X এ মুকলি কৰিলে ‘About This Account’ বৈশিষ্ট্য; সহজে জানিব পাৰিব একাউণ্টৰ গৰাকীৰ সৱিশেষ

এতিয়া X ত থকা যিকোনো একাউণ্টৰ দেশ আৰু মৌলিক বিৱৰণ এটা ক্লিকতে দেখিবলৈ পোৱা যাব, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ভুল তথ্য শীঘ্ৰে চিনাক্ত কৰিব পাৰিব ।

x-rolls-out-global-transparency-tool-to-fight-misinformation
X ৰ ল’গ’ (IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 24, 2025 at 1:36 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ: ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X (পূৰ্বৰ টুইটাৰ)-এ প্লেটফৰ্মত ভুল তথ্য, ভুৱা বাতৰি আৰু বিদেশী হস্তক্ষেপ হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্যৰে এক নতুন বৈশিষ্ট্য প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ৷ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এতিয়া যিকোনো একাউণ্টৰ বিষয়ে অতিৰিক্ত বিৱৰণ চাব পাৰিব ৷ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল একাউণ্টটো ক’ত সৃষ্টি কৰা হৈছে সেই দেশখনৰ বিষয়েও জানিব পাৰিব । এই নতুন X বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে জানো আহক ---

বৰ্তমান এইটো এটা সীমিত বৈশিষ্ট্য, কিন্তু ইয়াক ক্ৰমান্বয়ে বিশ্বজুৰি ৰূপায়ণ কৰা হ’ব । নতুন বৈশিষ্ট্য ব্যৱহাৰ কৰাত সহজ । মাত্ৰ যিকোনো একাউণ্টৰ বায়' (Bio) লৈ যাওক, যোগদানৰ তাৰিখ টেপ কৰক আৰু আপুনি তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা প্ৰদৰ্শন কৰা এটা সৰু পপ-আপ দেখিব:

‘About This Account’ ত কি দেখা যাব ?

  1. একাউণ্টটো সৃষ্টি কৰা দেশ বা অঞ্চল
  2. পৰীক্ষণৰ অৱস্থা
  3. ব্যৱহাৰকাৰীৰ নামটো কিমানবাৰ সলনি কৰা হৈছে ?

গোপনীয়তাৰ বিষয়ে চিন্তিতসকলৰ বাবেও বিকল্প আছে

X ৰ হেড অৱ প্ৰডাক্ট নিকিতা বেয়াৰে ব্যক্তিগতভাৱে এই আপডেট ঘোষণা কৰিছে । এই বৈশিষ্ট্যই মানুহক বিষয়বস্তুৰ সত্যতা বুজিবলৈ সহায় কৰিব আৰু বিশ্বব্যাপী পৰিঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত হৈ থকাৰ এক উন্নত উপায় প্ৰদান কৰিব বুলিও তেওঁ কয় ।

বিশেষকৈ যিবোৰ দেশত মানুহে মুকলিকৈ নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনা কম, সেইবোৰ দেশত বহু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ স্থান বা দেশ ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰাটো অসুৰক্ষিত বুলি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । সেয়েহে X এ এটা গোপনীয়তাৰ টগলো (privacy toggle )ও প্ৰদান কৰিছে যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীক নিজৰ দেশৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল নিজৰ অঞ্চল বা মহাদেশ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।

Privacy toggle কি ?

গোপনীয়তা টগল হৈছে এটা ডিজিটেল ডিভাইচৰ এটা বুটাম বা ছুইচ অন যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীক তৎক্ষণাত এটা গোপনীয়তা-সম্পৰ্কীয় সংহতি অন বা অফ কৰিবলৈ দিয়ে, যেনে কেমেৰা আৰু মাইক্ৰ'ফোন অভিগম সক্ৰিয় অথবা নিষ্ক্ৰিয় কৰা বা কিছুমান বিষয়বস্তু লুকুৱাব পাৰিব । ই এটা বৈশিষ্ট্য যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক এটা ছেটিংছৰ বাবে দুটা ভিন্ন বিকল্পৰ মাজত ছুইচ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে ৷ এটা বুটাম টিপিয়েই এই কাৰ্য কৰিব পাৰিব ৷

এই বৈশিষ্ট্যটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?

ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সুবিধাটো হ’ল ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সহজেই চিনাক্ত কৰিব পাৰে যে কোনটো স্থানৰ পৰা এটা একাউণ্ট চলোৱা হৈছে ।

  • ভুৱা একাউণ্ট চিনাক্ত কৰাত সহজ হ’ব
  • বিভ্ৰান্তিকৰ বিষয়বস্তু সন্দৰ্ভত অৱগত হ’ব পাৰিব
  • বিদেশী প্ৰভাৱৰ অভিযান নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰি
  • এই বৈশিষ্ট্য পৰীক্ষাৰ বাবে X দলৰ কিছুমান সদস্য মুকলি কৰা হৈছে আৰু অতি সোনকালে অধিক লোকৰ বাবে মুকলি কৰা হ'ব ।

সামগ্ৰিকভাৱে X ৰ এই প্ৰচেষ্টা প্লেটফৰ্মত স্বচ্ছতা বৃদ্ধি আৰু ব্যৱহাৰকাৰীসকলক অধিক নিয়ন্ত্ৰণ দিয়াৰ দিশত এক বৃহৎ পদক্ষেপ বুলিব পাৰি ।

