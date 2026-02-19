লেজাৰৰ জৰিয়তে কাঁচত তথ্য লিখি তথ্য সংৰক্ষণ সম্ভৱ 10 হাজাৰ বছৰতকৈও অধিক সময়: গৱেষক
কাঁচৰ পৰিৱৰ্তিত আলোকীয় ধৰ্মত তথ্য সংকেত কৰা এটা আৰ্কাইভ ব্যৱস্থাই বিপুল পৰিমাণৰ তথ্য সংৰক্ষণ কৰাৰ এটা দ্ৰুত, কাৰ্যক্ষম উপায় হ'ব পাৰে ।
Published : February 19, 2026 at 5:28 PM IST
হায়দৰাবাদ: ডিজিটেল যুগত এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিদিনে সংৰক্ষণযোগ্য তথ্য সৃষ্টি কৰিব পাৰে । এই তথ্যসমূহ দীৰ্ঘম্যাদীভাৱে সংৰক্ষণ কৰাটো এক জৰুৰী প্ৰত্যাহ্বান হৈয়েই আছে । বৰ্তমানৰ দীৰ্ঘম্যাদী সংৰক্ষণ সমাধানসমূহ, যি তথ্যক চুম্বকীয়ভাৱে এনকোড কৰে ৷ হাৰ্ড ডিষ্কসমূহ প্ৰায়ে 5–10 বছৰত বিফল হয় আৰু চুম্বকীয় টেপসমূহ সাধাৰণতে প্ৰায় 30 বছৰৰ পিছত অৱক্ষয় হয় । এটা আশাব্যঞ্জক বিকল্প হ’ল আল্ট্ৰাশ্বৰ্ট, শক্তিশালী লেজাৰ পালছ ব্যৱহাৰ কৰি কাঁচৰ দৰে টেকসই পদাৰ্থত তথ্য লিপিবদ্ধ কৰা । অতীতৰ প্ৰচেষ্টাসমূহে সাধাৰণতে পৰিৱেশন মেট্ৰিক্স উন্নত কৰাত মনোনিৱেশ কৰিছে, যেনে সংৰক্ষণ ক্ষমতা, এটা সম্পূৰ্ণ - কাৰ্যকৰী আৰ্কাইভ ছিষ্টেম । কিন্তু এতিয়া, Nature ত মাইক্ৰ’ছফ্ট ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট চিলিকাই লেজাৰ ভিত্তিক এক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে যিয়ে তথ্যসমূহ নিৰ্ভৰযোগ্যভাৱে লিখে আৰু উদ্ধাৰ কৰে, যিয়ে সময়ৰ লগে লগে ইয়াক সংৰক্ষণ কৰাৰ এক টেকসই, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন উপায় আগবঢ়ায় । ব্ৰিটেইনৰ কেম্ব্ৰিজৰ মাইক্ৰ’ছফ্ট ৰিচাৰ্চৰ প্ৰজেক্ট চিলিকাৰ দলটোৱে কয় যে এই প্ৰযুক্তিয়ে আইনী, ব্যক্তিগত আৰু বাণিজ্যিক তথ্যৰ দীৰ্ঘম্যাদী সংৰক্ষণৰ বাবে ফলপ্ৰসূ বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে যিবোৰ সফলতাৰে সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব ।
তথ্য সংৰক্ষণৰ বৰ্তমান কৌশলসমূহ -- যেনে চুম্বকীয় টেপসমূহ বা হাৰ্ড ডিষ্ক ড্ৰাইভসমূহ ৷ এইসমূহ কেইবছৰ বা দশকৰ পিছত অৱনতি ঘটে, যাৰ ফলত সিহতক দীৰ্ঘম্যাদী সংৰক্ষণৰ বাবে অনুপযুক্ত কৰি তোলে ।
দলটোৱে কয় যে তেওঁলোকে ‘Silica’ নামৰ এটা আৰ্কাইভ ডাটা ষ্ট’ৰেজ ছিষ্টেম উপস্থাপন কৰিছে -- যিটো নেচাৰ জাৰ্নেলত প্ৰকাশিত গৱেষণা পত্ৰত বৰ্ণনা কৰা হৈছে -- যিয়ে মাল্টিবিম ফেমট’ছেকেণ্ড লেজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কাঁচত তথ্য লিখে । লেখকসকলে "কাঁচত ফেমট'ছেকেণ্ড লেজাৰ প্ৰত্যক্ষ লিখাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা অপটিকেল আৰ্কাইভ ষ্ট'ৰেজ প্ৰযুক্তিৰ ৰিপৰ্ট দিছে যিয়ে আৰ্কাইভ ষ্ট'ৰেজৰ ব্যৱহাৰিক চাহিদাক সম্বোধন কৰে, যাক আমি চিলিকা বুলি কওঁ।" তেওঁলোকে কয় যে অপটিকেল ষ্ট’ৰেজ পদ্ধতি, বিশেষকৈ কাঁচৰ দৰে শক্তিশালী মাধ্যমত লেজাৰ লিখাই দীৰ্ঘায়ু বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা থকা আশাব্যঞ্জক বিকল্প হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
কিন্তু পূৰ্বৰ অধ্যয়নসমূহে লেজাৰ-পৰিৱৰ্তিত কাঁচ ব্যৱহাৰ কৰি আৰ্কাইভ ডাটা সংৰক্ষণৰ ব্যক্তিগত দিশসমূহ বহুলাংশে অনুকূল কৰি তুলিছে, যেনে ডাটা ঘনত্ব, কিন্তু “তথ্য লিখা, সংৰক্ষণ আৰু উদ্ধাৰকে ধৰি শেষৰ পৰা শেষলৈকে ব্যৱস্থা” নহয়, দলটোৱে কয়।
গৱেষকসকলে কয় যে এই ব্যৱস্থাটোৱে ভক্সেল নামৰ তথ্যৰ এককসমূহ -- ত্ৰিমাত্ৰিক পিক্সেলসমূহ -- কাঁচত এনকোড কৰিব পাৰে, যিবোৰৰ প্ৰত্যেকেই এটাতকৈ অধিক তথ্য সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম।
তেওঁলোকে লগতে কয় যে এই ব্যৱস্থাটোৰ লিখাৰ ক্ষমতা প্ৰতি ছেকেণ্ডত 65.9 মেগাবিট তথ্যৰ ঘনত্ব প্ৰতি ঘন মিলিমিটাৰত 1.59 গিগাবিট বা 12 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ, 2 মিলিমিটাৰ দ কাঁচৰ টুকুৰাত 4.84 টেৰাবাইট । চীনৰ শ্বেণ্ডং বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফেং চেন আৰু ব’ৱুৱে সংশ্লিষ্ট নিউজ এণ্ড ভিউজৰ এটা প্ৰবন্ধত কয় যে এই ষ্ট’ৰেজ প্ৰায় 20 লাখ ছপা কিতাপ বা 5 হাজাৰ আল্ট্ৰা হাই ডেফিনিশ্যন 4K ছবিৰ সমতুল্য ।
প্ৰজেক্ট চিলিকাৰ দলটোৱে চিলিকাৰ আনুমানিক আয়ুসকাল জোখাৰ বাবে পৰীক্ষা চলাইছিল যিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে 290 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত সংৰক্ষণ কৰিলে তথ্যসমূহ 10,000 বছৰলৈকে পঢ়িব পৰা যাব, ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে কোঠাৰ উষ্ণতাত ই সম্ভৱতঃ অধিক দিনলৈ টিকি থাকিব পাৰে ।
কিন্তু অধ্যয়নটোৰ জীৱনকালীন পৰীক্ষাৰ এটা সীমাবদ্ধতা হ’ল জীৱনকালৰ অনুমানত যান্ত্ৰিক চাপ বা ৰাসায়নিক জাৰণৰ দৰে প্ৰভাৱৰ হিচাপ দিয়া হোৱা নাছিল, যিয়ে কাঁচৰ মাধ্যম আৰু ইয়াৰ তথ্যৰ অৱক্ষয় ঘটাব পাৰে বুলি গৱেষকসকলে কয় ।
চেন আৰু উৱে কয় যে চিলিকাই “কাৰ্যক্ষমতা, স্থায়িত্ব আৰু ব্যৱহাৰিক সম্ভাৱনীয়তাক একত্ৰিত কৰে, মানৱ সভ্যতাৰ অভিলেখ সংৰক্ষণৰ বাবে এটা পৰীক্ষাগাৰৰ ধাৰণাক এক কাৰ্যকৰী সমাধানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে ।” তেওঁলোকে কয় যে সংৰক্ষণ প্ৰযুক্তিটোক পৰিসৰত ৰূপায়ণ কৰাটো জ্ঞান সংৰক্ষণৰ ইতিহাসত এক “মাইলৰ খুঁটি” হ’ব পাৰে, যিটো অৰেকল হাড়, মধ্যযুগীয় পাৰ্চমেণ্ট বা আধুনিক হাৰ্ড ড্ৰাইভৰ দৰেই ।
লগতে পঢ়ক