বায়' (Bio) লৈ যাওক, যোগদানৰ তাৰিখ টেপ কৰক আৰু আপুনি তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা প্ৰদৰ্শন কৰা এটা সৰু পপ-আপ দেখিব:
‘About This Account’ ত কি দেখা যাব ?
- একাউণ্টটো সৃষ্টি কৰা দেশ বা অঞ্চল
- পৰীক্ষণৰ অৱস্থা
- ব্যৱহাৰকাৰীৰ নামটো কিমানবাৰ সলনি কৰা হৈছে ?
গোপনীয়তাৰ বিষয়ে চিন্তিতসকলৰ বাবেও বিকল্প আছে
X ৰ হেড অৱ প্ৰডাক্ট নিকিতা বেয়াৰে ব্যক্তিগতভাৱে এই আপডেট ঘোষণা কৰিছে । এই বৈশিষ্ট্যই মানুহক বিষয়বস্তুৰ সত্যতা বুজিবলৈ সহায় কৰিব আৰু বিশ্বব্যাপী পৰিঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত হৈ থকাৰ এক উন্নত উপায় প্ৰদান কৰিব বুলিও তেওঁ কয় ।
বিশেষকৈ যিবোৰ দেশত মানুহে মুকলিকৈ নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনা কম, সেইবোৰ দেশত বহু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ স্থান বা দেশ ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰাটো অসুৰক্ষিত বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । সেয়েহে X এ এটা গোপনীয়তাৰ টগলো (privacy toggle )ও প্ৰদান কৰিছে যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীক নিজৰ দেশৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল নিজৰ অঞ্চল বা মহাদেশ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।
Privacy toggle কি ?
গোপনীয়তা টগল হৈছে এটা ডিজিটেল ডিভাইচৰ এটা বুটাম বা ছুইচ অন যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীক তৎক্ষণাত এটা গোপনীয়তা-সম্পৰ্কীয় সংহতি অন বা অফ কৰিবলৈ দিয়ে, যেনে কেমেৰা আৰু মাইক্ৰ'ফোন অভিগম সক্ৰিয় অথবা নিষ্ক্ৰিয় কৰা বা কিছুমান বিষয়বস্তু লুকুৱাব পাৰিব । ই এটা বৈশিষ্ট্য যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক এটা ছেটিংছৰ বাবে দুটা ভিন্ন বিকল্পৰ মাজত ছুইচ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে ৷ এটা বুটাম টিপিয়েই এই কাৰ্য কৰিব পাৰিব ৷
এই বৈশিষ্ট্যটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?
ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সুবিধাটো হ’ল ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সহজেই চিনাক্ত কৰিব পাৰে যে কোনটো স্থানৰ পৰা এটা একাউণ্ট চলোৱা হৈছে ।
- ভুৱা একাউণ্ট চিনাক্ত কৰাত সহজ হ’ব
- বিভ্ৰান্তিকৰ বিষয়বস্তু সন্দৰ্ভত অৱগত হ’ব পাৰিব
- বিদেশী প্ৰভাৱৰ অভিযান নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰি
- এই বৈশিষ্ট্য পৰীক্ষাৰ বাবে X দলৰ কিছুমান সদস্য মুকলি কৰা হৈছে আৰু অতি সোনকালে অধিক লোকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব ।
সামগ্ৰিকভাৱে X ৰ এই প্ৰচেষ্টা প্লেটফৰ্মত স্বচ্ছতা বৃদ্ধি আৰু ব্যৱহাৰকাৰীসকলক অধিক নিয়ন্ত্ৰণ দিয়াৰ দিশত এক বৃহৎ পদক্ষেপ বুলিব পাৰি ।
