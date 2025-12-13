Wipro-Microsoft ৰ অংশীদাৰিত্ব: বেংগালুৰুত মুকলি হ’ল Microsoft Innovation Hub
উইপ্ৰ’-মাইক্ৰ’ছফ্টৰ তিনি বছৰীয়া কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব (উইপ্ৰ’-মাইক্ৰ’ছফ্ট পাৰ্টনাৰশ্বিপ) ঘোষণা; উদ্যোগসমূহত কৰ্তৃপক্ষই AI গ্ৰহণ কৰাটো ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে বেংগালুৰুত মুকলি কৰিছে Microsoft Innovation Hub ।
Published : December 13, 2025 at 11:06 AM IST
হায়দৰাবাদ: শুকুৰবাৰে প্ৰযুক্তি খণ্ডৰ আগশাৰীৰ প্ৰতিষ্ঠান Wipro ই টেক জায়ান্ট মাইক্ৰ’ছফ্টৰ সৈতে কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব আৰু বেংগালুৰুৰ পাৰ্টনাৰ লেবত মাইক্ৰ’ছফ্ট ইনোভেচন হাব মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ এই পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে উদ্যোগসমূহক বিভিন্ন খণ্ডত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ (AI) ব্যৱহাৰ তথা ইয়াৰ গ্ৰহণ ত্বৰান্বিত কৰাত সহায় কৰা । Wipro ই কয় যে তিনি বছৰীয়া সহযোগিতাই উদ্যোগসমূহক অন্য এটা স্তৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাত সহায় কৰিব ।
এই মিত্ৰতাই উইপ্ৰ'ৰ পৰামৰ্শ-নেতৃত্বশীল, অভিযান্ত্ৰিক-কেন্দ্ৰিক ক্ষমতাসমূহক মাইক্ৰ'ছফ্টৰ ক্লাউড আৰু এআই ষ্টেকৰ সৈতে সংযুক্ত কৰে, য'ত আছে Azure, Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot আৰু Azure AI Foundry ৰ লগতে এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্লেটফৰ্মৰ সৈতে সংহতি, যাতে ব্যৱসায়ীসকলে পৰিসৰত বহনক্ষম বৃদ্ধিৰ বাবে এআই-চালিত কৰ্মপ্ৰবাহ আৰু সংস্কৃতি গঢ়ি তুলিব পাৰে ৷
Was fun to be at a dev event in Bengaluru and demo an app I built recently for deep research with multiple models and decision frameworks...think of it as " chain of debate"... next stop, copilot!! pic.twitter.com/oiinGN05BA— Satya Nadella (@satyanadella) December 11, 2025
Wipro আৰু মাইক্ৰ’ছফটে বিত্তীয় সেৱা, খুচুৰা, উৎপাদন, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু জীৱন বিজ্ঞান, বিমানবন্দৰ আৰু অন্যান্যৰ বাবে উদ্যোগ-নিৰ্দিষ্ট এআই সমাধান সহযোগীভাৱে বিকশিত কৰিব ।
Wipro ই অংশীদাৰিত্ব আৰু Wipro ইন্টেলিজেন্স ছুইটৰ জৰিয়তে নিজৰ কাৰ্যকলাপ আৰু ক্লায়েণ্ট জিৰ' পদক্ষেপসমূহৰ মাজেৰে এআই ইনফিউজন বৃদ্ধি কৰিব, 50,000 ৰো অধিক মাইক্ৰ'ছফ্ট কপিলট অনুজ্ঞাপত্ৰ নিয়োগ কৰিব আৰু 25,000 তকৈ অধিক Wipro কৰ্মচাৰীক মাইক্ৰ'ছফ্ট ক্লাউড আৰু গিটহাব প্ৰযুক্তিত দক্ষতা বৃদ্ধি কৰি এআই-সৱল কৰ্মশক্তি সৃষ্টি কৰিব ৷
বেংগালুৰুৰ মাইক্ৰ’ছফ্ট ইনোভেচন হাবে উইপ্ৰ’ ইনটেলিজেন্সৰ মূল শিলাস্তম্ভ হিচাপে কাম কৰিব – এআই-চালিত অফাৰ আৰু প্লেটফৰ্মৰ এক ঐক্যবদ্ধ চুইট – যিয়ে ক্লায়েণ্টসকলক ইমাৰ্চিভ কৰ্মশালাত জড়িত হ’বলৈ, স্কেলেবল এআই সমাধানৰ সহযোগী উদ্ভাৱন কৰিবলৈ এক সহযোগিতামূলক স্থান প্ৰদান কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও ই গ্ৰাহকক উইপ্ৰ’ৰ এজেণ্ট মাৰ্কেটপ্লেছত প্ৰৱেশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ।
The buzz is real at #MicrosoftAITour Bengaluru. With the stage set and sessions underway, India’s enterprise developers are already exploring what’s next in AI innovation. #BecomingFrontier #MicrosoftIndia pic.twitter.com/jh4bBtrQcF— Microsoft India and South Asia (@MicrosoftIndia) December 11, 2025
মাইক্ৰ’ছফ্টৰ গ্ল’বেল ছিষ্টেম ইন্টিগ্ৰেটৰ আৰু এডভাইজাৰী পাৰ্টনাৰৰ উপ-সভাপতি ষ্টিফেন বয়েলে কয়, "এই সহযোগিতাৰ জৰিয়তে আমি গ্ৰাহকৰ সৈতে সহযোগিতামূলক উদ্ভাৱন কৰিবলৈ Wipro ৰ গভীৰ উদ্যোগ আৰু অভিযান্ত্ৰিক বিশেষজ্ঞতাৰ সৈতে মাইক্ৰ’ছফ্ট ক্লাউডৰ শক্তিক একত্ৰিত কৰিছো – পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ Copilot আৰু এআই এজেণ্ট নিৰ্মাণ কৰিছো যিয়ে সকলো উদ্যোগতে ইতিবাচক ব্যৱসায়িক ফলাফল প্ৰদান কৰাৰ লগতে একে সময়তে মুকলি, সম্প্ৰসাৰণযোগ্য আৰু বিশ্বাসত ভিত্তি কৰি থাকিব ।"
চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে মাইক্ৰ’ছফটে জনসংখ্যাৰ পৰিসৰত এআই প্ৰসাৰণক আগুৱাই নিবলৈ অহা চাৰি বছৰত (2026-2029) ভাৰতত 17.5 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰিছিল ।
