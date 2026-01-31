মানৱবিহীন গগনযান অভিযানৰ বাবে ইছৰোৱে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰস্তুতি: অধ্যক্ষ ভি নাৰায়ণন
গগনযান অভিযান ভাৰতৰ প্ৰথম মানৱ মহাকাশ উৰণ কাৰ্যসূচী আৰু এই অভিযানত সফলতা লাভৰ বাবে বিজ্ঞানীসকল অভিযানৰ সৈতে জড়িত বহু পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ লগত নিয়োজিত হৈ আছে ।
Published : January 31, 2026 at 4:05 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইছৰোৱে 2027 চনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া অভিলাষী গগনযান মিছনৰ প্ৰথমটো অক্ৰুবিহীন অভিযানৰ দিশত কাম কৰি আছে বুলি অধ্যক্ষ ভি নাৰায়ণনে জনাইছে । গগনযান অভিযান হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমটো মানৱ মহাকাশ উৰণ কাৰ্যসূচী । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে তিনিজনীয়া দল এটাক তিনিদিনীয়া অভিযানত মহাকাশলৈ পঠিয়াই তেওঁলোকক নিৰাপদে পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই অনা ।
শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয় যে 2027 চনত গগনযান কাৰ্যসূচীৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । তাৰ পূৰ্বে তিনিটা অক্ৰুবিহীন মিছনৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয় যে বৰ্তমান বিজ্ঞানীসকলে সফলতা লাভৰ বাবে অভিযানটোৰ বাবে বহু পৰীক্ষা চলোৱাত নিয়োজিত হৈ আছে ।
অধ্যক্ষ ভি নাৰায়ণনে কয়, "বহুত পৰীক্ষা চলি আছে । আপুনি জানে গগনযাত্ৰীৰ সুৰক্ষা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ । গতিকে, আমি অতি সাৱধান হ'ব লাগিব । আমি প্ৰতিটো ব্যৱস্থাক সক্ষম কৰিব লাগিব । ৰকেট ব্যৱস্থাত আমি এশৰ ভিতৰত এশটা স্ক'ৰ কৰিব লাগিব ।"
"আমাৰ লক্ষ্য সেইটোৱেই (গগনযানৰ সফলতা)। আমি এটা নিখুঁত কাম কৰিব লাগিব । আমি তাৰ দিশত কাম কৰি আছো ।" 12 জানুৱাৰীত ৰকেটখন উৎক্ষেপণৰ পিছত তৃতীয় পৰ্যায়ত বিজুতিৰ সন্মুখীন হোৱা PSLV-C62 অভিযানত তেওঁ কয় যে বিজ্ঞানীসকলে এই অভিযানৰ সকলো কথা অধ্যয়ন কৰি আছে যাতে কথাবোৰ শৃংখলাবদ্ধ কৰিব পৰা যায় ।
ৰকেটৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত বিজুতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত PSLV-C62/EOS N1 বিমানখনে বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হয় আৰু বিজ্ঞানীসকলে এই অভিযানৰ বিশদ বিশ্লেষণ আৰম্ভ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক