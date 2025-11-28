100 টকাতকৈও কম মূল্যত এতিয়া উপলব্ধ X Premium ছাবস্ক্ৰিপশ্যন; কেনেকৈ লাভ কৰিব ?

100 টকাতকৈও কম মূল্যত এতিয়া উপলব্ধ X Premium ছাবস্ক্ৰিপশ্যন; কেনেকৈ লাভ কৰিব ?
X প্ৰিমিয়ামে আপোনাক নীলা টিক দিয়ে, প্ৰদৰ্শিত বিজ্ঞাপনৰ সংখ্যা আধালৈ হ্ৰাস কৰে, পোষ্ট সম্পাদনা কৰাৰ ক্ষমতা, অধিক Grok সীমা আৰু অধিক।
Published : November 28, 2025 at 11:36 AM IST
হায়দৰাবাদ: ইল’ন মাস্কৰ মালিকানাধীন X (পূৰ্বৰ টুইটাৰ) ভাৰতত প্ৰথম মাহৰ বাবে মাত্ৰ 89 টকাৰ বিশেষ মূল্যত প্ৰিমিয়াম ছাবস্ক্ৰিপশ্যন আগবঢ়াইছে । এই প্ৰচাৰমূলক অফাৰটো আগবঢ়োৱা হৈছে প্লেটফৰ্মটোৰ পেইড ছাবস্ক্ৰিপচন টায়াৰৰ তৃতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে । 2 ডিচেম্বৰলৈকে উপলব্ধ এই সীমিত সময়ৰ অফাৰত প্ৰথম 30 দিনৰ বাবে X প্ৰিমিয়াম মেম্বাৰশ্বিপ পোৱা যাব, তাৰ পিছত এণ্ড্ৰইড আৰু আই অ’ এছ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰতিমাহে 470 টকা দিব লাগিব ।
ইয়াত এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে 89 টকীয়া প্ৰচাৰমূলক অফাৰ কেৱল এক্স ইউজাৰৰ বাবেহে বৈধ যিসকলৰ সক্ৰিয় পেইড মেম্বাৰশ্বিপ নাই আৰু বৰ্তমানৰ সদস্য । আপোনাক এটা ক্ষন্তেকীয়া পুনৰাবৃত্তি দিবলৈ এক্স প্ৰিমিয়ামে ফৰ ইউ আৰু ফ’ল’ইং টেবত দেখুওৱা বিজ্ঞাপনৰ সংখ্যা আধালৈ হ্ৰাস কৰে, বৃহৎ ৰিপ্লাই বুষ্ট দিয়ে, দীঘলীয়া পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে, সম্পাদনা কৰে আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত ভিডিঅ’ প্লে কৰাৰ লগতে ডাউনলোড কৰে ।
ব্যৱহাৰকাৰীসকলে Grok AI ব্যৱহাৰৰ সীমাও অধিক পায়, আনহাতে ক্ৰিয়েটৰসকলে পোষ্টৰ বাবে ধন পাব পাৰে আৰু Media Studio, Analytics, X Pro আৰু Creator ছাবস্ক্ৰিপচনৰ দৰে সঁজুলিসমূহৰ প্ৰৱেশ লাভ কৰিব পাৰে । নীলা ৰঙৰ ভেৰিফিকেচন টিকটোও পাব । যদি আপুনি আগতে এক্স প্ৰিমিয়াম লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই আৰু এবাৰ চেষ্টা কৰিব বিচাৰে, তেন্তে 89 টকীয়া প্ৰচাৰ প্লেনটো সম্পূৰ্ণ মূল্য দিয়াৰ আগতে গ্ৰাউণ্ড পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে একেবাৰে উপযুক্ত ।
এই অফাৰ প্ৰিমিয়াম+ ছাবস্ক্ৰিপচনলৈও বিস্তৃত, যিটো সাধাৰণ মূল্য প্ৰতিমাহে 2570 টকাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰথম মাহৰ বাবে 890 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । নন-প্লাছ প্লেনৰ তুলনাত, আপুনি সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞাপনমুক্ত অভিজ্ঞতা, ছুপাৰগ্ৰক, ৰাডাৰ এডভান্সড চাৰ্চ আৰু নতুনকৈ প্ৰৱৰ্তিত হেণ্ডেল মাৰ্কেটপ্লেছ বৈশিষ্ট্য লাভ কৰে ।
89 টকাৰ এক্স প্ৰিমিয়ামৰ প্ৰচাৰ অফাৰ লাভ কৰিবলৈ আপোনাৰ ডেস্কটপ বা আইফোনত ৱেবছাইটটো খুলিব । এতিয়া, বাওঁফালৰ বাৰখন খুলি “Premium” ত ক্লিক কৰক । এতিয়া, নীলা “Subscribe & Pay” বুটামটো টিপক, আপোনাৰ ক্ৰেডিট বা ডেবিট কাৰ্ডৰ সবিশেষ দিয়ক, পেমেণ্ট সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাচতে লাভ কৰিব X Premium ছাবস্ক্ৰীপশ্যন ।
